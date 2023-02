La intensa biografía del héroe asturiano de las Ardenas y Normandía

Todavía quedan algunos huecos que rellenar de la biografía de Jesús Artime González, un asturiano que combatió con el Ejército de Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Después de resultar gravemente herido en la batalla de las Ardenas (Bélgica), Jess "Buff" González –como se inscribió en América– murió el 16 de marzo de 1945, en el Sarre, casi un año después de haber llegado a Europa, en el verano de 1944 durante el célebre Desembarco de Normandía. Pero su historia está ahora más completa y documentada gracias al esfuerzo y empeño de su familia en Gozón.

Desde este concejo emigró en la primera década del siglo XX su padre, Jesús González-Posada Rodríguez, en busca de una mayor prosperidad de la que le brindaba su pueblo natal, Vioño. El objetivo era asentarse, encontrar trabajo y lograr seguridad económica para que pudiera ir a reunirse con él Dolores "Lola" Artime Braña, su novia y a la que había dejado embarazada en Luanco. "Jess nació aquí y a la edad de 6 meses se fue con su madre a EE UU para reunirse con su padre", explica Geli González, prima segunda suya y entregada en los últimos años a documentar su biografía con la ayuda de sus familiares en América y de la asociación histórico-cultural asturiana Arhem.

El interés surgió por azar, después de haber convivido toda la vida, y sin darle mucha importancia, con las referencias de "ese primo lejano de EE UU que había combatido en la Guerra Mundial". Unos y otros empezaron a tirar del hilo y tejieron la biografía de Jess González, que empieza cuando el padre de Geli, Manuel González, cruzó el charco para trabajar en las minas de Virginia, concretamente en Clarksburg. "Al mismo lugar se fue también después su hermano pequeño Jesús, con la idea de ganar dinero y poder llevarse a su novia y al niño que esperaban. Mi padre regresó a Gozón, pero Jesús no", relata Geli. Cuando esta empezó a buscar datos sobre su primo lejano los nombres no encajaban con los de los registros municipales: "Resulta que fue asentado con los apellidos de su madre y aquí figura como hijo de soltera. No fue hasta llegar a EE UU cuando se puso el González".

A la familia le fue bien y Jess empezó a trabajar en la mina, donde "estaba bien considerado y tenía buen puesto". Llegó a entablar relación con el célebre John L. Lewis, un conocido líder sindical estadounidense, tal y como pudieron documentar sus descendientes. Se le auguraba un futuro brillante en la lucha por los derechos laborales junto a Lewis.

Pero la guerra estalló en Europa, EE UU entró en la contienda y como muchos otros jóvenes del país fue llamado a filas debido a las numerosas bajas en el Ejército. "Les dieron una instrucción de 6 semanas y lo trasladaron a Europa", apunta Geli. Pasó por diferentes puestos, como técnico en comunicaciones, y también se hizo piloto de aeroplanos. De toda su trayectoria tuvieron conocimiento este pasado jueves los alumnos del Instituto Cristo del Socorro de Luanco, la villa natal del combatiente. Fue durante una sesión impartida por Arhem sobre el Desembarco de Normandía que contó con una recreación de tal acontecimiento. Samuel González, presidente del colectivo, habló a los estudiantes de su célebre antepasado. Además, se realizó un homenaje a su familia, con la presencia de Geli González, quien recibió una réplica de las banderas y la foto que figuran en la tumba de su primo segundo. "Por lo visto tuvo muy mala suerte en el Ejército y acabó yendo a una operación difícil para liberar un territorio que acabó mal", lamenta la familia.

Está el luanquín enterrado en el cementerio de Saint Avold, a unos sesenta kilómetros de donde murió, pero muy lejos de su tierra de acogida al otro lado del Atlántico y también de su pueblo natal, Luanco. En uno y otro lugar no le olvidan.

Integrante del «caballo de batalla» del general Patton