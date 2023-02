Quién era "Pepiño", el gijonés que rompió el corazón de Sorogoyen y del equipo de "As bestas"

El gijonés José Manuel Fernández Blanco tuvo el sábado en Sevilla una mención importante en la fiesta de los "Goya". Le mentó Rodrigo Sorogoyen, gran triunfador de la noche por todos los "cabezones" que recibió su película, "As bestas". Y la dedicatoria la hizo el director de cine mirando al cielo porque su recuerdo tenía un carácter póstumo, ya que José Manuel Fernández Blanco, "Pepiño" según su nombre cinematográfico, falleció el pasado mes de agosto. Su familia, respetando sus deseos, dejó escrito en su esquela que para su despedida Blanco sólo pedía a los amigos que se tomara "sidra asgaya" y que todos disfrutaran "del estreno de la película 'As Bestas'".

José Manuel Fernández Blanco, al que en la versión de calle todos conocían como Blanco, aterrizó como actor de reparto de "As bestas" para ponerse en otra piel por primera vez en su vida. A sus 65 años, Blanco se había lanzado al casting que se hizo en El Bierzo "sin ningún tipo de experiencia previa", según recuerdan desde el equipo cinematográfico. Pero "cuadró en el perfil" que buscaban cubrir, tal como remarcó Sorogoyen a LA NUEVA ESPAÑA cuando, hace unos meses, se le pidió que recordase a Blanco.

"Buscábamos cubrir plantilla con gente cercana a la zona de El Bierzo -ubicación donde se sitúa la aldea en la que se desarrolla la trama y donde residía en ese momento el gijonés-, cualidad que Blanco cumplía. Nos conocimos en el casting y en ese primer encuentro solo hubo un ‘hola, ¿cómo te llamas? y las preguntas típicas", contó Sorogoyen sobre aquel momento. De todo lo que pasó después, al director le queda la imagen de un tipo que "decía las cosas muy serias, pero siendo irónico en el fondo". Una cualidad que precisamente compartía con el "Pepiño" de la película. "Quizá por eso acabé escogiéndole a él", comentó Sorogoyen.

"Pepiño" es, en "As Bestas", un vecino de una aldea gallega que se convierte en el más cercano a los protagonistas, Antoine y Olga, una pareja francesa que llega a esos lares en busca de una vida tranquila. Resulta "un apoyo fundamental para los protagonistas, que tienen problemas con todos los vecinos de la aldea menos con él", desvelaba Sorogoyen cuando aún no estaba estrenada la película en España. El personaje de Blanco, encadenó el director, mantuvo una relación especial con Antoine, "un vacile sano", que dio muy buen resultado. Sorogoyen, que había pedido a los nuevos actores como Blanco "que mantuvieran su forma de ser original", consiguió con el gijonés todo su propósito.

El registro de Fernández Blanco no era moco de pavo. "Después de los protagonistas estaba él", apuntaba Sorogoyen. Y esa importante selección fue una sorpresa y una enorme responsabilidad para el actor novato. "Alegre y enérgico", Blanco se presentaba en los rodajes incluso cuando no le tocaba grabar. "Le gustaba mucho venir", remarca Sorogoyen. Para el tipo de papel que se le proporcionó al gijonés no había ningún personaje construido. El director necesitaba que mantuvieran su forma original de "ser y estar", eso sí, ciñéndose a lo que decía el guion.

Fueron tres meses de convivencia que generaron el ambiente típico en estas experiencias, "cortas pero intensas", explicó Sorogoyen.

Cuando el rodaje de "As bestas" llegó a su fin a mediados de diciembre del 2021, el gijonés se despidió de sus compañeros de reparto con un gran orgullo y con el gusanillo en el cuerpo de querer participar en algún otro proyecto audiovisual.

Ocho meses después, cuando Sorogoyen y su equipo recibieron la triste noticia de que su "Pepiño" había fallecido el 23 de agosto en Ponferrada, y que había dejado la indicación expresa para que no hubiera actos fúnebres y la petición añadida de que todos los amigos visionaran la película "As Bestas", al director le pareció entrañable. "Fue precioso, pero nos rompió el corazón", dijo entonces Sorogoyen.