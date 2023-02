El Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), recoge que "aún persiste un importante número" de españoles que no lee nunca o casi nunca (35,2%), argumentando distintos motivos para ello, entre estos la falta de tiempo e interés o priorizar el visionado de series o películas. Con respecto a 2012, los porcentajes de lectores son más altos en todas las comunidades autónomas, con un mayor crecimiento en Asturias, Cataluña y Navarra.

Así, los españoles que no cuentan con un hábito de lectura argumentan que la falta de tiempo libre (44%) es su razón principal para no leer libros. El 30,6% señala que prefiere emplear su tiempo libre en otros entretenimientos que no son la lectura, como pasear, descansar o ver series o películas. Por su parte, el 29,3% de los no lectores manifiesta una falta de interés, y el 0,9% no lee por motivos de vista o salud.

Este informe ha recogido un periodo de los últimos diez años en relación con la lectura en España. Desde 2012, el índice de lectura en tiempo libre ha experimentado un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales (De 57,9% a 64,8%).

Respecto a los lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez a la semana el porcentaje se ha mantenido en 2022, con un 52,5% de la población, pero ha crecido en los últimos diez años 5,3 puntos porcentuales. Los lectores ocasionales, prácticamente se ha mantenido a lo largo de estos años (0,4 puntos porcentuales).

El informe destaca que el porcentaje de la población española que ha leído algún libro durante al pasado año, ya sea por ocio o por trabajo, ha alcanzado el 68,4%. En cuanto a aquellos que han leído por ocio en su tiempo libre, el porcentaje se sitúa en el 64,8%, una cifra ligeramente superior a la del año pasado, cifra que se incrementa hasta el 66,2 si se añaden a aquellas personas que sólo han leído cómics en su tiempo libre. El informe refleja, también, los "altos" porcentajes de lectura entre los menores de 18 años, especialmente entre los jóvenes entre 10 y 14 años.