Alfonso Zapico, dibujante: "Las heridas las curan la justicia y la memoria, el olvido las mantiene abiertas"

Acorde final para "La balada del Norte", la monumental obra del historietista Alfonso Zapico (Blimea, 1981), colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que evoca la Asturias de la Revolución de Octubre de 1934. El cuarto volumen, publicado por Astiberri, culmina diez años de trabajo. Zapico, residente en Angulema, estrena pasaporte francés.

–¿Cómo le queda el cuerpo después de la batalla?

–Más que una batalla ha sido una guerra, muy larga y muy ardua. Al final el autor ha acabado con la historia antes de que la historia acabara con el autor; el desenlace no siempre estuvo claro.

–¿Le costó encontrar un final para Tristán e Isolina?

–El final estuvo en mi cabeza desde el principio, desde que dibujé la primera viñeta del primer libro, aunque todo lo que había en medio ha ido creciendo y engordando con cada publicación, cada presentación, cada charla, cada reflexión para contar tal o cual cosa… Ha sido un libro vivo desde el principio hasta el final, y de hecho al principio estaba pensado como un único tomo, aunque ahora parezca increíble.

–Diez años y mil páginas después, ¿el autor ha cambiado?

–Diré que sí, porque todos cambiamos con los años y lo que nos rodea cambia igualmente, pero diré también que, a veces, viendo mis primeros libros, tengo la sensación de estar contando siempre la misma historia. Así que no debo haber cambiado tanto como yo me imagino.

–¿Asturias es un nombre mítico en Francia?

–En todo caso pertenece a una mitología casi olvidada. Asturias aparece en la primera obra de teatro de Albert Camus, hoy sepultada en una compilación de piezas teatrales de La Pléiade, y aparece también en el título francés de “La balada del Norte” para evitar confusiones con "Germinal" de Zola y sus derivados.

–¿La edición francesa se diferencia de la española?

–Hemos añadido un prefacio de Jesús Alonso, historiador y profesor de la Universidad de Burdeos, que ayudará al lector francés a conocer el complejísimo contexto histórico de la II República, y contribuirá a luchar contra la ola de revisionismo histórico que llegó a Francia el pasado año con la obra de Pío Moa.

–¿Qué se siente al revisar su obra? ¿Cambiaría algo?

–Repasando las páginas del primer libro, le dije a mi editor francés que, si pudiera, redibujaría todas las páginas del libro, porque han pasado diez años. Él me dijo que Jean Giraud, “Moebius” decía lo mismo de sus álbumes de “Blueberry”. Es un consuelo.

–Una viñeta no es suya…

–De las 1.000 páginas de la historia, la única que no dibujé se la debo a Luis Quintanilla Isasi: un retrato de Largo Caballero realizado en la Cárcel Modelo de Madrid en 1935. Astiberri llamó a alguien en EE.UU. y se las apañó para que el hijo del pintor nos dejara incluirla; cómo no querer a editores así.

–Llega la versión sueca…

–De hecho, ya se han publicado en Suecia los 3 primeros tomos y culminaremos en primavera. Mi editora sueca estudió filología hispánica en la Universidad de Oviedo, así que conocía el tema bastante bien. Ha sido un pequeño éxito en el pequeño mercado del cómic sueco, no todo va a ser novela negra escandinava.

–60.000 libros vendidos… ¿Un boom para España?

–Han sido unos pocos menos, porque yo conjeturé la cifra y luego mi editor sacó la calculadora. Si las expectativas con el cuarto libro se cumplen superaremos pronto los 60.000, pero queremos que sean muchos más, porque siempre queremos que nos lea más gente, que la historia llegue a todas partes. Ojalá.

–¿Ser padre le cambia los planes creativos?

–Cambia los planes, los horarios, las prioridades en la vida… Antes lo más importante era lograr el beneplácito de la crítica y el público con mis obras; ahora, con dormir seis horas seguidas me conformo.

–¿Qué hubiera dicho su abuelo minero de esta balada?

–No hubiera dicho nada porque era un señor circunspecto a su manera, pero con una sonrisa silenciosa me hubiera dado por buena la faena.

–Ve a sus hijos León o Frida siguiendo sus pasos?

–Prefiero que no. Aunque generalmente los hijos hacen lo que les da la gana, no lo que nos gustaría a los padres que hicieran. Si no fuera así, yo nunca hubiera sido historietista.

–Su siguiente obra, sobre la odisea de los republicanos refugiados en Francia, ¿tendrá elementos en común con la balada?

–Hay un hilo conductor que parte de Asturias y vuelve a Asturias, así que puede decirse que sí.

–¿El comandante Mata es un protagonista “de película"?

–En todo caso, a día de hoy sería de una película antigua proyectada en un cine de pueblo, en sesión matinal y sin apenas público. Casi todo el mundo ha olvidado a Mata y a los que, como él, acabaron siendo extranjeros a los dos lados de la frontera. Merece la pena el esfuerzo para recuperar su memoria.

–¿A quién votará en las elecciones francesas?

–Todavía no puedo votar, pero soy militante del Partido Socialista Francés, uno de los cuatro que quedan en todo el país y que todavía pagan su cuota.

–De su balada han dicho que parece tiznada de carbón…

–Porque es una historia negra como pocas, y que cuenta algo que todavía deja rastro casi un siglo después. A pesar de todo también es una historia luminosa, incluso al final. Las Cuencas mineras son territorio de contrastes.

–La comparan con una sinfonía. ¿Trabaja con ella?

–La saga tiene un título musical, pero luego la historia se lee como el autor la dibuja: despacio al principio, aprisa al final, y con sobresaltos y accidentes de por medio. Mientras dibujo escucho a los hermanos Zapico porque tengo un puntito barroco; no somos primos, aunque a mí no me importaría.

–¿Es posible la objetividad en esta historia de vencedores y vencidos?

–No sé si es posible; he intentado ser honesto con los lectores, que de todas formas ya saben en qué bando me coloco de manera bastante previsible.

–¿Cuánto carbón hay que picar para ganarse la vida dibujando?

–Vivimos una época tan convulsa que yo diría simplemente: ¿cuánto carbón hay que picar para ganarse la vida?

-El libro arranca con un tiroteo en un chigre/saloon… Y termina en plan “Grupo salvaje”…

–El último tomo es un western crepuscular, si es que esta etiqueta se puede aplicar a un cómic sobre una revuelta obrera en los años treinta del siglo pasado.

–¿El encuentro “pacífico” en el monte entre maquis y guardias civiles es una metáfora?

–Es una anécdota real que vivió en primera persona el comandante Mata. Iba con otro, se encontraron con una pareja de guardias civiles, se dijeron hola y adiós. Tan extraordinario que seguramente sucedió así.

–¿Se puede hablar de suicidio heroico de un personaje?

–Ciertas cosas son alegóricas en el libro, ésta es una de ellas; una generación se sacrifica y echa a perder su porvenir para asegurar el de la generación que viene detrás. En las Cuencas mineras saben bien de qué va esto.

–Irrumpe una viñeta negra. ¿El drama tiene ese color?

–Para un lector no hay nada más dramático que una viñeta en la que no se ve nada, ni siquiera el blanco del papel.

–Viñeta final: ¿la lluvia y el tiempo curan heridas?

–La lluvia lava las heridas, el tiempo las hace cicatrizar, las curan la justicia y la memoria. El olvido, en cambio, las mantiene abiertas sine die.