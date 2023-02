Una madre residente en Lanzarote hace un llamamiento desesperado para conseguir fondos con los que costear la terapia para tratar a su hija de diez años, víctima de abuso sexual.

La niña sufrió abusos por parte del hermano de la cuñada de su madre, un hombre de 37 años, entre mayo de 2022 y el 30 de noviembre de ese mismo año. La menor contó lo que le ocurría a su profesora del colegio. Así fue cómo se enteraron sus padres, según relata Eva Martínez Navarro, amiga de la madre que ha iniciado una campaña de recaudación de dinero en la plataforma Gofundme con el fin de costear el tratamiento psicológico de la víctima.

La niña ya ha tenido tres intentos de suicidio y a excepción de sus progenitores, relata Eva, “no la creen, piensan que se lo está inventando”, en relación a las prácticas que ha sufrido.

Sus padres carecen de suficientes recursos económicos y “no se pueden permitir el acompañamiento obligatorio y tan urgente que necesitan”. El dinero recaudado se ingresará “íntegramente en la cuenta de la psicóloga infantil privada con la que hemos contactado y tiene disponibilidad para tratarla”, señala la promotora de la iniciativa solidaria.

Según la amiga de la madre de la niña, “nos hemos puesto en contacto con varias asociaciones y con el Cabildo y solamente atienden a mayores de 14 años. La cita de Psicología por parte de la Seguridad Social se la cancelaron sin previo aviso y no le han agendado una nueva. Las denuncias, tanto por parte del colegio como de la madre están estancadas”.

Orden de alejamiento

En declaraciones este martes a Ser Lanzarote, la madre de la niña asegura que el proceso judicial ya se ha iniciado que se ha dictado una orden de alejamiento contra el presunto agresor de su hija.

La mujer ha informado de que "ya hemos tenido el primer juicio donde el chico niega todo lo ocurrido y estamos a la espera del próximo juicio para poder agilizar todo el proceso de mi hija", que ya ha declarado ante la Justicia.

"Esa semana no quería ir al colegio. Ella solo quiere estar en su habitación, durmiendo, no quiere nada, quiere estar sola en su habitación, no quiere compartir con nadie, lleva días así. Hay días que me toca sacarla 'venga, vamos', pero ahora no. Ahora está aquí en casa, no quiere salir a la calle, no quiere hacer nada", ha relatado su madre en conversación con Ser Lanzarote, quien reconoce que la última vez que su hija intentó quitarse la vida fue hace tan solo quince días.

Su testimonio es desgarrador: "Ella se encierra en su baño y son como alertas que me pone a mí, que se encierra en su baño y no quiere nada. La encontré con un cordón en el cuello la última vez, la otra vez la encontré con el cordón del zapato haciéndole varios nudos y dentro de la bañera. Me decía que no estaba haciendo nada, que estaba lavando los zapatos, le dije que no fuera a hacer nada y ella me dijo que tranquila. Me mantengo con ella 24 horas en esta situación", explica, y añade que "ella lo hace cuando está sola, en silencio, cuando se siente sola me dice que ya no puede más, que todo lo que ella ha dicho es mentira ante la gente, entonces ella se siente avergonzada, no tiene otra salida , entonces es la mejor salida, ella dice que es mejor irse".