"No soy un superhombre pero creo que de todo se sale y la vida está para bebérsela"

Fernando Vega de Seonae, 48 años, emprendedor madrileño con raíces en Asturias, padre de cinco hijos, es un «influencer» con miles de seguidores. Todos los que hace un año se engancharon a su narración por Instagram, desde la misma cama del hospital, de cómo un tipo socialmente muy activo y laboralmente inquieto, afrontaba la vida con una paraplejia repentina fruto de un accidente de esquí en Baqueira.

Dice que abrió la cuenta de Instagram como forma de aligerar a su familia del peso de tener que contestar a tantos wasap y llamadas de amigos que preguntaban por él. Y bastaron unos días para que se diera cuenta de que «acababa de poner en marcha una máquina de buen rollo; y se contagia, es imparable». Era enero de 2022 y un año después el buen rollo sigue e incluso tiene forma de libro autobiográfico: «Si la vida te da limones, pide tequila» (Espasa). También cuenta su experiencia allá donde le requieran y esta semana tiene dos citas en Gijón, en el Sporting y en el Real Club Astur de Regatas.

–¿Fernando Vega de Seoane tiene Asturias en su corazón?

–Los Vega de Seoane somos una familia muy comprometida con nuestra tierra y nuestro legado con Asturias nace con el liderazgo de mi abuelo Joaquín como director de la mina de Lieres primero, y luego como gerente de la Fábrica de Mieres. Mi padre y sus ocho hermanos tienen Asturias como patria de adopción. Aunque no han nacido en el Principado, sí que los estudios y veraneos han sido siempre en La Isla, donde mis abuelos Joaquín y Rosi tenían una casa donde por turnos pasábamos veranos inolvidables. Como decimos aquí «no se ye de donde se nace sino de donde se pace» y mi padre y sus hermanos son asturianos pacidos…

–«Me desespera pensar que voy a vivir 30 años más con el trasero pegado a una silla, pero la cosa no está en sumar años, sino en vivirlos de la forma más plena posible». Es frase suya, casi de cierre de su libro «Si la vida te da limones». ¿Qué añadiría?

–En síntesis, con esta frase lo que pretendo decir es que hay que disfrutar incluso de las pequeñas cosas de la vida. Proyectarse hacia el futuro con lo malo que tenemos es absolutamente desesperante.

–Dice que su paraplejia la ve ahora como un «contratiempo». ¿Cómo se llega a ser tan benévolo en la denominación?

–Cuando pones en tiempo «efectivo» lo que te cambia la vida por estar en silla de ruedas, concluyes que no ha cambiado tanto la vida. Me explico de manera matemática: de las 24 horas del día, duermes de 8-10; otras 8-10 horas son de trabajo y en mi caso las pasaba sentado; y muchas de las 4-6 horas restantes del día eran también sentado (comiendo, leyendo o viendo la TV), por lo que siendo objetivo, ya pasaba la vida sentado... Y en cuanto al deporte, me he vuelto a reconciliar con el golf. Juego en paragolfer (silla adaptada) y prometo que es una alternativa y terapias altamente recomendables.

–Se describe con un perfil de persona inquieta, inconformista y positiva. ¿Qué faceta ha sido más importante para afrontar su accidente?

–Diría que una mezcla entre optimista, positivo y sobre todo, muy agradecido a lo que tengo.

–Una de sus hijas, en los primeros momentos tras la certificacion de su paraplejia, llegó a decir que «papá esto no lo va a aguantar». ¿No teme que ese derrumbe aún le llegue ya que solo han pasado unos meses?

–No temo un derrumbe, pero reconozco que tengo «micro infartos depresivos» de vez en cuando al verme en esta situación, que supero agarrándome a las cosas buenas que tengo.

–En su autobiografía cuenta los problemas matrimoniales que tuvo antes del accidente y las situaciones ridículas a las que le llevó su invalidez. ¿Por qué llega tan lejos en la narración?

–Instagram ha mostrado una versión de mí incompleta. Una versión de «superhombre» que responde sólo a una parte de mi yo. Escribir un libro donde cuento mis miserias y las verdades más duras e íntimas que he vivido tiene como objetivo ayudar a los demás. La idea de que el lector conecte con mis episodios pasados como marido, padre, amigo, socio…. y pueda sentirse identificado las situaciones cotidianas que comparto, busca como objetivo servir como referencia de esperanza. Para que el lector concluya que de todo se sale y que la vida esta para bebérsela... y si puede ser con Tequila, mucho mejor. El objetivo del libro es servir de luz y esperanza al lector, para que piense que aunque lleguen cosas duras a nuestras vidas, todas tienen una razón de ser. Hay que confiar en que nos llegan por y para nuestro crecimiento personal y camino a la felicidad.

–Vuelvo a parafrasearle: «El accidente y la invalidez ha revertido en la familia, le ha dado la vuelta a todo y a todos, y en cierta medida nos ha recolocado también». Hable de esa familia.

–Somos una familia enorme. Tanto los Vega de Seoane como los Pallarés o Satrústegui somos muchos. En familias grandes se aprende a vivir con todo tipo de episodios y siempre hemos sido muy piña, muy protectores de lo nuestro, por lo que el ejemplar comportamiento de mi familia no me ha sorprendido en absoluto.

–Ha pasado un año del accidente. ¿Qué cree que echará más en falta?

–Intento no hacerme ese tipo de apreciaciones. Ha pasado un año del accidente de esquí y creo que pensar en lo que no tengo no me suma nada. Y si no me suma… en mi código «no cabe».

–Mucha gente le ha sostenido este año. ¿Alguna le ha decepcionado?

–¿Decepcionado? ¡Nadie! ¡Qué va! He tenido una suerte enorme. Desde los pisteros que me atendieron en Baqueira, pilotos de los Helicópteros, sanitarios del Hospital Vall d’Hebron, Hospital de la Princesa y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, hasta mis amigos, familiares, socios y equipo de trabajo. Todos han estado de 10.

–¿Qué ha hecho en este año que no habría imaginado que haría?

–¡Jugar al Golf! Voy a ser el mejor paragolfer del mundo.

–¿Se ve con un exoesqueleto?

–La verdad es que confío muchísimo en la ciencia y los avances que se están produciendo. Te diría que creo que seré uno de los privilegiados que volveré a levantarme.

–¿Ha vuelto por Asturias desde hace su accidente?

–Sí, vamos cada año. Mis padres, junto con mi tío Javier y mi primo Joaquín, promovieron un prau en la localidad de Loroñe (Colunga), donde tratamos de replicar el modelo que implementaron mis abuelos a mediados del Siglo XX. Y desarrollaron una pequeña urbanización que llamamos el «Vegapueblo». De este modo, allí pasamos los veranos, no solo familiares directos sino también amigos muy cercanos.

–Se le puede ver en una foto reciente en un acto de Orlegi Sports y con una camiseta del Sporting firmada... ¿Le late un corazón rojiblanco?

–Si digo la verdad, me encanta el fútbol y siento debilidad por varios equipos. Y prometo que el Sporting de Gijón está en esa lista. Tuve la suerte de conocer a Alejandro Iraragorri, dueño del Grupo Orlegui, y confío que es lo que le falta al Sporting para volver al lugar en la liga que merece. Es una maravillosa institución.

–¿Cómo se ve Asturias desde la experiencia de un empresario inquieto como ha sido y como sigue siendo?

–Asturias ha sido históricamente una fuente de talentos empresariales increíble. Y la verdad es que no es extraño (y me enorgullece mucho) ver empresarios de éxito por el mundo con orígenes asturianos.