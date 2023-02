Cuatro candidaturas con raíz de Asturias en un año para la historia

La gran noche del cine español (hoy, a partir de las 22.00 horas en La 1 de TVE) rubrica un sensacional año con "Alcarràs", "As bestas", "Cinco lobitos", "La Maternal" y "Modelo 77" disputándose el "Goya" a mejor película en una 37.ª edición de luto por la muerte de Carlos Saura. Asturias presenta varias candidaturas: Javier Gutiérrez como mejor actor por "Modelo 77"; Pelayo Gutiérrez por el sonido de la misma cinta; Alberto Valcárcel por el diseño de vestuario de "Los renglones torcidos de Dios" e Isa Campo por el guion adaptado de "Un año, una noche". Los cuatro proyectan a LA NUEVA ESPAÑA sus sensaciones y expectativas.

Javier Gutiérrez (Luanco, 1971) vive este tipo de premios "con muchísima ilusión y llegado el momento con los nervios lógicos. Si gano seré muy feliz y si no lo hago disfrutaré también de haber llegado hasta ahí y que se haya reconocido mi trabajo. Estar nominado este año es un lujo para cualquier compañero o compañera".

Más que el personaje, el poso de su trabajo en la película "lo ha dejado la experiencia de rodar en la cárcel Modelo de Barcelona contando una historia tan alucinante como la creación de la Copel (coordinadora de presos en lucha). Poder sumergirnos en esa época tan convulsa política y socialmente de nuestro país de la mano del director Alberto Rodríguez y su guionista Rafael Cobos fue uno de esos regalos que te ofrece nuestra profesión difíciles de olvidar".

El trabajo de sus compañeros de nominación "es espectacular, por eso no me extrañaría que ganase cualquiera de ellos. Sinceramente, el nivel es enorme así que apuesto que habrá muchas sorpresas y estará todo muy repartido. Seguro que será una noche excitante y divertida". Más que el "Goya", fue su trabajo en "La isla mínima" lo que "cambió mi carrera. Supuso un salto cualitativo. Y además sé de compañeros a quienes el ‘Goya’ les frenó la carrera en seco. Personalmente el mayor premio es seguir trabajando".

Los "Goya" de este año "son testimonio de un año excepcional que demuestra el buen músculo de nuestro cine. La diversidad y obviamente sobre todo la irrupción de las mujeres en tantas categorías y sobre todo en los apartados de dirección son una muy buena noticia. Esperemos que hayan llegado para quedarse definitivamente".

Alberto Valcárcel (Avilés, 1979) se siente "especialmente satisfecho al ver cómo queda integrado el vestuario, con el guion, con las interpretaciones y los decorados. Todo va en la misma dirección y sirve al mismo propósito, participa del mismo universo que tiene su lógica interna".

"Cada proyecto necesita un registro propio", explica, "una forma de abordarlo única. Cada historia, cada guion y cada director tienen unas necesidades propias y ni siquiera el mismo director en dos películas distintas te pide lo mismo". Al igual que los actores tienen que ser capaces adaptar sus cualidades a cada papel, "los diseñadores tenemos que buscar una estética para cada proyecto. Esa labor es la que nos enriquece y nos empuja a superarnos en cada trabajo". No vive los premios "como un proceso angustioso. Lo peor es imaginarse la cara de los que te quieren delante de las pantallas cuando no te lo llevas".

Imagina que ganar "no le viene mal a nadie, pero el objetivo no son los premios, es hacer las películas que te gusta ver, trabajar con directores a los que admiras y por supuesto vivir de ello y todas esas cosas este año las estoy teniendo".

¿Tiene preparado discurso? "No. Espero, si algún día me lo dan, ser muy breve, no aburrir al público y que los académicos no se arrepientan". No hay rivales, "eso suena como un duelo en el que solo puede sobrevivir uno. Tengo una profunda admiración por mis compañeros y me emociona muchísimo estar incluido en una lista con talentos tan grandes. Algunos nominados son grandes y queridos amigos, creo que alegraría mucho que alguno de ellos lo llevara, aunque –tengo que confesarlo– no tanto como si me lo dieran a mí.

Este año, con tanta presencia de mujeres en la mejor dirección "es síntoma de la buena salud del cine español. La industria empieza a no tener en cuenta el género de quien dirige y están saliendo a la luz talentos que hasta ahora estaban opacados. Esta pluralidad ha enriquecido el cine en un año extraordinario, eso es precisamente lo que vamos a celebrar".

Pelayo Gutiérrez (Avilés, 1970) tiene "algo pensado" si gana, pero no le quita el sueño: "Con los años cada vez tengo menos nervios, pero ese momento aunque sea un segundo no es fácil". Eso sí, "lo importante es estar". ¿Cambia la vida un "cabezón"?: "Te da prestigio, pero la vida sigue parecida, jaja".

De su trabajo en "Modelo 77" le satisface sobre todo "que el espectador a través del sonido se sintiera un preso más dentro de la cárcel. Con tanta densidad sonora lo más complicado fue hacer que los diálogos no se perdieran entre la ambientación de la cárcel". Rechaza que hubiera un veto a la presencia femenina, "de hecho yo en 2004 tuve un ‘Goya’ con mi admirada Eva Valiño. Evidentemente, la ley que fomenta a las mujeres era necesaria pero que no se está aplicando correctamente".

Isa Campo (Oviedo, 1975) irá a la gala, "a reencontrarme sobre todo con gente. No tenemos esperanzas de ganar. ‘Los renglones torcidos de Dios’ ha gustado bastante como guion adaptado. Hay un sector de cine de autor que nos puede votar pero la proporción en la Academia no es enorme... A ver, siempre está ese momento de incertidumbre por si hay sorpresa pero... No llevo nada preparado porque no lo hago bien, me pongo nerviosa. Y como somos tres guionistas..."

Este año le gustan "muchísimas pelis. Sufro mucho con la competición en el cine porque no tienen nada que ver los caballos que están corriendo allí, son tan diversos que no tiene mucho sentido ponerlos a competir. Lo que quiere conseguir ‘La Maternal’ no tiene nada que ver con lo que busca ‘As bestas’. Y las dos son maravillosas, las disfruto al máximo. Entiendo que el espectáculo tiene que ver con la promoción y la visibilización. Lo acepto pero no lo llevo muy bien".