Isabel Fernández: "Pienso en la Princesa de Asturias como Reina y me siento tranquila"

Ana Isabel Fernández Álvarez (Oviedo, 1959) afronta con aparene tranquilidad sus primeros intercambios con la prensa, tras su nombramiento como presidenta de la Fundación Princesa de Asturias en octubre del año pasado, en vísperas de la ceremonia entrega de los premios y tras la renuncia por motivos de salud de Mauro Gillén. Catedrática de Economía Financiera y rectora de CUNEF Universidad, una universidad privada con sede en Madrid, forma parte del patronato de la Fundación desde 2010 y considera que "la clave del éxito de los premios es que han sabido adaptarse a los tiempos e ir en paralelo a los que exigía cada momento". A continuación, algunos extractos de su conversación en Oviedo con LA NUEVA ESPAÑA.

Una institución viva. "Tenemos un legado impresionante, muy valioso, que han dejado las sucesivas presidencias y patronos. La Fundación lleva muchos años prestando un servicio a la sociedad. Es un valor a defender, a conservar y a mejorar. Es una institución que está viva, que se mueve y va generando nuevas actividades. Las sociedades van cambiando, las instituciones tienen que adaptarse a ese cambio".

El espejo de la sociedad. "La Fundación ha respondido en cada momento a la sociedad en la que estaba inmersa. En estos años hemos asistido a un mayor peso de las candidaturas de mujeres, a unos jurados con cada vez más diversidad y a más candidatas premiadas. Es un reflejo de cómo va evolucionando la sociedad". "Los premios son el espejo de lo que buscamos, que es la excelencia. Buscamos reconocer trayectorias muy significativas, relevantes, muy motivadoras, a los mejores, cuyos valores buscamos trasladar a la sociedad".

El trabajo de un año. "Los premios, que son la misión de la Fundación, requieren un enorme esfuerzo. Lo que se ve es el final. Desde hace años hay una intensa actividad en torno a los premiados, con actividades como ‘Toma la palabra’ o la Semana de los premios. Sirven para acercarlos a la sociedad y en concreto a los más jóvenes, también a través de los centros educativos. Es una labor muy intensa que se concentra en una semana pero que lleva un trabajo muy esforzado a lo largo de todo el año".

La primera presidenta. "Supongo que soy la presidenta porque el patronato ha decidido que, entre las personas que forman parte de él, en este momento la que reunía las características que buscaban era yo. Supongo que han pensado que es el momento en que yo puedo aportar más a la institución. El género habrá pesado, como otras características, supongo".

Propaganda monárquica. "Me gustaría que quien dice eso se fijará en las figuras tan relevantes que tenemos cada año, que tanto han destacado en todos los ámbitos: en cooperación internacional, en concordia, en ciencias, en tecnología. Lo que la Fundación quiere trasladar es es la labor que realizan, en todo el mundo diferentes personalidades, y eso tiene que entroncar con nuestro objetivo, que también es consolidar la figura de la presidenta de honor de la Fundación, la Princesa de Asturias".

Una joven de su tiempo. "No hay nada planificado por la entrada de la Princesa de Asturias en la mayoría de edad. En tiempres próximos tendremos que tomar decisiones a ese respecto, siempre coordinados con la Casa Real". "No tengo un conocimiento tan próximo de la Princesa, es el mismo que el de todos los asturianos, que hemos tenido la oportunidad de verla estos últimos años, asistiendo en compañía de sus padres y su hermana la infanta Doña Sofía al acto del Campoamor y a la entrega del premio al Pueblo Ejemplar. Es una joven de su tiempo, una persona que va madurando. Iremos conociéndola más en los próximos años, desempeñando un papel más destacado en la Fundación". "Pienso en la Princesa de Asturias como Reina y me siento totalmente tranquila".

La mala prensa del Rey emérito. "Nosotros tenemos unos objetivos y una misión muy clara. Tenemos unos Reyes que son ejemplares y eso es lo que, en conjunto, trasladamos a la sociedad".

Un valor incalculable. "Casi el 15% de la financiación de la Fundación proviene de administraciones públicas; el 75, casi el 80%, de aportaciones privadas y el resto de las inversiones realizadas con la dotación inicial. Las aportaciones de las instituciones publicas y privadas contribuyen a crear valor y a dar a la sociedad las referencias que necesita". "La contribución de la Fundación a la sociedad es muy positiva, en términos de referencias, valores compartidos, tolerancia... Eso tiene un valor incalculable, que no se puede comparar con la aportación económica que hacen los patronos, a los que estamos muy agradecidos". "En los últimos años el presupuesto de la Fundación se mantiene estabilizado".

