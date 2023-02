La Sociedad americana de Ilustradores premia el libro más personal del ovetense Pablo Amargo

El ovetense Pablo Amargo está disfrutando de un nuevo éxito como ilustrador internacional. La Sociedad de Ilustradores americana, con sede en Nueva York y una referencia mundial de la especialidad, acaba de conceder a su libro "Una forma de decirlo" una de las medallas de plata de la 65 edición de sus galardones anuales. Unos galardones que se entregarán en la gran manzana el próximo día 11 –acompañados de la exposición de trabajos selectos del año– a los que, como es habitual, han concurrido miles de trabajos de todo el mundo. Por quinta vez la Society of Illustrators ha encumbrado al asturiano, pero esta vez lo hace por un libro completo en el que tanto los textos como las imágenes han corrido por cuenta del artista ovetense.

Amargo no estará en Nueva York ese día ya que pese a sus múltiples trabajos internacionales, incluidas colaboraciones regulares en prensa y publicaciones periódicas, está afincado en Oviedo. Pero ya prepara un vídeo de agradecimiento para el jurado y para los miembros de una sociedad artística que lleva años siguiéndole los pasos y situándole entre los mejores del panorama mundial.

En este caso sabe que tendrá que agradecerles mucho que le vayan a dar proyección y una enorme visibilidad a su proyecto más singular y personal. El que pensó que no iba a salir de un entorno cercano. Dice Amargo (Premio Nacional de Ilustración) que "Una forma de decirlo" es "un libro muy especial para mí porque reúne 75 reflexiones sobre la experiencia creativa". No es su primer volumen en solitario, ya que "antes había publicado algún libro solo con imágenes", pero sí que es "el primero que publico con texto propio".

"Este libro no tiene posibilidad de alcanzar a un público mayoritario. Lo edita Bonito Editorial, una empresa muy pequeña del País Vasco que cuida mucho el contenido y el aspecto de los libros, pero que no tiene una implantación en las librerías, más allá de las librerías de museos y especializadas. Así que un premio de estas características le da una visibilidad y un prestigio que de otra manera no sería posible", admite el ovetense.

Sobre el contenido, Amargo ha reunido en el volumen sus reflexiones, "algunas tan breves como aforismos" avisa, que buscan aportar "una mirada sobre la creatividad evitando las recetas y los dogmas. Hay una frase del pintor George Braque que podría resumir el contenido del libro: “el único argumento válido en arte es aquel que no se puede explicar”. En estos textos se abraza la duda, la incertidumbre y el misterio del acto creativo".

Para hacer ese trabajo Amargo se ha dedicado a ir recogiendo apuntes de sus cuadernos realizados durante años. "Mientras estaba peleando con una idea o un dibujo me llegaban estas frases de manera inesperada y las apuntaba junto al dibujo. Son una especie de “verdades indemostrables” basadas en la propia experiencia y que he reunido en este libro, ordenados en tres capítulos. El primero se centra en la observación y el placer de contemplar nuestra realidad más próxima. El segundo aborda la práctica del dibujo y la poética de las formas. El último capítulo tiene que ver con el compromiso artístico", detalla. Al final le salieron 75 ilustraciones que acompañan a cada texto, realizadas en blanco y negro, que plantean diferentes juegos gráficos, paradojas, y metáforas visuales.

"Los comentarios que he recibido hasta ahora son muy positivos y están valorando de manera entusiasta mi manera de escribir de la que destacan el estilo limpio, con un humor (involuntario) y de significados abiertos. Yo les digo que uno escribe como dibuja", cuenta el autor. Podrá escuchar muchas más valoraciones en riguroso directo ya que en marzo estará en la Feria del Libro de Bolonia, donde ha sido invitado para presentar el libro.