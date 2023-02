Reflexión en la Laboral del activismo ambiental con tartazos "absurdos"

¿Activismo o vandalismo? La imagen del tartazo a la Mona Lisa o la sopa lanzada contra un cuadro de Van Gogh han sido dos de las acciones de los activistas ambientales que más han dado que hablar en los últimos meses. Una forma de protesta para coincienciar contra el cambio climático a la que se sumaba en España la plataforma "Futuro vegetal" con una protesta en el Museo del Prado.

Sam Gómez, de "Futuro vegetal", uno de esos "vándalos" del Prado, y el periodista Peio H. Riaño, revisaron ayer en el Centro de Arte de la Laboral esas protestas tan extremas, en el marco de la exposición "Barricadas en los hielos: reproponer la industria, recuperar el planeta".

"El primer momento en el que vi el tartazo al cristal de la Gioconda tuve bien claro lo que estaba ocurriendo: una reivindicación que respeta el patrimonio porque solamente han actuado y dirigido la agresión a aquellas obras que estaban protegidas por un cristal. No se ha tratado de poner en peligro ningún elemento patrimonial", destacó Riaño.

¿Y por qué utilizar el arte como vía para visibilizar esa emergencia climática? "La gente cuando ve una obra de arte y una acción como ésta se asusta, porque ve que algo que aman está en peligro, pero luego hay muchas empresas contaminando y destruyendo nuestra casa que es el planeta, y ahí no nos asustamos tanto", destaca Sam Gómez. "El arte es donde el ser humano ha conseguido expresarse a sí mismo, sus sentimientos e ideas, una expresión humana sobre un lienzo, película o canción es realmente la manera en la que nos mostramos. Por eso nos llega", añade. No obstante, Gómez también lamenta tener que llegar a este extremo: "Es como cuando hay un incendio, señalas al fuego y dices que esta aquí, que está pasando. Para la gente vea el fuego y vea el problema medioambiental que tenemos encima hay que hacer algo así, absurdo".

Peio H. Riaño, por su parte, aporta la primera consecuencia que ha traído este activismo: "Se ha devuelto una vida política a los museos, que no la tenían visible". Y cree que servirá para revitalizar estos espacios artísticos: "Un museo no puede estar anclado en el siglo XIX, sin que despierte ningún interés en nosotros. Porque entonces no sería sostenible y estaría abocado a la disolución".