"Pollitos" asturianos reclaman bilingüismo en Dinamarca

La ovetense Marta Pastur, de 26 años, está detrás de una pequeña revolución educativa que se vive en Dinamarca. La joven, titulada en Pedagogía y Educación por la Universidad de Oviedo, fundó y dirige desde el 2020 en el país nórdico la academia "Pollitos", un centro con el que intentan responder a la demanda de muchas familias mixtas (español y danés) para que sus hijos no pierdan el idioma español.

"Cuando nos planteamos crear una guardería bilingüe danés-español el primer paso que dimos fue el estudio de la ley danesa (Day care Act). Y ahí nos dimos cuenta de que no se podía ofrecer ese servicio bilingüe como queríamos porque el castellano no está recogido en la ley", relata Pastur. Como cuenta la ovetense, eso significa que en la práctica "los niños daneses pueden ir a guarderías en alemán, francés, o inglés. No son asignaturas propiamente, son la lengua vehicular del centro. Pero el español no está recogido en la ley, por lo que no es legal que los niños tengan educación en este idioma. Tampoco es posible escoger español como segunda o tercera lengua hasta la secundaria". Y ahí han centrado su batalla. "Lo que buscamos es que se añada el español en la ley, para que haya libertad de creación de centros y la lengua esté más integrada en el sistema educativo. La población española e hispana ha crecido mucho en los últimos años en el país y hay gran demanda".

Estudiaron cómo podían hacer una enmienda y "decidimos ponernos en contacto con los miembros del Comité de Infancia y Educación danés, a los que acabamos escribiendo una carta y exponiendo la problemática. También pedíamos la oportunidad de presentarles la propuesta". Finalmente pudieron hacerlo el pasado 9 de febrero y "la acogida de la iniciativa fue muy buena; de hecho ya han enviado el caso al ministro de Educación", explica Pastur, que está dispuesta a seguir con su lucha por la reivindicación del castellano en la península de Jutlandia.