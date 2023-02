Eternos "Ilegales" en el Albéniz

La primera de las dos veladas de "Ilegales" en la Sala Albéniz desató la emoción entre el público, que agotó todas las entradas para un concierto que suponía el retorno a la gira "La lucha por la vida", que tiene el objetivo de celebrar sus cuatro décadas de trayectoria. Y hoy todavía habrá, a las 21.30 horas, otra función.

El público se arremolinó en la pista para ver cantar a Jorge Martínez, que se presentó con el tema "Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido". Esa primera toma de contacto creó ya un clima especial, que se alargó durante toda la noche en un repertorio en el que el cantante y guitarrista avilesino, junto a toda su banda, interpretaron más de una treintena de canciones. "Si no luchas te matas" y "Ella salió por la ventana" fueron el segundo y tercer temas de una velada apasionante que muchos se resistían a que llegase a su final.

Jorge "Ilegal" saludó con su peculiar "Señores y señoras, niños y niñas, monstruos y engendros" en los primeros compases del concierto para afirmar que "después de 40 años hemos sobrevivido". Y ahí, sin interrupción, pasó a interpretar "Chicos pálidos para la máquina".

El concierto tuvo mucho ritmo. "Ilegales" tocaron un tema detrás de otro. Sin pausa. Todo estuvo medido y calculado, como es habitual en sus conciertos. Y consiguieron un sonido bastante logrado dentro de las posibilidades que ofrece la acústica de la sala Albéniz.

Fueron sonando después más temas conocidos como "Te prefiero lejos", "Todo lo que digáis que somos" o "Soy un macarra", antes de llegar a la traca final en la que aparecieron "Soy un borracho", "¡Heil, Hitler!" o "Problema sexual".