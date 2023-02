El chef José Andrés ha causado un gran revuelo en Twitter al contestar duramente a la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, por su balance sobre la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Belarra hizo un balance de cuál era la situación actual del conflicto al cumplirse un año de la invasión de Rusia a Ucrania. "Esta guerra solo va a terminar con una negociación para lograr un alto al fuego o con un enfrentamiento militar entre potencias nucleares. Lamento decir que estamos más cerca del segundo escenario que del primero", comento ante a los medios de comunicación. Critica que España haya contribuido a la "escala bélica" porque tiene claro que "el único camino es la paz". "Lo que necesitamos para ayudar al pueblo ucraniano es abrir cuanto antes una negociación avalada por los organismos internacionales que logren un alto al fuego", sentencia.

La visión de la secretaria general de Podemos no le ha gustado al chef mierense José Andrés y así lo manifestó en su cuenta de Twitter. "Señora Belarra, coja una avión a Moscú. Reúnase con Putin, dígale que deje de matar a niños, ancianos y mujeres. Bombardear escuelas y hospitales. De torturar a civiles. De crear hambrunas en África. Dígale que se vaya de Ucrania. Ucrania defiende su libertar", escribió el asturiano.

Su comentario ha causado un gran revuelo hasta el punto de que José Andrés se ha visto obligado a responder a alguno de los ataques. "Dedíquese a cocinar que es para lo único que le da", le comentó un usuario. "Yo creo que tengo el mismo derecho a comentar y opinar que el resto. Yo no te digo a ti si sabes o no de fútbol o de Ansu Fati. Respeto tu opinión la comparta o no. un abrazo", respondió el mierense.

Señora @ionebelarra Coja un avión a Moscú. Reúnase con Putin @KremlinRussia_E dígale que deje de matar a niños, ancianos y mujeres. Bombardear escuelas y hospitales. De torturar a civiles. De crear hambrunas en Àfrica. Dígale que se vaya de Ucrania. Ucrania defiende su libertad. https://t.co/3DF4gUunNj — José Andrés🇺🇦 (@chefjoseandres) 26 de febrero de 2023

Las reacciones al comentario del Premio "Princesa de Asturias" de la Concordia de 2021 son muy dispares. Hay quien le critica su "ímpetu con Ucrania" y no con otros conflictos bélicos y lo tachan de "soberano racista". Otras personas le agradecen su labor y consideran que al gobierno español "no se le puede pedir más".