"He llegado a la conclusión de que aportas o te apartas". Con esta frase Valeria, una chica de 7 años, ha dejado boquiabierto a medio mundo. Su carta ha tenido una gran repercusión en redes sociales por su capacidad para darse a valer ante un chico que no le hace caso. El tuitero "Ceciarmy" la ha rescatado con motivo del día de San Valentín.

"Espero que estés muy bien sin mí", empieza la niña su misiva. "Me gustaría que me valores", sigue. Y se corona: "Una princesa no pierde la corona por un plebeyo como tú". En redes sociales aplauden la actitud de la niña ante un amor no correspondido.

Mañana es San Valentín, un buen día para recordar esta carta que le escribió una niña de 7 años al chico que le gustaba pic.twitter.com/4Ub9hK1Sxs — ceciarmy (@ceciarmy) 13 de febrero de 2023

Valeria termina su carta con un "ya vendrás llorando y no te haré caso". También hay lugar para una postdata: "Me perdiste".

Esta publicación acumula cientos de "me gusta" y comentarios. "Una niña de 7 años se valora mucho más que mis amigas", comentaba una usuaria. Otros van más allá: "Podría ser perfectamente la letra de una canción de Shakira y Bizarap.