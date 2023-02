Cultura tiene "interés", pero ningún plan para el Tabularium Artis Asturiensis

El Tabularium Artis Asturiensis, la mayor colección de patrimonio asturiano en manos privadas, que fue creada hace 75 años por Joaquín Manzanares, ha vuelto a estar en el foco de interés de un miembro del Gobierno asturiano. En concreto del director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Principado, Pablo León Gasalla.

Tal como ha contado el hijo de Joaquín Manzanares, Fran Manzanares, León Gastalla visitó recientemente la colección en calidad de representante de la Consejería de Cultura para conocer y apreciar su contenido. Y también, dijo Manzanares, "para hablar de posibles ubicaciones".

Pero por parte del Principado no hay por ahora intención de concretar ni reconocer que se tengan planes nuevos para este fondo patrimonial. Fuentes de la Consejería confirmaron ayer que la visita se produjo en un contexto de normalidad: "Como no puede ser de otra manera, la Consejería tiene interés por el patrimonio asturiano. Y fruto de dicho interés, el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León, realizó la visita al denominado Tabularium".

En lo que no hay interés ninguno es en avanzar algo más, ni concretar si hay algún plan o proyecto que pudiera propiciar que la colección se integrara, de alguna forma, en los fondos públicos para su disfrute general.

De tal manera que el centenario del nacimiento de Joaquín Manzanares, el 20.º aniversario de su fallecimiento (ocurrió el 18 de junio de 2003) y el 75.º de la creación de su adorado Tabularium –los tres aniversarios coinciden en un plazo de pocos meses– van a sucederse sin que la colección tenga visos de salir al ámbito de lo público. La situación preocupa mucho a la familia Manzanares, que no ha dejado de mostrar su inquietud por no saber qué será del monumental archivo cuando ellos falten o no dispongan de recursos para seguir haciéndose cargo de su conservación.