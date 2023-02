La nueva alquimia en la pasarela

La 77.ª edición de la pasarela madrileña (la Mercedes Benz Fashion Week Madrid) comenzaba ayer con los desfiles "Off", esos que convierten lugares significativos de la capital en un espacio donde la moda encuentra su hueco. Y al menos dos asturianos estaban "en capilla", como quien dice, con los nervios propios del estreno. Esos eran el ovetense Alfonso Pérez Álvarez, director creativo de Ángel Schlesser, y la leonesa con raíz en Grado, María Lafuente. Las dos firmas salieron a escena ayer para mostrar todo lo que va a dar de sí la moda de otoño-invierno.

Alfonso Pérez se inspiró en fragancias de la casa como "Femme" para construir una colección elegante y simbólica, en la que como "un alquimista he mezclado colores y texturas", tal como explicaba en una entrevista momentos antes del desfile. El edificio Larra acogió la presentación coloreada con una paleta de amarillos, berenjena, marrón chocolate, azulones y verdes que darán color al otoño-inverno de 2023, "tonos para los que me he inspirado en los componentes florales de los perfumes Schlesser", añadió. También demostró un gran trabajo de patronaje, con detalles de origami en gasas y "transparencias tan sutiles como el perfume" en organzas y sedas. Prendas reversibles, abrigos amplios con hombros estructurados, piezas en las que se mezclan texturas como paños de lana de pelo, gasas con polipiel, metalizados y mates, fueron otras ideas con las que el diseñador buscó la versatilidad de una creación "sin género, a pesar de tratarse de una colección muy femenina".

Por su parte, fiel a su compromiso con la sostenibilidad que ha marcado ya muchas de sus colecciones, María Lafuente se encargaba de transformar la sede del Comité Olímpico Español en un espacio para el baile y la moda. Su propuesta empezó con un espectáculo de baile a cargo de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León, con sus componentes vestidos por Lafuente y dando vida a la coreografía "Miradas en Blanco", "un manifiesto contra la violencia de género", según afirmó la diseñadora.

Luego llegó el paso de "Inefable", el nombre de la colección de este año de Lafuente. De nuevo la actriz y modelo Yolanda Font y la modelo sordociega Mireia Mendoza, así como el aplaudido Gianmarco Orestini ayudaron a la moscona a enseñar su moda. La colección de Lafuente, sostenible y con carácter, incluyó la presentación por primera vez de una colección de accesorios y gafas impresos en 3D; también hubo prendas confeccionadas con tencel, complementos realizados a partir de neumáticos y ropa en 3D que permite utilizar colores ilimitados, transparencias y materiales flexibles en trajes sastre intervenidos con dibujos realizados por la creadora leonesa. "Somos responsables de crear optimismo, todo lo que te pones te levanta el ánimo, esa es la filosofía de la marca", señalaba María Lafuente, que pasadas las horas de su puesta en escena seguía "contentísima" con el retorno que le había dado el público.

En otro momento del día la firma que llevó su diseño a la pasarela fue Pertegaz, de la que es director creativo de marroquinería el gijonés Héctor Jareño.

Aunque para Jareño la puesta de largo había sido la semana pasada, con la presentación oficial de la colección de bolsos de la firma y también de su propia marca, Reliquiae.