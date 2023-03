Geli González, primera mujer en liderar una organización agraria: "En el campo la mujer siempre ha figurado para trabajar, pero no para decidir"

A Geli González García no le salen las cuentas. Y eso que ella controla de números, pues estudió Empresariales y lleva muchos años ocupándose de la gestión de ASAJA en Asturias, a cuya directiva accedió en 1996 y se convirtió así en la primera mujer en alcanzar un puesto de responsabilidad en una organización agraria en el Principado y posiblemente en España. "De aquella creo que era la única, pero no estoy segura", reseña.

Ahora hay más mujeres con mando en plaza, pero pocas o, al menos, no tantas como debería. Por eso a Geli González no le salen las cuentas. "Son muchas, antes y ahora, las que trabajan en el campo. Pero eso no se traduce en un número proporcional en cargos y puestos de responsabilidad en organizaciones agrarias, sociedades, cooperativas", lamenta.

Tira además de la estadística que recoge que en Asturias son muchas más las mujeres al frente de una explotación agroganadera que hombres. "Siempre han figurado como titular y también para trabajar, pero luego no figuran para decidir", critica la secretaria general de ASAJA-Asturias. "Esto no es feminismo, es justicia. Si hay más mujeres titulares, pues deberían tener más poder".

Lo dice ella, que lleva casi 30 años en una directiva de mayoría hombres y que está presidida por su amigo Ramón Artime, con el que empezó a recorrer Asturias muy joven. "Un día de casualidad entré en ASAJA, empecé a quedar con ellos, ir a charlas. Y cuando acabé la carrera, me animé más". Con el tiempo, hubo cambios en la cúpula directiva: el entonces secretario, Luis Peláez, luego Consejero de Agricultura, dejó la secretaría y ella fue elegida.

Geli es de familia ganadera, concretamente, de Vioño, en Gozón. La explotación era de sus abuelos –Francisco González emigró a Estados Unidos, estuvo en las minas, pero regresó a su tierra y se estableció en el campo– y luego pasó a sus padres, Manuel González y Pradina García. "Era una ganadería de leche, de las antiguas. Mi padre era muy inquieto. Fue presidente de la antigua Cámara Agraria y uno de los socios fundadores de CLAS, empezó en diciembre de 1967. De aquella fue todo una aventura, apostar por algo así que no sabías si iba a salir bien o mal", relata.

Pero todo el mundo a estas alturas sabe que el proyecto de Central Lechera Asturiana salió bien. Así que la ganadería fue a más, Manuel González trajo a Asturias vacas de Canadá para mejorar la genética y poco a poco amplió la cabaña. Hoy tienen más de 60 vacas lecheras, descendientes de aquellas canadienses, de las que se ocupa el hermano de Geli. "Antes se hizo cargo mi madre y luego pasó la titularidad a mi hermano. Pero yo siempre estuve allí, me crié allí y procuro ayudar", explica.

Por eso se apuntó a recorrer Asturias con ASAJA para conocer los problemas del campo, las necesidades de la gente y ayudar. "Muchas horas echamos en las carreteras, en algunos sitios ni había. La situación ha mejorado, por supuesto, con mejores condiciones. Pero el campo ha perdido fuerza, se queda sin gente. Antes una manifestación en serio podía paralizar la región. Ahora eso es imposible".

De su madre tiene el recuerdo Geli de verla trabajar en la huerta, con las vacas, "pero también en casa, con nosotros, cuidando a los mayores". Este es el típico retrato de la mujer rural en Asturias: una todoterreno. Rechaza la secretaria de ASAJA que el campo sea machista. "Nunca tuve problemas por ser mujer, ni con mis compañeros ni en las reuniones. Eso sí, chocaba mucho ver a una mujer y encima tan joven", recuerda.

Esa situación, pocas mujeres en las reuniones sobre medio rural, se mantiene ahora. "Desgraciadamente seguimos siendo pocas", expresa la también directiva en la comisión nacional de ASAJA. Acude regularmente a Bruselas, a reuniones de la UE, y de allí vuelve más contenta: "Se ven más mujeres en puestos de responsabilidad, es algo más habitual que aquí". No obstante, no es partidaria de la discriminación positiva y se muestra escéptica ante la utilidad de medidas como las que incluye la nueva Política Agraria Común (PAC), de conceder más incentivos al incorporarse al campo a las mujeres frente a los hombres.

Lo que le gustaría a Geli González es ver a más mujeres no solo en los puestos de responsabilidad, sino trabajando en el campo. A más mujeres y a más hombres. "Pero hay que darles oportunidades de poder vivir allí, ayudas fiscales, mejores servicios. Convencerles de que se puede vivir en condiciones del sector primario. No es cuestión de sexo, de ser hombre o mujer, sino de facilitar las cosas a aquellos que quieren apostar por el campo", sentencia Geli González. Ella, con la responsabilidad que se ha ganado a pulso en ASAJA, trabajará para que así sea.