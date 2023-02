Es el medicamento por el que más se consulta en los últimos días en las farmacias. Desde la pasada semana, los fumadores disponen de Todacitan, un tratamiento de prescripción médica que ayuda a la deshabituación tabáquica en sólo 25 días y que está financiado por el Ministerio de Sanidad. De hecho, España es el único país de nuestro entorno donde se financia, según información facilitada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibércia, por Aflofarm, compañía farmacéutica nacida en Polonia que precisamente debutó con este fármaco en el mercado nacional en 2021.

Según explican desde la compañía polaca asentada en España -su sede está en Barcelona- Todacitan es de prescripción en Alemania, Eslovaquia, Hungría y España, pero solamente se reembolsa en nuestro país. En otros países como Portugal, Republica checa, Rumania y Polonia, está registrado como OTC, es decir el que no necesita de autorización médica para ser adquirido y consumido.

Aflofarm comercializa medicamentos de prescripción, cosméticos, productos sanitarios y complementos alimenticios, aunque en España de momento solamente tiene en cartera este fármaco que cuenta con el visto bueno de sociedades científicas como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) que ha valorado el alto nivel de tolerancia de este tratamiento y la satisfacción expresada por parte de los pacientes, con porcentajes de cesación del hábito muy elevado.

Además, actualmente es el único tratamiento reembolsado con fondos públicos. Los otros dos fármacos que se reembolsaban eran Champix (vareniciclina) que se dejó de financiar en julio de 2021 por contener nitrosamina por encima de los niveles que exige la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y Zyntabac (bupropión), que se retiró en octubre de 2022 por problemas de distribución. Con la entrada en la cartera de servicios de Todacitan se pone fin al vacío terapéutico existente durante estos meses.

El medicamento más buscado

Sin embargo, encontrarlo en las boticas no es tarea fácil, al menos en algunas comunidades. El anuncio de Sanidad de financiar el medicamento ha cogido a algunas farmacias sin stock. Según informan desde algunos colegios farmacéuticos, en este caso el de Sevilla, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en algunas boticas, la pasada semana, no lo tenían, pero no por desabastecimiento, sino porque en aquel momento los clientes no estaban solicitándolo y no existían tantas unidades. Entre otras cosas porque, hasta ese 1 de febrero, en el que se comenzó a disponer del tratamiento financiado, se podía adquirir -con prescripción médica- pero cada fumador debía costearlo y su precio no era precisamente bajo: 198 euros.

El laboratorio se ha visto obligado a cambiar el cartonaje de Todacitan ya que tienen que aparecer las siglas de que está financiado

Con el reembolso, cuesta 116,93 euros, detalla a este diario María Jesús Escribano, directora Técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) quien además, indica que, si en algunas boticas todavía no se puede encontrar el tratamiento obedece a que, al bajar de precio, el laboratorio se ha visto obligado a cambiar el cartonaje de Todacitan porque tiene que existir la posibilidad de recortar el cartón-precinto y tienen que aparecer las siglas 'ASSS' (asistencia sanitaria de la seguridad social), que quiere decir que está financiado.

"Todos los pedidos ya se están tramitando con la mayor celeridad posible para que este mismo miércoles las farmacias vuelvan a disponer de producto", asegura el laboratorio

Cuando se le pregunta a la compañía por la falta de suministro en algunas farmacias indican que "tras la aprobación de precio reembolso se dio respuesta a todos los pedidos realizados por los mayoristas y fueron entregados entre el jueves y viernes de la pasada semana. Debido a la alta demanda la mayoría nos solicitaron nuevos envíos el viernes. Todos los pedidos ya se están tramitando con la mayor celeridad posible para que este mismo miércoles las farmacias vuelvan a disponer de producto".

El laboratorio nació en 1989 en Pabianice, Polonia, con el nombre de Aflopa y como empresa mayorista de productos farmacéuticos. En 1991, empezaron a producir medicamentos. En 2001, se convirtieron en Aflofarm y ya comercializaban más de 115 productos en más de 30 países. La farmacéutica llegó a España veinte años después y lo hizo, precisamente, con su fármaco para el tratamiento del tabaquismo, el famoso Todacitan. En la actualidad, la compañía, explica que está trabajando en la inclusión de nuevos productos en nuestro país que son elegidos "tras exhaustivos estudios de las necesidades del mercado actual".

La única opción terapéutica

A finales de 2021, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) pedían al Ministerio de Sanidad que financiara los tratamientos sustitutivos con nicotina (TSN), que se administra en distintas presentaciones (parches, chicles, comprimidos o spray bucal), ante la falta de vareniclina y bupropion, los dos medicamentos para ayudar a los fumadores a que estaban cubiertos por la financiación pública.

Consideraban que la cantidad que se estaba destinando a financiar la vareniclina y el bupropion debía destinarse a cubrir otros tratamientos del tabaquismo que hayan demostrado ser eficaces y seguros. A diferencia de otros medicamentos de deshabituación tabáquica, Todacitan no contiene nicotina y tiene una duración corta de solo 25 días. Su principio activo es citisina, que se obtiene del extracto de las semillas de los árboles del género Cytisus laburnum. Con información del laboratorio, fue descubierta en 1818 y sintetizada por primera vez en 1864. Su alta efectividad radica en que actúa de forma similar a la nicotina sin los efectos adversos de esta.

"No es cualquier cosa. No es que yo lo quiera y lo pida. Debe valorarlo un médico", señalan desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid

Está indicado en adultos -entre 18 y 65 años- para el tratamiento de la dependencia tabáquica y reducción de la ansiedad a la nicotina en fumadores dispuestos a dejar el tabaco. Eso sí, desde el COFM, María Jesús Escribano recuerda que debe ser prescrito por un médico que tiene que valorar las contraindicaciones. "No es cualquier cosa. No es que yo lo quiera y lo pida. Debe valorarlo un médico", señala. De hecho, apunta, el hecho de que su principio activo sea de origen vegetal no quiere decir que esté exento de efectos secundarios.

En la ficha técnica del tratamiento, la AEMPS indica que no debe tomarse si hay antecedentes de infarto reciente o si se está embarazada o en período de lactancia

Por ejemplo, abunda Escribano, la AEMPS, en la ficha técnica, indica que no debe tomarse si hay antecedentes de infarto de miocardio reciente, si se sufre de arritmias cardíacas con relevancia clínica, si se ha tenido recientemente un derrame cerebral o si se está embarazada o en período de lactancia. "Porque sea natural no quiere decir que no sea peligroso", insiste. Incluso, añade, en la ficha técnica se indica que actualmente se desconoce si Todacitan puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales sistémicos y si se usan, debe añadirse un segundo método de barrera (por ejemplo, preservativos).