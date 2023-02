Archivo Lafuente, el fondo que explica el arte del siglo XX

Heras es una pequeña localidad cántabra, con 770 habitantes y situada a apenas 14 kilómetros de Santander, muy cerca de Astillero. Si alguien va a Heras, es muy posible que su destino sea, en realidad, el polígono industrial localizado a las afueras del pueblo, un área con 250.000 metros cuadrados de superficie y estratégicamente situado entre la ría de San Salvador y la S-10, la autovía de acceso Este a Santander. En apariencia, no hay nada que distinga al polígono de Heras de cualquier otra área industrial, pero durante dos décadas ha sido un destino preferente para los historiadores que investigan el arte del siglo XX. Porque allí, integrado en las instalaciones de la Quesería Lafuente, se localiza uno de los fondos documentales más importantes del mundo: el Archivo Lafuente. Una impresionante colección con 138.000 ítems entre los que se incluyen 19.000 piezas originales, y que ha sido creado y gestionado por José María Lafuente, empresario cántabro nacido en Lugo y de raíces asturianas.

El Archivo Lafuente era desconocido para buena parte de la sociedad hasta que el pasado mes de julio el Consejo de Ministros acordó su adquisición, con vistas a integrarlo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por un importe global de 29,8 millones de euros. "Sin el Archivo Lafuente es imposible entender el arte del siglo XX", aseguró en la firma del acuerdo el director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, y reafirmó la inversión cuando aventuró que un fondo como el cántabro "no tiene precio".

Para saber por qué es tan importante el Archivo Lafuente hay que conocer la génesis y la evolución de esta imponente colección. "Mi padre era de la cuenca minera, de Ciaño, y mi madre de Infiesto, de Monte Coya. Mi familia es cien por cien asturiana", explica José María Lafuente, reunido con LA NUEVA ESPAÑA en su despacho. "La vida de mi padre parece sacada de una novela de Dickens, es tremenda", explica el empresario, "nace en 1913 y con 7 u 8 años se les muere su madre, que era el pilar de la familia". El padre del niño, abuelo de José María Lafuente, era conocido como "Pepón el Maquinista", en atención a su oficio en la mina, y quedó de pronto solo al cargo de tres niños, el varón, Agustín, y sus dos hermanas, Oliva y Ángeles. "Mi padre se fue muy joven para Madrid y trabajó de meritorio en la Editorial Cenit y entró en el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), con todo lo que eso suponía", explica José María Lafuente.

Tras la guerra, Agustín Lafuente retornó a Asturias y se casó con María Llano. Pero en la larga noche de la autarquía era difícil para una persona con sus antecedentes políticos encontrar trabajo como asalariado. "Tuvieron que salir de Asturias casi por obligación, y buscarse la vida en La Pola de Gordón", relata José María Lafuente. En Geras, un pueblo de La Pola de Gordón, nacieron los dos hermanos de José María, Agustín (ya fallecido) y Litina. Ahí comenzó también Agustín padre a trabajar con Vicente, un hermano de su madre, en una pequeña fábrica de quesos. "Tenían que ganarse la vida con algo que fuese propio, porque para cualquier otra cosa estaban muy marcados por haberse significado", explica José María Lafuente.

Agustín Lafuente aprendió el oficio junto a Vicente, y cuando quiso asentarse por su cuenta la familia se desplazó hacia Galicia, primero a Villanueva de Lorenzana y después a Lugo, donde estableció una fábrica y donde nació José María, ya en 1957.

Un año después, la familia está instalada en Santander. La empresa crece y la familia tiene al fin una posición desahogada, pero Agustín Lafuente y María Llano no olvidaban sus penalidades previas, ni a sus amistades de antes de la guerra. "Mis padres siempre tuvieron una habitación para aquellos que venían del exilio, en Francia o en otros países. Recuerdo sobre todo a Aquilino Moral, con quien tenían una amistad entrañable. Moral tenía una gran inclinación por lo natural, sobre todo por los alimentos naturales y por la curación a través de métodos naturales, y por eso mismo recuerdo que olía mucho a ajo, de tal forma que mi madre siempre le pedía que dejara la maleta en la terraza cuando se quedaba en casa", relata José María Lafuente.

