Huerta: "¿Qué problema hay en cambiar de sexo? Las personas evolucionan"

En los últimos días han ocurrido dos hechos ligados con los derechos de los transexuales que pueden resultar contradictorios, destaca el catedrático de Educación Artística de la Universidad de Valencia, Ricard Huerta, que ayer estuvo impartiendo un taller en Oviedo sobre "LGTFobias y otros percances educativos" a futuros profesores. El primero de esos hechos es negativo, y fue el suicidio de un niño trans –tras sufrir acoso escolar– en la localidad de Sallent (Barcelona). El segundo es positivo. Una actriz, Sofía Otero (de solo 9 años), ganó el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín, por interpretar a una niña trans. Huerta prefiere poner el acento en este último avance. "Eso significa que la sociedad está avanzando, soy muy optimista", sostiene. Una de cal y otra de arena. "Pero no somos conscientes de lo interiorizada que tenemos la homofobia, que durante muchos siglos se ha utilizado para atacar a los demás", destacó.

A su entender, la ley trans, que tanta polémica política ha levantado, "era necesaria". "Hacía falta y se ha trabajado bien, ha habido mucha gente trans que conozco y que ha estado implicada en su redacción, han hecho un trabajo espectacular. Y, al mismo tiempo, también ha habido un ambiente político que ha propiciado que esto fructifique", resaltó antes de comenzar el taller que se celebró en la facultad del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo.

"El hecho de visibilizar a este colectivo es una ventaja, si se habla de algo abiertamente es que está cuajando. Y no será todo lo perfecta que quería mucha gente, pero es un avance sin duda alguna", agregó.

Entre las mayores críticas a la norma está en que los menores de 14 años podían solicitar el cambio de sexo. "También hay gente que critica que ahora una persona pueda cambiar de sexo y hacerlo otra vez si se arrepiente más adelante, pero ¿qué problema hay? Las personas también evolucionan, no somos los mismos ahora que dentro de diez años".

En 2017 el catedrático publicó un libro de título "Transeducar". "Fue un homenaje a las personas transexuales y una forma de reivindicar que todos tenemos derecho a transitar", explica. Aquella publicación iba muy dirigida a los profesores, una especie de guía práctica de cómo tratar con estos temas cuando se los encuentran en el aula. "Luego se llegaron a hacer jornadas sobre transeducar y juegos", asegura.

Seis años después de aquello, el valenciano ha sacado al mercado "Holocausto rosa" que, aclara, "fue un encargo que me hizo el historiador Juan Sisino Pérez, que me dijo que no había nada en español sobre la persecución a los homosexuales durante el ‘Tercer Reich’, a partir de ahí me obsesioné con el tema hasta que llegó a afectarme físicamente. No entiendo cómo se puede llegar tan lejos con la maldad". Con el encargo sobre la mesa comenzó a buscar información, pero la información que había sobre el tema era más bien escasa. Salvo por alguna autobiografía publicada en Canadá y Estados Unidos. Poco a poco fue hilando la publicación y sacó la siguiente conclusión: "Esta persecución no se ha superado, el holocausto sigue ahí, la homofobia está muy interiorizada. Incluso en nuestras sociedades, que hemos avanzado mucho, sigue habiendo esa chispa que en cualquier momento puede surgir".