Javier Noriega propone "apostar por el talento joven y hacerse más internacional"

–Para mí la música es el lenguaje de aquello que no puede ser descrito con palabras. Siempre digo que lo que más me gusta de mí son mis emociones y lo intenso que estas son. La música me permite expresarme cuando las palabras se quedan cortas y es algo que nace muy natural de mí mismo.

La partitura vital del compositor y violista ovetense Javier Noriega Molina rebosa de aprendizajes y experiencias. Ha participado en varias master class en el Royal College of Music de Londres y ha tocado con orquestas sinfónicas por toda Europa, es fundador y presidente de la agrupación musical House 5 ensemble en Trinity College Dublin, donde estudia, y el cuarteto de cuerdas Firefly Quartet. Está componiendo su propio "Concierto para Viola y Orquesta". Además, es embajador global en la Global Room de Trinity College Dublin y embajador de educación en Irlanda en el extranjero.

Adagio. "La Asturias que conocí en mi infancia era una Asturias muy unida. Recuerdo haber vivido una infancia muy feliz, habiendo tenido la suerte de crecer en una familia que siempre me ha apoyado y un entorno que me proporcionaba todo tipo de oportunidades. El olor del mar en la costa del occidente asturiano y de buena comida, como cachopo o fabada, siempre me transportan en el tiempo. La Asturias actual parece, en ocasiones, fallar en adaptarse a los cambios que están sucediendo en el mundo. Hay una clara falta de internacionalización, la educación –aun de calidad– está estancada en un sistema terriblemente anticuado que, en lugar de impulsar el talento, lo agota y la mentalidad de los asturianos no siempre es tan abierta como a mí me gustaría".

Acento. "Mi primer viaje como estudiante fue a Berlín con 14 años. Me cambió por completo, ya que pude observar cosas y conocer a personas que en Asturias jamás había visto. Un mundo extremadamente artístico, sinvergüenza y auténtico se me presentó y me hizo cuestionarme muchas cosas del entorno seguro, tradicional y clásico en el que había crecido".

Allegro. "Asturias es mi hogar y una parte muy grande de la persona que soy. En ningún otro sitio he sentido la tranquilidad, sosiego y sensación de bienestar que siento cada vez que vuelvo. El recuerdo de una tarde en familia o un abrazo de mis padres es algo a lo que acudo cuando las cosas se ponen difíciles. Mis asignaturas pendientes en Asturias son el senderismo y el oriente asturiano. Me encanta hacer rutas y tengo pendientes muchas, especialmente en el oriente asturiano que no conozco tan bien como el Occidente".

Andante. "Los principales obstáculos a los que me he encontrado son aquellos que yo mismo me he creado. Es difícil sentir que encajas en un entorno para el que no has sido entrenado. Me faltaban modelos a seguir y que personas que habían hecho lo mismo que yo. A menudo me preguntaba –y me pregunto– si merezco estar donde estoy, mientras que el resto de mis compañeros encuentran absurdo preguntarse algo así".

Arpegio. "Llamo a mis padres casi todos los días, y siempre que les pregunto por la actualidad asturiana, las respuestas son las mismas: falta empleo, cada vez hay menos gente por las calles, los negocio están cerrando, la población está muy envejecida, no hay muchas actividades culturales o son demasiado caras… Asturias necesita renovarse. Asturias tiene todo el potencial del mundo, pero desde el exterior, da la sensación de que no se gestiona adecuadamente".

Cadencia. "Una de las cosas que más me sorprendió de vivir en el extranjero es la cantidad de confianza y respeto que se nos da a la gente joven. Fuera de España, a los jóvenes se nos escucha, se nos ofrecen plataformas para expresar nuestras ideas y un sinfín de oportunidades. En resumen, se apuesta por nosotros. En Asturias, siempre tengo la sensación de que tengo que luchar para hacerme oír, que no se me toma suficientemente en serio porque soy demasiado joven. Apostar por el talento joven y hacerse más internacional ayudará a Asturias a adaptarse a los tiempos actuales. En el mundo académico (el que mejor conozco), Asturias sigue anclada a la idea de que ‘lo importante es el título’ y este se basa en una serie de evaluaciones obsoletas que no reflejan nada que el mercado laboral esté interesado en contratar. En el extranjero, el título no significa nada si no tienes la pasión, el talante y el carisma que las instituciones buscan".

Canon. "Mis padres han sido mis guías y modelos a seguir desde el minuto uno: ellos me enseñaron a soñar y a creer en mí. Sin ellos, nada de lo que hago a día de hoy sería posible. A nivel musical, algunas de mis mayores referencias son Hilary Hahn o Patricia Kopatchinskaja, por siempre ser fieles a sus ideas y brindar novedades a la música clásica".

Clave. "Lo que le aconsejaría a un joven creador asturiano que quiera irse fuera es que crea que aquello que está pensando es posible. Algunas ideas son demasiado grandes para lo pequeño que es Asturias y yo animo a la gente con esas ideas a que crean en sí mismos. Si pueden soñarlo, pueden hacerlo y a veces la única forma de lograrlo es yéndose fuera. Más vale intentarlo y haber fallado que haberse quedado con la intriga".

Coda. "Uno de los momentos más especiales que he vivido en un escenario ha sido tocar la quinta sinfonía de Tchaikovsky en el Auditorio Nacional de Irlanda en Dublín. Esa pieza significa mucho para mí y es un momento que nunca olvidaré. Para acompañar la lectura elegiría esa misma pieza, la quinta sinfonía de Tchaikovsky, más concretamente el primer movimiento; ninguna pieza refleja mejor el sentimiento de pasión que siento por la música que esta".