Carlón: "Mis padres, Luis y Carmen, me educaron en la honestidad y el pundonor"

La ovetense Matilde Carlón Ruiz, catedrática de Derecho Administrativo, vive la "maravillosa aventura" de competir por el puesto de rectora en la Universidad Complutense de Madrid. Sería la primera mujer en llegar a ese cargo. El lema de la campaña –las elecciones serán el 21 de marzo en una primera vuelta– es "Despierta, Complutense". Fue vicedecana de la Facultad de Económicas, asesora del secretario general y secretaria general. Carlón es hija de Luis Carlón Sánchez, ya fallecido, catedrático de Derecho Mercantil y fundador de la Facultad de Económicas de Oviedo, y de Carmen Ruiz-Tilve, catedrática de la Universidad de Oviedo, cronista oficial de la ciudad y colaboradora de LA NUEVA ESPAÑA.

Despierta, memoria: "Infancia, juventud y formación universitaria en Oviedo. Estos días estoy visitando todas las facultades de la Complutense y siempre empiezo recordando que esta es una Universidad que acoge a gente que, como yo, se ha formado fuera, y a la que da una oportunidad. Para mí fue imprescindible en un momento dado mantener una carrera universitaria fuera de Oviedo, y la Complutense me facilitó ese camino".

Es de Oviedo "hasta el tuétano, qué te voy a decir, pero también me siento muy vinculada con Barro y Llanes. Allí pasé largos veranos de la infancia. Y eso te marca mucho. Son muchos recuerdos. Mi padre me llevaba siempre que se podía a la playa. Con las amigas de la escuela de La Gesta mantengo el vínculo. Es algo maravilloso. Ahora mismo me están ayudando mucho con esta aventura. Y, claro, luego está la familia, así que voy con mucha frecuencia. Mínimo, cada tres semanas". Ay, aquel olor del mar: "Con mis hermanos en la playa, tempranín para aprovecharla lo más posible. Me da mucha paz y me engancha ese recuerdo".

El ejemplo definitivo viene de sus padres: "Y me voy a generaciones atrás, porque ayuda a explicar el paso que doy. Soy bisnieta por las dos ramas de maestros de escuela. Eso te proporciona la sustancia tan íntima del maestro que te enseña a leer y escribir, a hacer las cuentas. Que te abre el mundo. A partir de ahí, mis padres son fundamentales. Echo de menos a la familia porque el arraigo pleno lo tengo ahí. Están presentes en mi vida, y lo digo con una emoción añadida porque en parte todo esto es por ellos. Me educaron además con una enorme libertad de criterio y pensamiento. Y de voluntad. En la honestidad y en el pundonor. En el trabajo bien hecho. Y eso me une aún más a ellos. Pase lo que pase, yo debo sentir que estoy haciendo lo correcto. Trabajar al máximo y volcarme. No tener nada de qué arrepentirme".

No se atrevería a hacer un diagnóstico sobre los males de Asturias: "En 1998 me vine a Madrid, en marzo, y he pasado el ecuador de mi vida entre aquí y allí. Aunque voy muchísimo y estoy muy pendiente sería una osadía por mi parte. Dicho lo cual, diría que mi propia experiencia demuestra que se suele dejar marchar a los que hubieran preferido quedarse, y eso es una pérdida".

"La asturianía es increíble", afirma: "Ahora mismo, con la campaña, estoy descubriendo a asturianos donde menos lo espero, y lo sentimos tan íntimo que hace surgir como una comunión. Sentirse muy de Asturias es compatible perfectamente con sentirse de España. Lo sabemos vivir con muchísima naturalidad. Asturiano, español, europeo, ciudadano del mundo... Y ese sentimiento de pertenencia es importante, pero la diáspora no es buena si no es voluntaria".

Su primer viaje fuera de Asturias fue "con mi padre, estuvo de catedrático en Valencia y mis primeros recuerdos de niña –lo que da vértigo porque era muy pequeña, con apenas 2 años–, son muy nítidos en mi memoria de la guardería valenciana, de estar en brazos de mi padre en las Fallas... Luego aproveché el tiempo universitario para hacer intercambios con Bochum o usar el Interraíl. Son viajes iniciáticos. Y, además, conocí a mi marido, Carlos".

Cuente, cuente: "En el andén de Hendaya, yendo al intercambio con Bochum. Es asturiano, de Viella, Siero. No nos conocíamos de nada. Y hasta hoy. Verano de... espera que haga memoria... el año que acabé la carrera, en el 94. La gracia es que yo había ido en tren desde Oviedo con un grupo, y otros se incorporaron, como mi marido, porque habían hecho ese recorrido en autobús. Esos dos grupos confluyeron... No fue como el encuentro de Franco y Hitler, vaya. Fue muy guapo".

La Universidad de Oviedo, "además en manos de mi amigo Nacho Villaverde, tiene una ambición bien medida por sus dimensiones. La Complutense tiene ese tamaño tan enorme, que es una virtud, aunque eso conlleva dificultades, de ahí el lema de mi candidatura, ‘Despierta Complutense’. Son ochenta mil almas. ¿Te das cuenta de que esto es como Alcobendas?, me decía un amigo estos días que está metido en esta maravillosa aventura. Pero, encima, tienes 20.000 a sueldo. Cada uno con sus legítimas demandas. Y tú eres responsable de sus vidas y haciendas".

A la juventud asturiana que se plantea salir del Principado en busca de oportunidades les aconseja Matilde Carlón que "aprovechen las mil oportunidades que le da ahora la vida, porque eso será un capital enorme para su presente y su futuro. La Universidad bien entendida es un espacio de transformación extraordinario. No hay que pasar por la Universidad, hay que empaparse de ella".