La quesería creció de tal forma que, a día de hoy, tienen cuatro factorías: dos en Cantabria, muy próximas una a la otra; una tercera en Arriondas y otra en Jumilla, en Murcia. Cuando José María se incorpora a trabajar en la empresa, en 1982, aún no había alcanzado este volumen de producción, pero era una empresa bien asentada. En esos años, Lafuente comienza, en paralelo a sus actividades empresariales, a formar una especie de "no colección" de arte. "Nunca tuve la intención de formar una colección, únicamente iba comprando, en la medida de mis posibilidades, alguna obra. Pero, ironías del destino, la primera obra que yo compré fue una serigrafía de Eduardo Arroyo, y lo último que yo he adquirido, prácticamente, fue el archivo de Eduardo Arroyo", relata Lafuente.

Durante veinte años, el empresario fue engordando esa "no colección" con adquisiciones eventuales. Pero en 2002 surgió, como él reconoce, "la chispa" que motivó la creación del Archivo Lafuente. "Fue la relación con dos personas que son absolutamente claves: Pablo Beltrán de Heredia, que fue uno de los promotores de los Encuentros de Altamira, y el crítico de arte Miguel Logroño. Pude adquirir los fondos de ambos, pero además encontré que, en ambos casos, tenían una colección que no se limitaba a la obra, sino que además de la obra incorporaban todo el contexto que las rodea", explica José María Lafuente.

Esa es precisamente la clave del Archivo Lafuente, la cualidad que hace de este fondo una colección única. En los últimos veinte años, José María Lafuente ha ido adquiriendo no solo obras de arte de todo tipo, también libros, revistas completas, una ingente documentación que incluye correspondencia personal y proyectos inéditos de diferentes creadores, y archivos completos de artistas como el citado Eduardo Arroyo, Maruja Mallo o el escritor y artista mexicano Ulises Carrión, entre otros. Es, básicamente, el archivo que hubiese ideado un historiador del Arte, el lugar soñado en el que, además de la obra de un determinado artista o de un movimiento, se puede consultar toda la documentación aparejada, todo el contexto que rodea a las obras. "Todo ese maremágnum relacionado con una obra de arte es como un iceberg, en el que la parte más visible es la obra de arte pero lo que hay debajo del agua, todo ese contexto, es tan grande o más que la propia obra de arte", describe José María Lafuente.

Esta es la gran singularidad del archivo, que, a partir de esos dos fondos de Pablo Beltrán de Heredia y Miguel Logroño, José María Lafuente ha ido reconstruyendo gran parte de la historia del Arte del siglo XX. Un esfuerzo que además ha sido sistemático.

"Entre 2002 y 2005 nos dedicamos a España, y a partir de 2005 la compra de la revista ‘Cabaret Voltaire’, una revista dadá, me impulsó a continuar ese trabajo ya de forma internacional", explica Lafuente. Para lograrlo, el empresario armó una estructura profesional específica: en el Archivo Lafuente han llegado a trabajar a un mismo tiempo ocho profesionales, la mitad de ellos historiadores del Arte, y en la última década nunca ha habido menos de seis trabajadores. Esto ha propiciado que todo esté perfectamente catalogado y archivado, lo que a su vez ha facilitado mucho el proceso de adquisición por parte del Reina Sofía.

En la configuración del archivo, José María Lafuente se ha movido siempre en unos parámetros muy claros: "Hay coleccionistas que por una primera edición dedicada de un libro matan, y a mí eso no me ha interesado. Sí que quiero la primera edición, porque me interesa ver cómo era ese libro en el momento en que se hace, cómo era su tipografía, sus ilustraciones, el papel que se usa... pero que esté dedicado o no, no es algo primordial para mí. Yo primo que esté en su estado original. Y eso vale para todo: libros, revistas, documentos...".

