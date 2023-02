Una distopía con premios muy reales: "Nuestra misión es lanzar preguntas al público"

A veces los mundos distópicos se acercan demasiado a la realidad. Sucede en la especie de laboratorio en la que se desarrolla "EXP. Rim", la gran ganadora de los premios "Oh!" al cosechar tres las once estatuillas repartidas en la gala del pasado viernes. Lo que parece impensable que se replique más allá del escenario, resulta que se asoma a la Europa actual. "Nació a raíz de un artículo en un periódico. Enlazamos el continente con los cíclopes y, paralelamente, el síndrome de Ulises y su búsqueda de Ítaca. Sin caer en lo abstracto, ni el posicionamiento político. Nuestra misión como creadores no es adoctrinar, sino lanzar preguntas que tenga que resolver el propio público", explica su creador y director Luis Vigil, responsable de la compañía Sierense Kamante Teatro que se alzó con los premios a Mejor Dirección y Mejor Autor.

Vigil, al frente de esta conocida compañía profesional desde 1990, no se esperaba ser el triunfador de la noche. "Iba pensando qué decir en el paseíllo del patio de butacas", confiesa entre risas. Consiguió salir airoso, como también lo hizo su compañera Ici Díaz, ganadora en la categoría a Mejor Intérprete Femenina. "Fueron muchas emociones y una total sorpresa. El resto de nominadas había hecho un trabajo brutal", reconoce la actriz. Pero resulta que el jurado consideró que ella tampoco se quedaba corta. Su personaje en la obra, como ella misma explica, es el de una mujer "con los ojos vendados" en esa distopía, "llena de ira y rechazo hacia lo extranjero con una clara falta de empatía". "Un papel duro" que aborda con soltura de la mano de Luis Vigil. Fue este director el que le dio su primera oportunidad laboral al finalizar sus estudios. "Le tengo muchísimo que agradecer. Confió ciegamente en mí hace cuatro años para hacer una sustitución de Marta Vicente en "El tornasol". Luego llegó "Con M mayúscula". Los procesos de trabajo con él son muy bonitos, sabe hacer familia con un sistema de trabajo muy horizontal", ensalza Díaz. De hecho, su análisis es certero si se contrasta con el discurso del propio Vigil, quien entiende la dirección "como el arte de cuidar mucho" "Hay que trabajar mucho la técnica, pero también la confianza y la motivación. Y no hay que olvidar que los intérpretes son una de las partes débiles de la economía del espectáculo. Son trabajos precarios, como fijos discontinuos… Es importante establecer un convenio y desarrollar el estatuto del artista", reivindica. 91 Precisamente, ambos fueron más allá de la faceta festiva en la gala y aprovecharon su discurso para reivindicar una apuesta real de las instituciones por la cultura y las artes escénicas. "Al contrario de lo que piensan algunos, en Asturias hay mucha demanda de arte. Se subestima y estamos olvidados en ese sentido. Las instituciones, el Principado y los Ayuntamientos, tienen que apostar por el sector", pide la actriz. Una visión acorde con la de su director. Vigil reitera que la diversidad y calidad de las nominaciones deja claro que lar artes escénicas asturianas "sacan músculo". "Hay muchos creadores y toca conquistar nuevos mercados fuera de la región. Para ser competitivos necesitamos cómplices. Y no lo es quien reparte miseria para todos. Debemos definir y aclarar el rumbo del sector", remata.