Aeropuerto de Ranón, aeropuerto de Avilés, aeropuerto de Oviedo, aeropuerto de Gijón... Todos conducen al mismo camino: aeropuerto de Asturias. Hay un amplio abanico de opciones posibles. Lo que la gente ya no tiene claro, tras tanta polémica, es cuál es la manera correcta de denominar al aeródromo asturiano.

Según la propia página web, Aeropuerto de Asturias es el apelativo más lógico y acertado. Lo que no concuerda con el código del aeropuerto (OVD), y que parece que ha molestado a un pasajero de un vuelo con destino al Principado.

No es la primera polémica que aflora respecto al tema. Hace unos meses, un viajero se dio cuenta de que, al buscar aeropuerto de Asturias en Iberia, la página te señalaba dos destinos posibles: Oviedo y Gijón. "El aeropuertón", lo llamaron con cierta ironía.

Lo cierto es que aquel lugar fantasma trajo mucha cola en su día. La compañía, de hecho, al teclear "Asturias" en el buscador de su página web sigue ofreciendo dos opciones: "Asturias-Oviedo (OVD)" y "Asturias-Gijón (QIJ)", como si hubiera aeródromo también en la villa de Jovellanos. En todo caso, lo de "Asturias-Gijón (QIJ)" en la web de Iberia tiene explicación. La aerolínea ha revelado que tiene acuerdos con Renfe y Alsa que permiten a los usuarios viajar desde Gijón a cualquier lugar del mundo con un único billete. La cosa es como sigue: el viajero coge un tren o un autobús en Gijón, que lo lleva hasta Madrid, y en el aeropuerto de Barajas enlaza con el vuelo al lugar elegido. ¡Ah!, y se pueden facturar las maletas en Gijón y recogerlas en el destino final. Este sistema también funciona en otras ciudades de España, como Zamora o Salamanca.

Todo este "lío" ha propiciado un esperpéntico momento que se ha hecho viral en las redes. Un pasajero, con destino Asturias, decidió, en pleno despegue, avisar al azafato. "Voy a cantarle las cuarenta a este idiota", comienza diciendo el furioso viajante, antes de que llegue el trabajador, que, según pasa cerca, el asturiano no duda en expresarle su enfado: "Perdona, ¿fuiste tú el que dijiste que este avión va a Oviedo? Porque yo no voy a Oviedo y espero que el avión vaya a Asturias, porque como vayamos a Oviedo lo tenemos jodido", clamó. El asistente de vuelo no daba crédito a lo que estaba escuchando, y no dudó en replicar: "el código del aeropuerto pone Oviedo, yo digo el nombre que me sale en el código. Vamos a Asturias, ¿no? Oviedo dónde está, ¿en Andalucía?", contestó. Sin embargo, el turista no quedó satisfecho con la respuesta: "Es que nosotros no vamos a Oviedo. Si quieres puedes decir también que vamos a Jaén. Cambia mucho la cosa. Yo no voy a Oviedo y estos señores tampoco. Gracias a Dios el piloto sabrá dónde vamos, porque si no lo llevamos jodido", criticó. Tras todo el incómodo chorreo, el azafato zanjó el tema y dio la razón al viajero: "Pues lo siento, vamos a Asturias, perdona, muchas gracias". Finalmente, todo quedó ahí, en eso, en un acalorado debate sobre la denominación del destino. "Nada, para la próxima ya lo sabes", le advirtió en pasajero a un azafato que no tuvo inconveniente en corregir "su error".

Que alguien le explique a este señor que el aeropuerto de la ciudad de Oviedo, con código IATA OVD, se llama “Aeropuerto de Asturias” pic.twitter.com/Ha4WlAGLMx — Miq (@micheletcp) 22 de febrero de 2023

Así que ya saben. Si tienen dudas sobre si el avión aterrizará en Oviedo, Gijón o Avilés, no se preocupen. El piloto los llevará al Aeropuerto de Asturias y no verán en peligro su integridad física aterrizando en medio del Parque San francisco o en el Elogio del Horizonte.