Divorcio a la vista en los Borbones. “Lecturas” publica que la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín firmarán el próximo abril y que ella “pagará una pensión por el silencio” de él. Todo esto llega después de la escapada del todavía marido de Cristina a Baqueira Beret, donde se alojó en la casa de la familia real, algo que no ha debido de gustar mucho a nadie en Zarzuela. Por los suelos acabó Tamara Falcó en su salida de San Valentín. La chica se cayó sin perder la compostura, aunque sí uno de sus tacones, tal y como se ve en la fotografía. Tierra de por medio ha puesto Andrea Janeiro, Andreíta para el mundo del colorín, que se ha ido a Los Ángeles a trabajar y sin ninguna intención de tener cerca los platós que hicieron famosa a su madre. Por lo visto, la hija de Jesulín y Belén Esteban triunfa al otro lado del charco como periodista, según la revista. Es lo que se decía antaño “hacer las Américas”. En Carnaval han salido Paz Padilla y su pareja: por Cádiz disfrutaron disfrazados de novia cadáver.

No son habituales las bodas en invierno, pero las hay. Ana, hija de Carlos Sáinz, se ha casado en la fría Ávila rodeada de su familia. Los padres y los hermanos posan todos juntos en la portada de “Hola”, bien abrigados, en medio del gélido campo castellano. Elsa Pataky ha venido a España desde la lejana Australia y habla para la revista de su vida allí con Chris Hemsworth e hijos. En Atenas se volvieron a reunir los más allegados a Constantino de Grecia para su segundo funeral, más íntimo y en el que no faltó la Reina Sofía. Y hasta Nueva York se fueron Paloma Cuevas y Luis Miguel para celebrar San Valentín, una fecha que la pareja del momento no podía obviar.

Asegura “Semana” que el cantante ya presenta a Paloma como su “novia”. En portada la revista a puesta por los dos “cordobeses”, el padre y el hijo, felizmente reconciliados y juntos. “Soy el hombre más feliz de la tierra”, dice Manuel Benítez jr. Y basta ver la foto del abrazo “histórico”, en la que la cara de felicidad de ambos lo dice todo. Tamara e Íñigo también asoman por la portada, con foto abrazados y sonriendo, “más felices que nunca”.

“Diez Minutos” apuesta por Aitana para contar la historia de su relación con Sebastián Yatra. Al parecer el chico llevaba más de tres años rondando a la chica, quien lo tuvo claro cuando él tuvo un escarceo con otra. Ahora están juntos. Cosas del amor entre jóvenes. Tres parejas más completan la portada: Tamara avisa de que no le quedará “más remedio” que quedarse embarazada pronto de Íñigo dada su edad: María Toledo y su marido han bautizado a su hijo en Sevilla; y Guillermo y Catalina, los príncipe de Gales, se exhiben juntos pese a que se dice que él tiene una relación con una antigua amiga de su mujer. ¿Alguien se lo cree?