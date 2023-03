Un genial recorrido por las "disparatadas, excéntricas y maravillosas" casonas de indianos

En el Claustro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo mañana jueves se inaugura la exposición "Las casas que vinieron del mar", un recorrido fotográfico y audiovisual sobre la huella de los indianos en Asturias propiciado por el Colegio de Aparejadores de la región.

Como explica Carmen Adams, catedrática y asesora técnica de la muestra, todo parte "del legado del fotógrafo Juanjo Arrojo", que hace años llevó a cabo por encargo de los aparejadores asturianos un trabajo de documentación sobre la arquitectura de indianos en la región. Jorge Lorenzo –director artístico de la exposición– las redescubrió, y en base a ellas se organizó una primera muestra en 2020, centrada en las casas del occidente de Asturias. "Fue una experiencia estupenda; aunque inicialmente breve. Un par de días después de la inauguración llegó el confinamiento", recuerda Adams. Se volvió a exponer, después, en Avilés, Luarca, Castropol y en Oviedo, pero ahora lo que llega a la Universidad es "por primera vez, todo el conjunto de fotografías de las casonas, incluyendo las de la zona centro y oriente. Con el complemento de que también se muestra cuál es la situación actual de los edificios, gracias al estupendo trabajo del fotógrafo Alfonso Suárez", explica la catedrática.

De tal forma que la nueva convocatoria es, en realidad, "una muestra que configura un itinerario integral, a partir de lo expuesto en la primera. Y todo gracias a Jorge Lorenzo. Él inventó en su mente de artista todo este lío; eso sí, con la apuesta por preservar este legado del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias", asegura Adams quien, a su vez, le ha sacado partido a todas esas fotografías siendo la autora del libro "De casa y viajeros".

"La exposición y el libro son expresiones de una misma realidad. La del patrimonio generado por aquellos valientes que se atrevieron a perseguir su sueño más allá del mar. Y que luego volvieron, (los que pudieron) y aquí intentaron aportar todo lo allí aprendido, que era fundamentalmente la importancia de escuchar y de aprender de lo distinto. Así, trajeron el cosmopolitismo y la certeza de que el futuro está en el conocimiento y el sincretismo", afirma Carmen Adams.

Quienes visiten la muestra –que estará abierta hasta el 3 de abril– se reencontrarán con "casas maravillosas, excéntricas y disparatadas", según los calificativos que aplica Adams desde su profundo amor por todas ellas. "Ayudaron a viajar con la imaginación a quienes cada día las contemplaban en sus aldeas. Fue para ellos un viaje sin salir de casa; como el de los niños cuando leíamos cuentos de hadas. Era la forma de soñar. El cuento de ‘La Lechera’ que en mi casa siempre entendimos en positivo. Hay que soñar y desear para conseguir algo. El viaje fue mucho más, por eso. Fue un aprendizaje como el de Ulises: el que fue, ya no regresó siendo el mismo. Y aquí lo compartió, y nos hizo distintos. Nos hizo mejores, más sabios, más abiertos", encadena literariamente Adams.

Para esta profunda conocedora de este patrimonio tan singular de la región, quizá lo más interesante sea "ese otro legado, el que dejaron los propietarios de esas casas en la mejora de la calidad de vida de sus pueblos". Y pone ejemplos: "Las escuelas que en Boal supusieron la escolarización plena a principios del siglo XX de todos los niños, o el esfuerzo por lograr una instrucción para los trabajadores del campo en Carreño".

No se atreve Carmen Adams a concretar en un número cuántas casonas de indianos hay en la región. "Cuánto más recorro Asturias, y llevo haciéndolo muchos años, más encuentro", dice. No hace nada, en una ruta hasta Sobrefoz "por el camino vi algunas que ni recordaba. Cada día aprendo algo nuevo. He trabajado en Taramundi, en Somiedo, soy de Chile y de Mieres, vivo en Oviedo y puedo decir que Asturias sorprende siempre".

De cómo le está sentando la vejez a este patrimonio inmobiliario asturiano, la experta asegura que "hay de todo. Hay casonas en uso, incluso de sus propietarios iniciales, como Casa Mori en Luanco. Las hay recuperadas para uso cívico, como Casa Genarín, que hoy alberga el Ayuntamiento de Carreño. Otras en ruinas, como Villa Barrera. Muchas convertidas en hoteles: Villa La Argentina en Luarca, Villa Rosario o el Gran Hotel en Ribadesella, Villamarta en Ardisana, el Palacete de Peñalba en Figueras y tantas otras". Según sus estimaciones, en la actualidad hay unos 15 hoteles que tienen su encanto en el hecho de ser casonas de indianos. "En un libro que preparo para editar sobre hoteles singulares en Asturias creados en los últimos treinta años, que fue el trabajo de investigación que presenté a mi oposición a catedrática de Patrimonio y Turismo, reseño 50 establecimientos; de ellos un 30% son hoteles creados a partir de casas de indianos. Seguro que hay alguno más. Es un número significativo en el conjunto", dice, lo que le lleva a remarcar que "por supuesto que se podría pensar en una marca" propia de calidad y distinción. "Es algo que tengo muy claro. Pensado y repensado. Es marca e identidad", por mucho que en algunos casos, el interior no se vea como antaño. "Los interiores se conservan en algunos casos. Cuando se convierten en hoteles, como es lógico, es necesario adecuar las instalaciones al confort requerido. Ningún indiano habría aceptado quedarse anclado en el pasado", dice Adams.

Que añade: "Ya lo decía Fermín Canella, Asturias es poliédrica y en su diversidad está su singularidad. Asturias es la huella romana, las pinturas de Tito Bustilo, el prerrománico, Jovellanos como emblema, la industrialización, la mina, la lucha obrera y el sindicalismo. Porque la lucha por el bienestar que lograron los sindicatos, el SOMA y UGT en Asturias hace cien años, es también un patrimonio cultual importante. Asturias es además la Universidad y la Extensión Universitaria, y por supuesto la emigración a América y el cosmopolitismo que de allí vino. Somos el resultado de todo eso".