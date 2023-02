Pilar Prado: "Las fábricas fueron las catedrales de mi generación"

La pintora Pilar Prado nació en los márgenes de la ría de Avilés, en Valliniello, y creció en aquellos paisajes industriales. "Veía las luces de Ensidesa y pensaba que eran los caballitos", cuenta. Con el tiempo aprendió a extraer la belleza de aquellos escenarios metálicos y ennegrecidos y cayó en la cuenta de que las chimeneas que veía humear venían a ser las torres de las catedrales de aquella Asturias industrial a la que sus padres, gallegos, emigraron en busca de una vida mejor. Ella es la única de la familia nacida en Asturias y lo lleva a gala.

"La extraña belleza de lo cotidiano", la exposición que acaba de inaugurar y que permanecerá en la sala de la Universidad de Oviedo (calle San Francisco, 1, Oviedo) hasta el 5 de marzo, es una evocación nostálgica de la infancia y un homenaje a sus mayores, "gente que cambió su vida por un trabajo y que construyó el rostro de ese paisaje industrial y de Asturias". Sus cuadros son también su personal manera de evitar que el patrimonio industrial de la región se desvanezca definitivamente.

En la forma que tiene de mirar esos territorios le ha influido un libro que la empresa le regaló a su hermano, trabajador de Ensidesa como su padre, que fue gruista: "Catedrales de acero", de Javier Gancedo Verdasco y Óscar Fleites Gutiérrez. "Las fábricas fueron las catedrales de la gente de mi generación", reconoce Pilar Prado.

En "La extraña belleza de lo cotidiano" es importante lo que está a la vista, en los 18 dibujos y los tres óleos de gran formato expuestos, pero también lo que ya no está y lo que corre el riesgo de desaparecer. Pilar Prado dice que hay un cuadro que lo resume bien, "Los lodos de la ría". "Ya no queda nada de eso: los almacenes generales de Ensidesa, las taquillas de los obreros, la palmera...", rememora.

La artista trabaja en los servicios de enfermería del Hospital San Agustín, en Urgencias, desde hace 18 años, y confiesa que a ella la pintura le ha salvado "de muchísimas cosas". "Es lo mejor que me pasó: este trabajo es muy duro, salgo por la puerta del hospital y entró por la del estudio, para ponerme delante del lienzo y pasarme la vida pensando en la belleza", afirma. "Vivo para pintar", admite, y en lo plástico se identifica con paisajistas como el inglés Turner.

Estudió Dibujo y Pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y Técnicas de Grabado en la Escuela de Avilés y en el Museo Antón de Candás. Tiene por uno de los mejores momentos de su vida el tiempo que compartió con Antonio López, el maestro contemporáneo del realismo, en un taller en Gijón. "Soy una persona a la que le cuesta enseñar su obra. Tengo una sobrina que fue la que me dijo: ‘Viene Antonio López y elige a 20 personas, deberías presentarte’. En ese momento le conteste: ‘Julia, ¿tú crees que Antonio López va a mirar para una obra de tu tía?", cuenta. Afortunadamente su sobrina Julia no se dio por vencida, hizo unas fotografías por el estudio y las envió sin decirle nada. Pilar Prado fue una de las seleccionadas y cuando la llamaron para comunicárselo pensó que era una broma. Habla del pintor como de un "señor encantador y humilde", que comentó la obra de cada uno de los participantes en el taller: "Sacó dos fotos mías y me dijo. ‘No sabes lo que me recuerdas a Carmen Laffón’. ¿Cómo pudo verlo? Yo era una admiradora de Carmen Laffón".