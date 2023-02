"‘Lo fugaz’ me mostró el valor de cantar mis canciones y es el inicio de un camino"

Hace tiempo que Marisa Valle Roso (La Felguera, 1987) ha traspasado las fronteras de la tonada. Ahora deja atrás las de Asturias y emprende una gira nacional con su nuevo trabajo discográfico, "Lo fugaz". El próximo día 25, actuará en el Teatro del Raval de Gandía, en Valencia; en marzo estará en Toledo, en abril en Badajoz y en mayo, tras pasar por Albacete, debutará en Madrid.

–Abre gira en Valencia, en Gandía, y luego se adentra en tierras manchegas y extremeñas. ¿Con qué expectativas va al encuentro de esos nuevos públicos?

–Con todas las ganas puestas y deseando enseñarles el fruto de estos años de trabajo. Voy con expectativas de que se emocionen con mi música y me conozcan. Conocerme a mí también es conocer mis raíces y de dónde vengo, y esto me gusta especialmente.

–Rodrigo Cuevas llena salas en París, usted se presenta en Madrid en mayo. ¿La música asturiana se echa al mundo sin complejos?

–Complejos tenemos muchos en Asturias porque presumimos poco de lo que tenemos. La música asturiana, hecha en Asturias o por asturianos, lleva echándose al mundo desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que seamos conocedores de ello.

–¿Quién es la Marisa Valle Roso de "Lo fugaz"? ¿Cómo ha cambiado en estos años?

–Sigo siendo la misma, pero ahora no solo canto, también cuento. Durante todos estos años fui tomando los caminos que me pedía el cuerpo seguir e influenciándome de otras músicas con las que tonteaba. Con "Lo fugaz" doy el paso más arriesgado, el de escribir y componer todo el álbum y enfrentarme al público con canciones que no conocen.

–En la tonada ha creado escuela, con jóvenes discípulos. ¿En qué se siente maestra?

–Lo siento como una manera de darle continuidad al género, al igual que hicieron conmigo.

–¿El mejor momento del último año? ¿Su incursión en el Sonorama quizá?

–Poder cantar en festivales como el Sonorama o el PortAmérica fue de las mejores cosas que me dio este disco y este año en particular. Reeditar "Cantemos", con la colaboración de Mäbu, Rozalén, Diana Navarro, Bambikina, María Rodés, Susana Alva y Sole Giménez, también fue un regalazo. Escuchar una canción mía interpretada por esa maravilla de voces fue muy emocionante.

–¿"Lo fugaz" permanecerá? ¿Es el inicio de un nuevo camino o se extinguirá cuando acabe la gira?

–"Lo fugaz" me demostró el valor que tiene cantar mis propias canciones. Es el inicio de un nuevo camino, sin duda. Ya no puedo parar de escribir.

–¿Qué música acompaña a Marisa Valle Roso cuando sale de gira? ¿Qué artistas, qué bandas escucha?

–Escucho música muy diversa. Dependiendo del momento, puedo escuchar a Enrique Morente, Natalia Lafourcade, "Vetusta Morla", Kate Bush, St. Vincent, King Princess... o grabaciones antiguas de tonada asturiana.

–¿Es la estrella pop de la tonada? ¿Le va bien la etiqueta o se le queda muy estrecha?

–No me considero estrella, simplemente una artista que nació en la tonada y la lleva dentro. Las etiquetas tampoco me gustan, prefiero que sea el público que me escucha el que decida qué le hago sentir y cómo llamarlo.