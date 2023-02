El ego se lo pone difícil a San Valentín

Se acerca el 14 de febrero y todo se llena de corazones: las floristerías, por supuesto, pero también aparecen decorando el mostrador de la frutería, en forma de velas en la peluquería y el centro de estética, por no hablar del escaparate del bazar chino con mil y un objetos evocadores del amor. Los restaurantes ofrecen menús "amorosos" y hasta las farmacias pintan en rojo algunas de sus vitrinas. No hay dudas, llega San Valentín, el Día de los Enamorados, el de la celebración del amor.

Todo muy bonito, pero las estadísticas dicen más bien lo contrario: los divorcios van al alza y Asturias no es una excepción. El año pasado se registraron unas 90.000 rupturas en España y en torno 2.000 corrieron a cargo de los asturianos. Estos se divorciaron más en 2022 que en 2021 (alrededor de un 5% más) y son los séptimos del país que más lo hacen.

Así las cosas y sin ser aguafiestas, ¿estamos para celebrar San Valentín? "Han cambiado tanto las condiciones sociales, políticas, religiosas, que no se puede hacer una disección en serio para comparar épocas. Pero sí es cierto que cada vez hay más divorcios y estos, además, son más conflictivos. Y no creo que sea solo porque ahora el divorcio es legal y hace 40 años no, sino que hay otros motivos detrás", sostiene rotunda la psicóloga Esther Blanco. Por su clínica Persum en Oviedo desfilan muchas parejas, cada vez más, en busca de ayuda o apoyo para evitar lo que a veces es inevitable: la ruptura. Blanco tiene un diagnóstico general: "La cuestión es que o bien yo o bien mi pareja no estamos sabiendo querer. Igual que uno se enamora, uno se desenamora. Y eso solo significa que uno no ha sido capaz de saber amar al otro. Ni el amor ni el desamor son sencillos".

Todo diagnóstico tiene un motivo y, según la psicóloga, hoy en día lo explica (casi todo) que cada vez somos más narcisistas. "Yo lo llamo epidemia del narcisismo. El problema está en no saber quererse a uno mismo, lo que lleva a no saber querer al otro. No hay lugar a dudas, en la sociedad actual somos más narcisistas y eso nos impide saber amar a la pareja", abunda.

Si cuando llega San Valentín parece que es obligatorio quererse, no está de más ahondar y tratar de explicar por qué queremos, por qué buscamos a alguien a quien querer y, por supuesto, afrontar que a veces las relaciones llegan a su fin y es necesario saber asimilarlo. A todo esto se enfrentan los terapeutas especializados en la materia, que no siempre lo tienen fácil, porque en cuestiones del amor hay una alta carga de romanticismo que la literatura, la poesía, el cine han abonado a lo largo de los siglos. Con el Día de los Enamorados a la vuelta de la esquina, este mismo martes, 14 de febrero, LA NUEVA ESPAÑA quiere ayudar a sus lectores a arrojar un poco de luz en las cosas del querer que tanto interesan y nos traen de cabeza.

¿A quién queremos? "Siempre hay una serie de características que nos gustan de alguien, pero no siempre quien las tiene nos enamora. Es difícil definir ese pálpito, se habla de algo químico, neurobiológico, pero nada ocurre de forma azarosa o porque sí. Nos enamoramos de una idealización del otro, no cabe duda. Lo vemos ideal, el mejor, el más bello física y personalmente, y esto va acompañado de nuestro anhelo por compartir con el otro nuestra intimidad sexual y emocional", describe Esther Blanco. Y advierte: "Somos nosotros los que idealizamos al otro, del que nos enamoramos porque reúne todo lo que necesitamos. Cuando se lleva al extremo hablamos del narcisismo, que tiene mucho de explotación egocéntrica del otro".

Altas expectativas. No es un secreto que todo el mundo aspira a buscar a la pareja ideal, algo lógico. Y también que hay expectativas muy altas fruto de una sociedad con "personas demasiado necesitadas". De nuevo aparecen los narcisistas, quienes colocan el listón muy alto, "ni aman ni se aman, buscan en el otro grandes dosis de belleza, de éxito, de poder, de fama, riqueza... Ellos creen tener tan poco que necesitan ese ideal". Y tanta exigencia acaba fácilmente mal o en la consulta del terapeuta.

Buscamos el amor, pero ¿estamos preparados para el desamor? "Pues no", zanja Blanco. "No estamos preparados para dejar de querer bien, con salud mental. Igual que tampoco somos conscientes de qué es querer, pues todo lo hemos dejado en manos de la religión, de la cultura y, por supuesto, de la política que arrasa todo y hoy en día se mete cada vez más en nuestras casas para decirnos cómo han de ser las cosas, cómo educar a nuestros hijos, etcétera".

Afrontar el fracaso sentimental. Crecen los divorcios y sobre todo son cada vez más conflictivos. "Si supiéramos amar, desamar no sería tan frustrante, pues sabríamos afrontarlo de forma serena, ver qué es lo que no supimos hacer y tratar de arreglarlo, o también separarnos, pero de forma tranquila", aconseja la psicóloga, quien vuelve a señalar al narcisismo imperante hoy en día como agravante. "El narcisista se siente siempre víctima y pensará que el otro es el malo y punto. En terapia buscamos hacer pensar a las personas sobre cómo son ellas, no el otro".

¿Todos los días han de ser San Valentín? Sería un error aspirar a ello, advierten los expertos. Aspirar a que todos los días sean geniales, maravillosos y estupendos con la pareja está condenado a un "fracaso estrepitoso". Hay que aceptar que el otro tiene cosas buenas y malas. "Es algo evidente, pero no todo el mundo lo tiene claro y luego pasa lo que pasa", advierte Esther Blanco. Pero tampoco hay que "condenar" jornadas como San Valentín, si bien no dejan de ser lo que son y no hay que sacarlas de su contexto.

Y la pregunta del millón: ¿qué es el amor? Por acabar por donde empezamos, es necesario definir "amor", aunque resulte frío. Son siete los ingredientes: interés en el proyecto de vida del otro; la confianza es básica y ha de ser mutua; mostrar capacidad de perdón auténtico; ser humilde y agradecido; tener un ideal y proyecto de vida comunes; dependencia madura de la pareja, no comparar y medir el poder que tiene cada uno, y, por supuesto, que haya permanencia de la pasión sexual y de la ternura, una y otra son indispensables.

El secreto del amor eterno. A Esther Blanco le han hecho, a buen seguro, esta pregunta en muchas ocasiones. La terapeuta no se anda con rodeos y tiene clara la respuesta: "Seguir los puntos de antes".

Pues eso: Feliz San Valentín.