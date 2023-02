La gurú asturiana que mantiene el orden (y no como Marie Kondo)

La japonesa Marie Kondo se ha rendido. La gurú del orden, la que puso a medio mundo a enrollar ropa en rulos y a mirar con arrobo cada prenda y objeto de casa para decidir si debía seguir ocupando un espacio en tu vida, anunciaba a principio de año que con tres hijos y convertida en madre multitarea ya no se podía ser tan pulcra en la organización de la casa. Hizo su anuncio en "The Washington Post" y les faltó tiempo a algunos para salir a enterrar su mundialmente conocido método organizativo.

Entre los que se echaron las manos a la cabeza no está la avilesina Alicia Iglesias. También ella es organizadora profesional y coach de organización y, como Kondo, se dedica con enorme éxito "a ordenar casas y hacer feliz a los que se cruzan con ella". Hasta la llaman para que haga "sesiones de orden" por Skype.

Y Alicia no tiene dudas de que "se ha malinterpretado lo que quiso decir" Marie Kondo. "No se va a caer ningún mito", asegura Iglesias, convencida de que su filosofía del orden sigue estando tan vigente como siempre, aunque posiblemente desprovista de los maximalismos de sus primeros tiempos. Dice que a parte de que Marie Kondo está en pleno lanzamiento de un nuevo libro –y esa supuesta "renuncia" se habría convertido en su mejor campaña de marketing–, quizá se ha dado cuenta de que hay momentos de la vida en que el orden se puede mantener pero sin las rigideces de las que hacía bandera Kondo en un principio. Ni todo tiene que ser blanco, ni todo debe ir agrupado por colores.

Precisamente sin rigideces pero con método es como Alicia Iglesias entiende que hay que organizarse. La vida, la ropa, la casa... hasta la comida. Y a ello se afana desde hace varios años esta avilesina (en realidad se crio en Salinas) que ahora tiene su base vital en Madrid, donde está casada y es madre de una niña.

Muchas de sus teorías las puso en práctica consigo misma, porque lleva 14 mudanzas a sus espaldas (desde Asturias, pasando por Galicia y por Madrid) y todas la convencieron y la hicieron consciente de que "se vive más tranquila con menos cosas, y mejor si están ordenadas". Ahora calcula que ya ha hecho más de mil mudanzas para clientes particulares. Y muchos más han contado con ella para que les organice algún espacio.

Pero hasta llegar a ese punto Alicia Iglesias tuvo que pasar lo suyo. "Hice Biología en la Universidad de Vigo y trabajé de muchas cosas", hasta que en la crisis de 2009 se quedó en el paro. Decidió entonces montar un negocio propio, una tienda taller en Vigo, que cerró cuando se mudó a Madrid. "Al llegar aquí estaba desubicada; no sabía muy bien por dónde tenía que ir mi vida", cuenta. Tampoco ayudaba que tiene "titulitis aguda", así que incluso hizo un máster de diseño y moda. Pero vivía con mucho "síndrome del impostor", cuenta.

Decidió contratar a una coach, Nuria Pérez, "que puso todo patas arriba. Gracias a ella empecé a analizarme y a ver qué se me daba bien", recuerda. Y resultó que ella, que había sido "profundamente desordenada, y si alguien no lo cree que hable con mi madre que se lo dirá", acabó decantándose por la organización.

"Aquí sonaba a marciano, y aún suena, pero en Estados Unidos ya había gente dedicándose a ello", recuerda. En esos inicios, pensó que no había ningún blog que se dedicara al cien por ciento al orden y decidió ser la primera en hacerlo. "Lo petó desde el primer día (@ordenylimpiezaencasa); también abrí perfil en Instagram cuando no había ninguno (tiene 280.000 seguidores)", y se atrevió a escribir un primer libro autobiográfico "21 días para tener tu casa en orden", que "autoedité y del que solo en el primer año igual vendí 15.000 libros. Y se sigue vendiendo". Le siguió otro, "21 días para tener tu vida en orden"; otro, "Pon tu vida en orden", y hasta firmó el cuento infantil "André y Olivia y el secreto del orden"–. Llegó la televisión, con el programa "Vidas en orden" y luego mil proyectos más. Tiene canal de YouTube y cientos de trucos compartidos en su blog. Y hasta una tienda online de productos que facilitan el orden.

Asegura que todo su método organizativo empezó por la comida. Por el día que quiso poner fin al desorden en el que se había convertido su alimentación fruto de malos hábitos universitarios, de no dedicarle tiempo a la hora del almuerzo, ni a la cocina... "Decidí que tenía que empezar a organizarme los menús al mes y resultó que no solo me di cuenta de cómo mejoraba mi estado físico, sino que también vi lo que ahorraba, la de tiempo que ganaba... fue una cadena".

Alicia Iglesias deja claro que "yo no soy Marie Kondo; no vivo obsesionada, ni con la organización cromática de un armario, ni con tener todos los bolis del mismo color juntos. Yo defiendo que con orden se vive mejor, se gasta menos, se pierde menos tiempo, se evitan conflictos...". Ahí van algunos ejemplos de casa. "La sección de pilas es imprescindible tenerla, y la de bombillas, y la de cables... pero eso no supone tenerlos agrupados por colores o tamaños. Lo importante es todo ubicado en el mismo sitio, así tú tienes controlada tu casa, no es tu casa la que te controla a ti". "Que tú sepas dónde está cada cosa, eso es orden. Y no hay que confundirlo con el ‘blanquismo’", añade.

Acaba de ordenar el almacenaje de una empresa. "Resultó que tenían el papel higiénico y las toallitas al menos en ocho sitios diferentes. Es imposible saber cuánto stock tienes de algo si no lo tienes ordenado", recalca.

La han contratado muchos famosos para hacer la mudanza de sus casas, o el cambio de armario, o poner orden en un trastero. No dice el nombre de ninguno. Solo garantiza que "yo organizo para que tú puedas seguir ese método y mantenerlo, pero no limpio, ni decoro, yo solo ordeno".