Gona: "Hay una oportunidad única para Asturias en el cine, el momento es ahora"

Esta película la protagoniza alguien con muchos planos abiertos. El ovetense Jaime Gona ha producido "Los comensales", "Selfie" y "Los europeos". Es editor en "El Mono Libre" y programador y miembro de la junta directiva de Cines Zoco Majadahonda, un cine gestionado como asociación sin ánimo de lucro por los vecinos.

Apaguen sus móviles, por favor. La proyección empezará dentro de cinco segundos. 1, 2, 3, 4...

Flashback a las escenas de la infancia.

"Me lleva a las Navidades y a las vacaciones. De las Navidades lo que más recuerdo es ir al cine, con mi padre, mi hermano o con mis primos y tíos. Era un Oviedo lleno de cines. Es una pena que ya no quede ninguno de los cines de mi infancia. Consecuencias de ese invento del centro comercial, menuda involución. El primer recuerdo es el de una semana de vacaciones que pasé con mis abuelos en su pueblo en la falda del Aramo. Me regalaron mi primera bicicleta y un maillot ciclista. No me bajé de la bicicleta en toda la semana".

Zoom rápido a la Asturias actual.

"Supongo que como en todas las comunidades, ha ido avanzando y aprendiendo de sus errores. En Asturias tenemos que sacar pecho. Fue una de las primeras comunidades en apostar por la cultura para posicionarse como fuente de atracción de turismo. Asturias tiene en su haber promover uno de los festivales de cine de autor más importantes del mundo y unos de los festivales de cine más longevos de España (Gijón) y qué te puedo decir de los premios ‘Princesa de Asturias’ que no se haya dicho ya".

Travelling al primer viaje que dejó huella.

"Los primeros viajes como estudiante no me marcaron mucho, fueron las típicas semanas blancas que sin más, pero sí me marcó una excursión con el colegio al Teatro Español a ver un ‘Don Juan Tenorio’. Era la primera vez que iba al teatro, deberíamos tener como mucho 12 años. Recuerdo que todo el alboroto previo a la obra se detuvo nada más apagarse las luces, nos quedamos todos completamente obnubilados con la obra. Es uno de esos momentos en los que eres consciente de estar viviendo un momento que va a cambiarte. Cada vez que vuelvo al teatro, me acuerdo de aquel día".

Inserto a una experiencia clave en su carrera.

"Como profesional, sin ninguna duda, el rodaje de ‘2 francos, 40 pesetas’ en Suiza, los suizos serán muy fríos, pero a la hora de ser prácticos, correctos y sensatos al abordar la vida desde la perspectiva del buen hacer nos llevan años de distancia".

Cámara lenta a las asignaturas que tiene pendientes Asturias.

"¡Mejorar las comunicaciones! A ver si llega pronto el AVE hasta Pola de Lena y el aeropuerto sigue aumentando las conexiones. Falta una a Düsseldorf capital, a la que voy con frecuencia, que la que hay ahora está bastante lejos del Düsseldorf de toda la vida".

Primer plano a lo que se echa de menos en la lejanía.

"Lo primero y sin ninguna duda, ¡a la familia! Después ya podríamos establecer un ranking de prioridades, pero lo primero, la familia. Y después de la familia... ¡La Cervantes! No hay otra librería igual. Es uno de los sitios en los que más me gusta perderme y hacer gasto cuando estoy en Oviedo. Otra de las cosas que más echo de menos y que me devuelve a la infancia, a las Navidades, a la familia, es el olor de Bombones Peñalba... debería venderse en frascos".

Tráiler de los obstáculos más importantes a los que se enfrentó en su trabajo.

"Todo lo que rodeó el rodaje de ‘Selfie’ era un obstáculo. Pese a todas las dificultades fuimos capaces de sacarla adelante entre todo el equipo. Creo que todos salimos mejores de aquel rodaje. Como persona más que un obstáculo lo que me han enriquecido son las personas que me han rodeado, evidentemente la familia, pero sobre todo José Luis García Sánchez y Víctor García León".

Plano cenital: ¿cómo se ve Asturias desde el exterior?

"En los círculos en los que me muevo Asturias es el gran paraíso por descubrir, quizá nos cuesta más convencer a alguien a acercarse a conocerla, pero una vez que vienen, raro es que no regresen relativamente pronto. Asturias debería aprovechar la riqueza de su paisaje y la calidad humana de sus habitantes para generar nuevas oportunidades industriales, culturales y turísticas. En el campo en el que me desempeño hay una oportunidad única, pero el momento es ahora, y ya se sabe, el tren no pasa dos veces...".

Contrapicado a ejemplos de los que tomar nota.

"Málaga es un ejemplo de ciudad que ha sabido actualizarse, generar una oferta cultural y mantenerla en el tiempo –quizás esto sea igual de importante– que le ha permitido ser descubierta en todos los rincones del mundo y atraer no solo turismo, sino también convertirse en un núcleo de desarrollo comercial".

Plano fijo al Real Oviedo de sus amores.

"Últimamente ando un poco desconectado del fútbol, pero el Oviedo es el equipo de la infancia y el único por el que me intereso un mínimo. Tengo buen feeling en esta nueva etapa con Cervera al frente. El primer partido que vi en directo fue en el antiguo Tartiere. Fue un Real Oviedo-Barcelona que ganamos 3-0. Otro tiempo y otro fútbol más cercano al seguidor".

Fundido a ese joven creador asturiano que quiera salir fuera.

"Si alguien acepta un consejo mío, ¡mal va! Quizá lo más complicado antes de dar ningún paso es tener la valentía de querer darlo. Y eso es lo más importante, atesorar esa confianza en uno mismo que permita dar ese primer paso y perseguir su camino. Ya sabes, se hace camino al andar... ¿se sobreentiende que el consejo no lo doy yo, no?".