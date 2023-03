Un 8M "complementario" divide la protesta de mujeres que debía transcurrir unitaria en Mieres

Ya sea por "contraprogramar" o por "complementar", la manifestación del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) que este año iba a ser descentralizada –es decir, saliéndose de Gijón y Oviedo– va a discurrir por doble camino, como todo lo que le ocurre al feminismo últimamente. Y esa doble cita ya está generador resquemores. La convocatoria oficial –impulsada por 8M Asturias con el respaldo del Principado y el grueso político y sindical– es en Mieres: a las 19.00 horas, con salida del pozo Barredo. Pero esa cita no cayó nada bien a algunos colectivos. En concreto, en la plataforma SAD Asturias, Libres y Combativas (sección del Sindicato de Estudiantes) y CNT Xixón. Estas tres entidades respaldan una segunda manifestación, en Gijón –a las 19.00 horas, desde la Plaza de Toros–. Aseguran que lo hacen "con carácter complementario", al entender que "muchas personas no pueden trasladarse hasta Mieres". Afirmación que no gusta a la organización oficial: "Están haciendo daño al movimiento, la convocatoria oficial es en Mieres", reiteran.

Y se decidió hace ya mucho. La propuesta se concretó en una asamblea celebrada el 14 de enero en la Casa de Cultura "Teodoro Cuesta" de Mieres. Fue un encuentro abierto, convocado a nivel regional y con asistencia de feministas de toda Asturias. También se decidió que el lema oficial fuera "Compañera, dame tira", en un guiño a la tradición minera. En principio, parecía que había acuerdo. Pero no. El primer punto de desencuentro fue por la huelga de 24 horas. "Nosotras creemos que debería de haberse convocado. Si nosotras paramos, para todo, no puede ser solo un lema", apunta Carmen Diego, una de las portavoces del movimiento convocado en Gijón. "No se quiso asumir desde los sindicatos y sus cúpulas machistas", agrega Carmen Diego. Ese primer desacuerdo ocasionó un "efecto dominó" que culmina con esta convocatoria paralela. "Consideramos que no es el momento de descentralizar, es el momento de ser visibles", apunta Diego. Una afirmación que no ha sentado nada bien al movimiento feminista en las Cuencas. Hasta ahora, la manifestación oficial del 8M se había celebrado siempre en Oviedo o Gijón, en años alternos. Desde la convocatoria alternativa también hacen referencia a la dificultad para trasladarse para las trabajadoras de sectores como la hostelería. A pesar de que, según ha podido saber este diario, se ha llegado a acuerdos para facilitar las conexiones durante la jornada del Día Internacional de la Mujer. El área de Igualdad de Mieres, que remarca que la manifestación es de la plataforma 8M Asturias, ha mostrado su apoyo total a la manifestación regional y a su descentralización. La edil Nuria Ordóñez ha señalado que "no entendemos por qué algunas entidades (en clara referencia al Sindicato Estudiantil) se empeñan en boicotear todos los actos que no sean en Oviedo o Gijón. Ya lo hicieron con el 25N en Avilés".