Esta orientación y la sistematización del proceso, el saber qué es lo que se precisaba para completar un determinado período o el acercamiento a un artista o un movimiento, facilitó la incorporación de nuevos elementos al archivo. Tras cada adquisición había una investigación previa, en muchos casos también un acercamiento personal a los artistas o su entorno. En definitiva, había un plan del que nunca se salían.

Solo hubo una vez en que el empresario estuvo a punto de salirse del plan. "Había una obra en especial que yo quería traer para España, porque creía que tenía que estar aquí: la foto de la muerte de un miliciano de Robert Capa. Salió a subasta la que se publicó en la revista ‘Life’ en el 37, estaba en perfecto estado y tenía, por detrás, todos los sellos de la revista", relata Lafuente. La subasta era en el extranjero, y el empresario estaba conectado por vía telefónica. "Muy pronto quedamos solo dos. Pero me di cuenta que el otro respondía muy rápido a mis pujas, las superaba muy rápido, mientras que a mí me costaba mucho". Las últimas pujas fueron agónicas: "Actuaba más con el corazón que con la cabeza, había superado ya mi margen. Las dos últimas pujas las hice casi que pensando ‘por favor, que no me lo lleve’. Pero el otro contestaba de inmediato y me di cuenta que no había nada que hacer". Años después tuvo la oportunidad de hacerse con otra copia de la foto y a un precio más asequible, pero era una de los años sesenta, carecía de ese valor añadido. "No era la foto que yo quería", explica Lafuente.

La fotografía de Capa es una pequeña espina clavada en la memoria del empresario, pero a cambio ha logrado otros hitos impactantes. Como su apabullante colección de vanguardia rusa, con 800 fotografías. "Una comisaria me dijo que en Rusia no hay una colección así", relata. También los fondos relacionados con el dadaísmo, un movimiento que a Lafuente le fascina especialmente, o los archivos personales de Maruja Mallo y Alberto García-Alix... Pero hay dos obras que al empresario le llegan especialmente al corazón. Una de ellas es un hito fundamental para las vanguardias artísticas: el almanaque "El jinete azul" ("Der blaue Reiter"), lanzado en 1912 y firmado por Wassily Kandinsky y Franz Marc. "Tenemos la copia 2 de 50", declara Lafuente. La otra es el singular poemario ilustrado "La prosa del Transiberiano y de la pequeña Jehanne de Francia", de Blaise Cendrars y Sonia Delaunay, de la que se tiraron solo 60 ejemplares en su lanzamiento (quedan menos de 30), en 1913. "Tenemos un ejemplar perfecto, quizá sea la pieza de más valor del archivo. Si tuviera que salvar una cosa del Archivo, sería ‘La prosa del Transiberiano’", confiesa José María Lafuente.

Por fortuna, el empresario no tendrá que elegir. El acuerdo con el Reina Sofía garantiza el futuro del Archivo. Pero Lafuente, como sus padres en la posguerra, no olvida sus raíces. "Para cerrar la operación había tres puntos básicos, firmados ya en 2014: libre disposición de los fondos por parte del Reina Sofía, una opción de compra sobre dichos fondos por un período de diez años, y el establecimiento de una sede asociada al Reina Sofía aquí en Santander", revela. Los dos primeros puntos ya se han concretado con el acuerdo primero de cesión y luego de venta, y el tercero está en proceso. Hay hasta ubicación prevista para el Centro Asociado Museo Reina Sofía-Colección Archivo Lafuente en Santander: será el edificio del antiguo Banco de España, muy próximo al Centro Botín. "Yo no soy nacionalista ni regionalista cántabro, pero siempre he pensado que este es un archivo que nace en Cantabria y que lo hemos hecho gente de aquí, con los medios que tenemos aquí, ¿por qué no va a estar aquí la base del centro de documentación del Reina Sofía, por qué tiene que estar todo en Madrid? Y he de decir que, en esto, nos hemos sentido siempre muy apoyados tanto por el Reina Sofía como por el Ayuntamiento de Santander", concluye Lafuente.