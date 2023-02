"No haría lo que Shakira, por dignidad y por respeto a quien quise y con quien compartí vida"

Rita fue Miss España y ahora vive del faranduleo. Presenta galas, hace publicidad en Instagram que le pagan con champús y le han dado un programita en la tele. Su novio ya no es tal. Le pilló un wasap que desbloqueaba su infidelidad. Le ha echado el ojo a un vecino nuevo que es okupa, fontanero y tuno. Y se ha acostado con un policía, pésimo amante, y hace voluntariado en el hospital y... La actriz asturiana Beatriz Rico publica su segunda novela: «Tú quédate conmigo... Yo me encargo de que merezca la pena». Qué risa con Rita.

–¿La risa es una poderosa aliada?

–El humor lo es. Todo lo cambia a mejor. Las cosas buenas las hace mejores y a las malas les quita peso.

–¿Tiene prejuicios contra los prejuicios?

–Sí, muchos. Siempre y cuando esos prejuicios empeoren la vida de la gente que los sufre.

–¿Tiene algo en común con Rita?

–Mucho, tanto que necesitaríamos varias páginas para contarlo.

–Rita viene de un desengaño amoroso. ¿Cómo se cura eso?

–¡Ojalá hubiera una fórmula! Cada uno conoce o se busca sus resortes para sobrevivir.

–¿Hace bien Shakira poniendo letra y música a sus heridas?

–Yo no quiero juzgar públicamente, me parece un acto de soberbia, aunque a veces todavía se me escape hacerlo. Lo único que te puedo decir es que yo no haría lo que ella: por dignidad y por respeto a quien quise y con quien compartí vida.

–Rita tiene una mala experiencia con un policía, no será como el agente que sedujo a cinco independentistas...

–Nooo... Toribio es buena gente. Maniático pero incapaz de mentir o hacer daño. Lástima de hipocondría...

–¿Qué pediría Rita como voluntaria del drama de los ancianos en las residencias?

–Justicia. La justicia no resuelve el drama, pero alivia el dolor aunque llegue tarde. Esas familias necesitan un alivio en forma de respuestas, disculpa y reparación. Las personas mayores y los niños son sagrados, no se tocan, precisamente por su vulnerabilidad.

–¿Qué echa de menos una asturiana en Madrid?

–Ese sentirse en familia en cada lugar en que entra. La sensación de hogar, estés donde estés, ya sea playa, tienda, iglesia, paseo, restaurante o excursión.

–¿Hace falta un meToo en el mundo de la tele y el cine en España?

–Supongo que si no lo hay es porque aquí no se necesita. Hoy en día, con la inmediatez de las redes todo se sabe. Ha saltado el tema de Jedet en los «Feroz» y ha copado titulares. Si no saltan a los medios más escándalos supongo que es porque no los hay. Yo, al menos, no los he visto ni vivido en mi profesión.

–¿El amor romántico está contaminado?

–Está idealizado. Está implantado en la sociedad como un objetivo precioso a conseguir, y luego vienen las decepciones cuando ves que tu relación no es «Notting Hill». Pero es que «Notting Hill» es una película y dura 90 minutos.

–¿Qué guarda en su armario cápsula?

–Vaqueros en tres colores (blanco, negro y azul), dos americanas (beige y negra) y camisetas básicas unicolor. Combinando esto te puedes plantar en cualquier sitio, que vas a quedar bien siempre.

–Si sus dos gatitos pudieran hablar...

–Contarían tanto y me daría tanta vergüenza que tendría que sobornarlos. A solas, en casa, todos tenemos nuestras miserias, nuestras cosas ridículas y nuestros secretos eternos.

–Los problemas de Asturias desde fuera...

–Se ven poco si no los buscas tú expresamente, porque los medios a veces no dan relevancia. Salió en el programa de las tardes de Cuatro un chico asturiano presidente de una asociación de trenes de cercanías hablando del tema de los trenes que no caben en los túneles. Al despedirle la presentadora le dijo: «Gracias por contarnos cómo se vive por ahí arriba que, al fin y al cabo, también es España». Ostras, eso dolió.

–¿Se ha encontrado con babosos como el de los premios «Feroz»?

–No sé cómo fue en concreto ese caso, pero el «baboso con unas copas de más» es una especie fija de las noches de fiesta. Yo ahora no salgo, porque ni me gusta ni me divierto, pero cuando salía con amigas sabíamos muy bien cómo lidiar con ellos porque, como te digo, suelen abundar de noche. Cosas del alcohol.

–¿Un amor práctico e instintivo es más real que otro romántico?

–Claro que sí. Y más reconfortante y bonito. No me imagino vivir 35 años con el estrés, los nervios y las inseguridades de las primeras semanas de relación. Qué horror.

–¿Apoya a Tamara Falcó cuando perdona al novio infiel?

–Uy, yo no soy nadie para apoyarla o no, pero sí la entiendo y admiro su valentía. No todo el mundo puede superar algo así.

–¿Qué experiencia la ayudó más a madurar, o a entender la vida?

–Ser mamá. Marcó, claro. Te cambia la vida y las prioridades. Empiezas a entender de qué va esto y a dejarte de tonterías. Comprendes lo que sería dar tu vida sin dudarlo por esa personita. Y te vuelves más sensible y mejor actriz.

–¿La maternidad puede ser «grandiosa y miserable»?

–Lo es. Es grandiosa por todo lo que supone y miserable por lo vulnerable que te vuelve. Vives con la preocupación constante de que a tu hijo le pueda pasar algo.

–¿Teme a la soledad?

–No. Quizá porque siempre he disfrutado muchísimo la soledad elegida, por eso no lo veo como un castigo o un precio a pagar.

–¿Viene mucho por Asturias? ¿Cómo recarga pilas aquí?

–Poco, voy poco y siempre aprovechando cuando voy a trabajar para quedarme unos días más. ¿Las pilas? Se recargan solas en cuanto paso El Negrón.

–¿Viva el satisfayer?

–Hombre, claro. Viva todo aquello que nos haga un poco más felices y nos facilite la vida.

–¿Con qué le sube la bilirrubina?

–Con el rock. Con el deporte. Con los aplausos del público y los abrazos de la gente: eso me alimenta.

–¿Cuáles son sus zonas erróneas?

–Espera, que te escribo otro libro.

–Eloy, su novio de juventud, profetizó que sería escritora. ¿Le decimos algo?

–«Sigue profetizando bien y certero, por favor».

–Una chica asturiana quiere ser como usted. Déle algunos consejos...

–Sé tú misma, a no ser que seas boba. En ese caso es mejor que copies a otra. Ojalá me lo hubieran dicho a mí a los 20 años.