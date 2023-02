España afronta sin recursos un pico histórico de suicidios infantiles

¿Qué falla cuando dos niñas de 12 años en Sallent (Barcelona) saltan del balcón intentando suicidarse y una de ellas lo consigue (la otra permanece ingresada en el hospital)? "Todo. La población por no tener concienciación, los medios de comunicación por vivir de espaldas a la problemática, el sistema sanitario, el educativo, los servicios sociales", responde sin ambages Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Según él, es "altamente inusual" que dos hermanas se suiciden a la vez.

Y "falla todo" precisamente en un momento en que España vive un pico histórico de suicidios en menores de 15 años. Lo dicen los datos. Los más recientes, que datan del pasado 19 de diciembre y pertenecen al Instituto Nacional de Estadística (INE), son alarmantes: en 2021 (último año del que se tienen cifras) se suicidaron 22 niños de menos de 15 años, un 57% más que en 2020 (cuando se quitaron la vida un total de 14).

Aunque el suicidio tiene un origen multicausal y no se puede explicar solo desde el ámbito de la salud mental, estas elevadas cifras reflejan el impacto que la pandemia de la salud mental está teniendo también entre los niños. Y todo esto sin que España tenga un plan estatal de prevención del suicidio. En Catalunya sí hay un plan de prevención del suicidio y el Codi Risc Suïcidi (un programa protocolizado de actuaciones asistenciales y preventivas de la conducta suicida).

"El sistema nunca se ha preocupado demasiado por el problema de la conducta suicida. Y nos echamos las manos a la cabeza cuando ocurre. El caso de las gemelas de Sallent es especialmente llamativo por lo trágico, por incomprensible. Pero tenemos un trabajo pendiente desde hace siglos", explica Anseán. "Existe el prejuicio de que quien se suicida es porque quiere. Sin embargo, cuando ocurre en niñas de 12 años ya patina un poco este argumento", añade. El mismo alude al "aumento como nunca antes" de suicidios infantiles ("en 2021 se produjeron dos al mes en España", precisa).

Nadie sabe exactamente qué ha ocurrido en el caso de las gemelas de Sallent. Un familiar apuntó a 'bullying' en el colegio. Su entorno también dijo que una de las dos (la fallecido) había pedido ser tratada como chico en el colegio. La familia recibía el seguimiento de los servicios sociales del ayuntamiento. "No se sabe porque nadie se interesa por las causas. Existe una cosa que se llama autopsia psicológica y que nosotros pedimos que sea obligatoria al menos en los suicidios de niños de menos de 15 años", defiende Anseán.

La autopsia psicológica

La autopsia psicológica, liderada por el Instituto de Medicina Legal y en la que participan forenses, jueces y policías, consiste en el acceso a las historias clínicas de los pacientes y en entrevistas con familias y profesionales que los han atendido. "Intenta buscar qué es lo que ha podido pasar", explica el presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.

"Ser trans no es la explicación de todo. No se puede reducir el suicidio a una sola causa, sino que hay que valorarlo todo en su conjunto", continúa diciendo. Tampoco hay que reducirlo a problemáticas como la salud mental. "La conducta suicida no es solo un problema de salud mental. El problema mental forma parte de los posibles condicionantes, pero no es el único. Por eso, no solo los psiquiatras tienen que abordar la conducta suicida", dice Anseán. Según él, es un problema "integral" que debe ser abordado conjuntamente por toda la sociedad, incluyendo los niveles educativo, sanitario e incluso cultural.