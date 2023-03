El último refugio de los cazadores-recolectores del Paleolítico estaba en la sierra del Cuera

Una investigación internacional, en la que toma parte la Universidad de Oviedo, ha constatado que el norte peninsular fue una de las regiones europeas donde los grupos humanos mesolíticos, de cazadores-recolectores, se prolongaron más en el tiempo, retrasando el paso hacia las poblaciones neolíticas, que practican ya la agricultura. Una conclusión que se fundamenta, en buena medida, en las conclusiones extraídas de los restos humanos hallados en 2010 en la cueva de Hou Amieva.

La investigación, titulada "Paleogenomics of upper paleolithic to neolithic in European hunter-gatherers" y que acaba de ser publicada en la revista "Nature", ha sido liderada por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y la Universidad de Tübingen (Alemania). Según precisa la Universidad de Oviedo, para completar el estudio "se han analizado 356 genomas de cazadores-recolectores (incluyendo 116 pertenecientes a nuevos individuos) de 14 países de Eurasia central y occidental y datados entre hace 35.000 y 5.000 años". El objetivo de la investigación pasa por "describir los cambios genómicos que estos grupos experimentaron a lo largo de los últimos 30.000 años de ocupación humana en Europa y su vinculación con los avances culturales y los eventos climáticos". Y lo han logrado: gracias a la investigación se ha concluido que la Península Ibérica sirvió de refugio a comunidades de cazadores-recolectores durante el Último Máximo Glacial, el período más frío de la más reciente Edad del Hielo, y que se desarrolló entre 25.000 y 19.000 años atrás.

Hou Amieva

Las investigadoras de la Universidad de Oviedo Belén López y Carmen Alonso Llamazares, ambas del área de Antropología Física, han contribuido a este estudio internacional con los restos óseos humanos pertenecientes a dos individuos hallados en la cueva de Hou Amieva (Llanes, Asturias), datados a finales del Mesolítico.

Este yacimiento está situado en las faldas noroccidentales de la sierra del Cuera. Allí se localizaron, en 2010, varios restos humanos (en concreto de un varón, una mujer y un neonato) que fueron exhumados por una excavación dirigida por el arqueólogo César García de Castro y por la antropóloga física Belén López. Los análisis de radiocarbono de los restos los sitúan hace 6.230 años, en el caso del neonato, y hace 5.910, en lo referente a la mujer. Se estima un margen de error de 40 años, arriba o abajo, en ambos casos, lo que situaría el momento de la muerte de los individuos en el Mesolítico final.

El análisis genético de los restos los emparentan con "la ascendencia genética típica de las poblaciones mesolíticas del suroeste de Europa", destacan las investigadoras, "y no muestran evidencia alguna de ascendencia derivada de los primeros agricultores europeos", instalados ya en el Neolítico, pese a que estos individuos del Mesolítico asturiano sería coetáneos con comunidades neolíticas de la región cantábrica.

Según apunta la Universidad, los individuos rescatados y analizados de Hou Amieva son trascendentales porque se trata de los representantes de los cazadores-recolectores más occidentales y tardíos entre todos los analizados en este estudio internacional. "Esto permite afirmar que el norte peninsular fue una de las regiones europeas donde la presencia de grupos humanos mesolíticos se prolongó más el tiempo", sostienen, lo que implica que "el proceso de la neolitización, que supone un cambio radical en la economía y en la forma de vida de las poblaciones", incluyendo la implantación de la agricultura, "fue más tardío", añaden las firmantes del trabajo.