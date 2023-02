"Estoy absolutamente devastada. Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo". Así comienza su enérgica protesta una madre que educa a su hija en veganismo y asegura estar harta de que le digan que adoctrina.

El problema viene por la fiesta de disfraces de Carnaval en el colegio de su hija Navia, de ocho años. "Han decidido que van a ir disfrazadas de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos", comenta. En el colegio le dijeron que tiene que ir de pescadora y que supone un problema que no vaya porque "hay una normativa en la clase". La madre de Navia está dispuesta a "pelearlo y escalarlo al equipo directivo y mostrarle el BOE para que vean como no pueden discriminar a nadie por sus creencias religiosas, morales o éticas". En definitiva, se resigna a "otra vez a liarla en el cole; estoy harta". Dice estar cansada de que se ningunee a los veganos y no se les tenga en cuenta nunca.

La indignación de esta madre se ha vuelto viral en redes sociales ya que es un tema que genera mucha controversia. La mayoría de comentarios son jocosos y parecen no comprender la situación de esta mujer. "No estoy tan de acuerdo contigo, si algún día a mi hijo le dicen que se disfrace de brócoli no montare un pollo porque mi hijo solo come carne", le escriben otras madres. También profesoras: "La próxima vez que me digan que los maestros no tenemos paciencia con las familias voy a enseñarles este vídeo". Otras personas van al fondo del asunto y apuntan a que una niña de ocho años no puede tener principios morales y éticos y que, por lo tanto, se trata de las convicciones de la madre y no de la niña.

Ante la avalancha de comentarios negativos, la mamá ha respondido en un nuevo vídeo: "Cuando tienes una vida mediocre de frustraciones, carencias, inseguridades y miedos lo que haces es soltar bilis detrás de una pantalla. Podéis ir a ver todos los comentarios de mierda del anterior vídeo por defender los derechos de mi hija. Luego toda esa gente curiosamente la tienes cara a cara y no son capaces de decirte ni mu".