Zelenski, el cómico que ganó caché con el drama

El actor y comediante Volodímir Zelenski fue investido como presidente de Ucrania en mayo de 2019. Tenía 41 años. Ese día llegó a la Rada Suprema andando, sonriendo a diestro y siniestro, según los vídeos que aún pueden verse, saludando con derroche a los que le esperaban, sacándose selfies y recurriendo a alguna payasada quizá para compensar la intensidad del momento.

El actor que había forjado su popularidad en la serie de televisión "El servidor del pueblo", en la que interpretaba a un profesor de Historia que llega a la presidencia del país, hacía así de la ficción realidad y mientras unos le jaleaban otros muchos compatriotas pensaban que su éxito era la broma final de todo un país harto de la corrupción imperante. "A lo largo de mi vida, he estado tratando de hacer todo lo posible para que los ucranianos sonrían. En los próximos cinco años, haré todo lo posible para que no lloren", prometió Zelenski entonces.

No le han salido los planes como pensaba, sobre todo desde que hoy hace un año Rusia invadiera su país y comenzara una guerra a la que pocos le ven el final. Pero en este año, pese a incumplir esa primera promesa ministerial, la figura del presidente, lejos de debilitarse, se ha engrandecido. Con su vestimenta de camuflaje, su barba sin cuidar, su gesto serio y preocupado, Vladímir Zelenski ha dejado de ser un buen cómico para convertirse en un actor que ganó credibilidad y caché con el drama. Hasta Sean Penn, que ha presentado estos días en la Berlinale su documental "Superpower", ha confesado su fascinación por el presidente Zelenski, elegido por la revista "Time" como "Hombre del año en 2022" y el héroe de la resistencia ucraniana.

Así lo ven también desde Asturias algunas de las ucranianas a quienes la guerra ha llevado en deriva a España. Anna Nepriahina, que pronto hará un año que vive en Gijón con su hijo Matvii, de 12 años, recuerda que "cuando Zelenski se convirtió en presidente no lo tomamos en serio; por su pasado de cómico difícilmente podía parecerle un presidente serio a nadie. Pero antes del comienzo de la guerra empezó a demostrar que era una persona inteligente, racional y comenzó a hacer mucho por nuestro país. La inteligencia ucraniana le ofreció abandonar Ucrania, pero no solo tomó la valiente decisión de quedarse, sino que visitó los puntos más calientes de la guerra, a los militares heridos en los hospitales; ha tomado decisiones muy difíciles y sigue luchando por nuestra libertad. Personalmente, asocio su persona con el sentido del honor, la intrepidez, la dignidad y el coraje, y me ha hecho sentirme orgullosa", dice esta mujer que tiene a su marido en el frente y cada día intenta reponerse de la frustración de la guerra.

Viktoriia Holubova es cantante lírica. A sus 21 años es miembro del coro "Intermezzo", el titular de la Ópera de Oviedo, y ha pasado casi todo el año en Asturias, donde participó en la temporada de ópera. "La evolución del presidente ha sido una sorpresa", afirma. "Veníamos de una época de sentirnos muy defraudados y no esperábamos mucho", añade la cantante, que remarca cómo Zelenski "refuerza nuestro sentimiento patriótico y nos hace sentir orgullo".

Oksana Ustymenko, 45 años, publicista en Ucrania y que llegó a participar en unas elecciones municipales en su país, lleva desde marzo de 2022 también en Asturias. Tuvo que salir de su país por sus hijas, Kira y Sasha, y encontró acogida en Gijón. Reconoce que Zelenski no era santo de su devoción. "Yo no era partidaria suya antes del comienzo de la guerra. No solo eso, me disgustó mucho que una persona sin experiencia de gestión llegara al poder. Su campaña electoral fue impresionante, pero yo solo vi en ello una campaña publicitaria muy bien hecha". Ahora esas reticencias se han disipado. "Mi actitud hacia él cambió tras su primer discurso. Y el hecho de que el mundo entero le acoja con aplausos significa mucho para nosotros. Mientras dure la guerra no me atreveré a criticarle. Hoy por hoy estoy orgullosa de mi presidente, de verdad, y no puedo imaginar quién podría sustituirle", confiesa Oksana Ustymenko, que todas las noches antes de acostarse escucha los discursos de su presidente por el canal Telegram y siente el orgullo desde la distancia.