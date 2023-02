El éxito de "As bestas" resuena en Asturias

Más allá de las similitudes fronterizas que los territorios de la montaña del Bierzo, aldeas como Quintela de Barjas donde se rodó buena parte de "As bestas", la gran triunfadora de los "Goya", puedan tener con el suroccidente asturiano, la cinta de Rodrigo Sorogoyen y su éxito resuena en la región a través de las figuras de José Manuel Fernández "Pepiño" y Pablo Fernández "Humo". El primero es uno de los actores no profesionales con los que contó el director, personas que encontró por la zona y que alimentaron la parte documental del rodaje. Vivía en Ponferrada pero era gijonés y falleció antes de que se estrenara la cinta. En la noche del sábado, Sorogoyen se acordó de él y le dedicó el "Goya" a la mejor dirección. Pablo "Humo", de forma más indirecta, está muy vinculado como promotor musical a la trayectoria de Olivier Arson, el autor de la banda sonora de "As bestas", también con "Goya", y de hecho su sello, Discos Humeantes, realizó una pequeña tirada con la música del filme, una edición especial en vinilo de solo 500 copias que se puso a la venta en diciembre.

La historia del gijónes José Manuel Fernández Blanco y su relación con "As bestas" se conoció el día de su fallecimiento, que coincidió con la preselección inicial en la que "As bestas" todavía figuraba como una de las posibles candidatas para representar a España en los "Oscar". La familia de Jose Mánuel Fernández, que tenía 66 años, publicó una esquela donde se podía leer: "Por expreso deseo del finado, no se ha realizado ningún tipo de acto. Pero sidra asgaya y que disfrutéis del estreno de la película ‘As Bestas’". Aquel mensaje da muestras del "entusiasmo" que tuvo "Pepiño" en el proyecto de Sorogoyen. Así lo reconoció el director cuando en la lista de agradecimientos incluyó a "los actores no profesionales de la zona, que nos regalaron su entusiasmo y su humanidad, y en especial a José Manuel Fernández ‘Pepiño’ que nos estará viendo desde arriba". La relación entre Olivier Arson y Pablo "Humo" empezó años, cuando se conocieron en Madrid por amigos comunes. Tenían intereses parecidos y "disfrutábamos un poco de lo mismo", resume Pablo Fernández. Eso que les gustaba y donde se encontraron era la escena de la música alternativa y de la electrónica experimental, avanzada, en una órbita que podía coincidir con "Fasenuova", el grupo asturiano que también trabajó con Pablo "Humo" los últimos años. De esa forma empezaron a trabajar juntos y Discos Humeantes sacó el primer disco de "Territoire", el nombre con el que Olivier Arson ofrece su lado de electrónica más experimental. Desde entonces, Olivier y Pablo han seguido trabajando juntos. Fuera de los proyectos que no se presentan como "Territoire" están las bandas sonoras, un trabajo al que el músico se dedica de forma distinta y donde no aplica necesariamente la electrónica tal y como se concibe habitualmente. En "As bestas", de hecho, aunque se presenta como un trabajo de electrónica, se emplearon instrumentos acústicos. Arson ya conocía el éxito de los "Goya" por otra banda sonora para Sorogoyen, "El Reino", pero fue con "As bestas" con la que debió quedar más contento, porque esta vez le pidió a Pablo Fernández que realizaran una edición física en vinilo que no estaba prevista inicialmente. Una decisión premonitoria.