La Vega. "Son los premios de la Fundación Princesa de Asturias. Hay una sede, una actividad en un entorno… La Semana de los Premios se realiza en el recinto de la antigua Fábrica de Armas de la Vega, en Oviedo, porque hay unas instalaciones que, con acondicionamiento adecuado y un esfuerzo económico, hemos podido utilizar y han funcionado bien. Cada momento conlleva cambios que hay que analizar, con prudencia y con toda la información. Las decisiones sobre La Vega hay que tomarlas en función de los desarrollos que vaya teniendo el lugar".

Jurados y categorías. "Hay un procedimiento para que haya rotación. Están formados por personas de la máxima cualificación en cada una de las categorías, de forma que puedan tomar decisiones apropiadas sobre las candidaturas que va a recibir". "Las categorías son muy estables, le dan peso y continuidad a los premios, y se adaptan a la configuración de los jurados. No hay que redefinir las categorías, sino dar las respuestas adecuadas a cada momento".

En sintonía con los Nobel. "En ambos casos, son premios que buscan la excelencia y algunas veces hemos sido los precursores. Más allá de eso, aunque las categorías son distintas, que se pone en evidencia es que compartimos criterios en la búsqueda de la excelencia y que estamos en línea, en sintonía".

Confianza en el futuro. "Eso es lo que buscamos trasladar. Cada una de esas personas premiadas tienen una trayectoria, una vida de esfuerzo y trabajo, mucha contribución al conjunto de la sociedad, una dedicación muy plena a sus vocaciones. Eso te da el optimismo de que el progreso viene de la mano de muchas personas, que trabajan denodadamente y que en algunos casos conseguimos premiar. No conseguimos llegar a todos, no podemos premiarlos a todos. Cuando somos capaces de encontrarlos, dejan un sabor muy bueno y se van con un muy buen sabor de Asturias, orgullosos de todo lo que han vivido aquí, de cómo los atendemos, los valoramos”

Galardonados mediáticos. “Las distintas categorías permiten tener cada año premiados muy diversos, de ámbitos también muy diversos. Es muy valioso que les hayamos puesto cara a los científicos que han encontrado las vacunas de covid, a los precursores de internet… que no son tan mediáticos, reconocibles ni glamourosos. Hay muchas personas trabajando en ámbitos muy distintos, en diferentes lugares del mundo y que contribuyen al progreso y al bienestar de todos. Y ponerles cara es muy importante”.

Emoción. “Me he emocionado en muchos momentos con los premiados. Me impresiona por mi debilidad científica los que tienen que ver con los descubrimientos científicos. Cuando te explican como han encontrado este hallazgo o este otro, me parece fundamental. Me impresionan muchas instituciones muy solidarias, muy distintas, que ponen luz sobre cosas que te escapan en el día a día desde tu confort, y que ves muy lejanas, o el año pasado en la Vega, las construcciones de Shigeru Ban, que fue premiado en Concordia, reconoces la proximidad que eso tiene con las necesidades que tiene mucha gente, cómo desde una disciplina como es la arquitectura puedes mejorar su vida”.

Momentos. “Los premios cada año son distintos. Parecen iguales pero cada año tiene su emoción, te emocionas con alguien en concreto, por alguna razón, pero al año siguiente vuelve a pasarte lo mismo. Cada año hay varias personas que te deslumbran, y no solo desde 2015, tengo en la memoria momentos muy intensos que yo vivía con más distancia. Los he seguido siempre con mucha intensidad, no creo haberme perdido ninguna de las ceremonias, ya sea en situ o por la tele. Todos los años he asistido a los premios”

El consejo de su antecesor. “Cuento con él, por supuesto, y con el de todo el patronato, por supuesto. Más que consejos es analizar, compartir, un seguimiento, estar a tu disposición para lo que necesites. Tanto con los presidentes, el presidente Luis Fernández-Vega, como con Matías Rodríguez-Inciarte o Jose Ramón Alvarez Rendueles, y todo el patronato. Me siento totalmente arropada y ayudada. Una responsabilidad compartida que alivia un poco” .