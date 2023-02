Hoy se estrena en el teatro Campoamor de Oviedo "Dolce Cenerentola", una ópera para el público infantil y familiar dentro del proyecto de investigación "Erasmus+Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times" que coordina la Universidad de Oviedo y que promueve la ópera como medio de inclusión de la población infantil desfavorecida, sobre todo en zonas rurales, y hacer del género un legado cultural.