"La telemedicina ha venido para quedarse". Esa aseveración la compartieron los tres especialistas del sector sanitario que compartieron la mesa redonda "Telemedicina: la atención sanitaria con las TIC", que se celebró ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, y que introdujo Paula Beirán, directora en Asturias y Galicia de Telefónica España. Yolanda López Mínguez, subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Sespa (Servicio de Salud del Principado de Asturias); Enrique González Fernández, médico y cirujano y experto en gestión sanitaria, y José María Ruiz, experto en telemedicina y salud digital y director general de Doole Health.

López destacó que la telemedicina "ha eclosionado con la pandemia, la hemos utilizado pero estamos en otro momento" y es ahora cuando "tenemos que valorar los beneficios y analizar las fortalezas y los riesgos". "Es necesario establecer una pautas por las que debe guiarse", añadió la subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Sespa, que alertó sobre el mal uso. Hizo un llamamiento a "ser cautos" y a realizar una cuidadosa definición. Para López, no se necesita acudir a una cita presencial para que nos comuniquen los resultados de una analítica, pero sí para otras consultas.

"Es un tsunami que está viniendo", remarcó José María Ruiz. Considera el experto en gestión sanitaria que "estamos obligados a recorrer ese camino, pero la tecnología es la herramienta, el facilitador, no tendrá la culpa, y si no funciona es porque tendremos que esforzarnos en pensar las cosas y hacer una transformación digital de categoría".

Enrique González hizo énfasis en que "si el mundo digital entra en el mundo sanitario tiene que ser para transformar y obtener beneficios en resultados en salud". Si no, añadió, "haremos otra inversión fallida". Hay que conseguir, manifestó, que "la pantalla de la teleconsulta una, en vez de separar".

El uso sanitario de la tecnología ha eclosionado con la pandemia, afirman los ponentes

Para la directora en Asturias y Galicia de Telefónica España, que presentó la mesa redonda, se ha avanzado tanto en transformación digital aplicada a la salud "durante la pandemia que en los últimos diez años". "La telemedicina ha llegado para quedarse", coincidió con los tres especialistas sanitarios. La digitalización del sector, aseguró Paula Beirán, "ofrece beneficios a todos los actores: a los profesionales e instituciones médicas, a los gestores y administraciones públicas, a las empresas, investigadores y pacientes". Destacó que el 80 por ciento del gasto sanitario se destina "a la gestión de las enfermedades crónicas, un volumen que podría reducirse notablemente si se emplearan las TIC para servicios de gestión remota de pacientes, como la teleconsulta y el telediagnóstico. En esta línea se están desarrollando un conjunto de servicios e-health que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas".

Hizo alusión la directora en Asturias y Galicia de Telefónica a las "soluciones en el sector sanitario" que ofrece Telefónica con los "mejores socios" y subrayó la colaboración con el Gobierno del Principado en proyectos como la "gestión de las citas para la protección frente al covid a través de un sistema automatizado de llamadas". Beirán se refirió a las posibilidades que ofrece el 5G frente a las tecnologías anteriores, con un "reducido retorno", que "permite que se pueda hacer una operación en remoto".

La subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Sespa señaló que la telemedicina "nos la van a reclamar los pacientes" pero que resaltó la importancia de la "igualdad en el acceso" en la sanidad pública y de establecer circuitos alternativos para quien no pueda utilizar la tecnología. Considera que su implantación en el ámbito privado es "más sencillo" al no tener las mismas pautas que seguir. Relató la experiencia del Principado con la pandemia: "En tres semanas pusimos en marcha lo que parecía tan difícil" para la atención no presencial. "Fue una carrera contra reloj", dijo Yolanda López.

Enrique González, que fue viceconsejero de Salud en Andalucía, manifestó que el ritmo en el que avance la salud digital dependerá de factores como la "aceptabilidad", el coste de la inversión y que exista una apuesta por parte de los directivos de la sanidad. José María Ruiz se imagina en el futuro "una sanidad híbrida" en la que se acuda a las consultas de forma presencial "cuando genere valor". Identificó como una de las principales barreras para que la telemedicina se generalice "la gestión del cambio". También la brecha digital con, aseguró, "dos factores, uno que tiene que ver con la infraestructura y otro con el conocimiento".

Sobre la situación en otros países, la subdirectora de Infraestructuras y Servicios Técnicos del Sespa apuntó que en los países nórdicos es mayor pero que también "el tipo de sociedad es diferente".