"La libertad creativa es innegociable en mi profesión y en mi trayectoria"

–Entrar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y representar a la «Marca España» hacen que este año que acaba de empezar sea ya memorable.

La diseñadora y arquitecta Patricia Urquiola (Oviedo, 1961) es nueva numeraria de la Real Academia de San Fernando por su «excepcional trayectoria» y ha sido nombrada embajadora honoraria de la «Marca España» del Foro de Marcas Renombradas Españolas. El 15 de marzo será la ceremonia de acreditación. «Es un gran honor», afirma a LA NUEVA ESPAÑA Urquiola, quien creó en 2001 su propio y prestigioso estudio de diseño en Milán, donde reside.

–¿Qué significado personal y profesional tiene el ingreso en la Real Academia de Bellas Artes?

–Antes de nada, quiero agradecer al profesor Alfredo Pérez de Armiñán, su confianza, su apoyo y el haberme propuesto como posible nuevo miembro de la Academia. Para mí supone un gran honor e ilusión formar parte de la Real Academia. Espero aportar un punto de vista diferente, el conocimiento y las relaciones que he construido en mi carrera profesional. Representar a las mujeres que trabajan en el diseño y en la arquitectura. Tengo muchas ganas de comenzar este nuevo reto.

–¿Ocupar la vacante de un artista tan extraordinario como Alberto Corazón es un motivo de orgullo?

–Claro, Alberto Corazón fue un artista polifacético, uno de los padres de la modernización gráfica, su extraordinaria creatividad redibujó la imagen de España. Ocupar su lugar me enorgullece, pero también reconozco que es una gran responsabilidad.

–¿Sigue luchando por aportar sostenibilidad a sus creaciones?

–Hoy en día, un diseñador debe siempre poner atención en la durabilidad no solo de los objetos, sino también de los proyectos. Tenemos que usar e interpretar mejor los materiales, teniendo en mente un concepto claro de circularidad. Trabajo con «Cassina», y como con muchas otras empresas del sector, estamos realizando una gran investigación en este aspecto; como en el caso de «Gan», Andreu World y Haworth, me he dado cuenta de lo importante que es la circularidad para el futuro del diseño. Al mismo tiempo, es importante una sostenibilidad conceptual, y preguntarnos por qué producir algo nuevo.

–De todas las fases de su proceso creativo, ¿cuál es la más intensa y cuál la más relajada?

–La más intensa es la fase de investigación y desarrollo. Donde todo es aún posible. Donde necesitas encontrar una síntesis, hacer elecciones, predecir el futuro. La parte más tranquila es la promoción de un producto o de un proyecto. La mayor parte del trabajo ya está hecho, solo tienes que acompañarlo «al primer día de clase».

–¿Hay algún rastro de su esencia asturiana en lo que hace?

–Mi infancia está ligada al recuerdo, a la visión, a los ruidos, a los olores, a la luz, a la fuerza del mar Cantábrico, del océano Atlántico que choca con la costa de Asturias. Las olas, las mareas vivas, el viento, las nubes, el cielo. Un mar duro –las olas pueden llegar hasta los nueve metros– que te moldea, que debes respetar, sabiendo cuándo y dónde puedes nadar. Agua fría y mareas oceánicas que cambian en relación con el tiempo y el espacio, el límite entre el agua y la tierra. Te da una sensación de espacio, límites y temporalidad que me acompañará siempre.

–¿Con qué materiales se siente más cómoda?

–Últimamente estoy muy interesada en experimentar con biopolímeros, para Andreu World diseñamos el «Nuez Lounge BIO», utilizando el tejido «Circular ONE®», un tejido propio de Andreu World elaborado a partir de plásticos derivados de botellas PET y residuos textiles, 100% reciclado y reciclable. Al mismo tiempo trato de dar nueva vida también a los materiales tradicionales, utilizándolos en base a sus características y encontrando el uso más acorde a cada uno de ellos.

–¿Sus obras intentan que se pueda ver el pasado a través de ellas?

–De alguna manera sí, pero me gustaría alejarme del pensamiento simplista que tenemos del tiempo. Creo que hoy en día tenemos que pensar siempre a otra escala, entendiendo que existen diferentes sistemas temporales, que superan las capacidades perceptivas del ser humano y son una herramienta profunda para entender el mundo alrededor de nosotros. El pasado que se cruza con el presente y el futuro. Varias geografías interconectadas.

–¿La libertad creativa es innegociable?

–En mi caso, en mi profesión y en mi trayectoria, sí. Entiendo que soy una privilegiada por esto. Depende de cada uno de nosotros decidir

cuán fieles queremos ser a nuestra propia esencia y qué precio estamos dispuestos a pagar por ello. Si bien es cierto que al trabajar con distintos clientes y equipos, es siempre necesario encontrar un terreno o lenguaje común. Por eso es fundamental elegir.

–¿El exterior de una casa debe revelar el interior de quienes la habitan?

–Creo en la importancia de los proyectos orgánicos, donde no hay desconexión entre el diseño arquitectónico y el interiorismo. Siendo así un proyecto que se convierte en «un organismo» que vive en simbiosis, pensado como un «todo». Donde las técnicas constructivas, la elección de los materiales, los sistemas, la energía está en función de un objetivo integrado en el espacio.

–¿Hay alguna rama del arte que le gustaría probar?

–Admiro el cine, y en especial a los directores. Poder contar una historia a través de imágenes y de emociones. Coordinar un grupo de personas para conseguir un proyecto común.

–¿Qué queda en usted de la niña soñadora que creció en Oviedo?

–Quedan las emociones, las imágenes, los colores, los sonidos, la naturaleza, las lecturas, las historias de mi niñez y de mi adolescencia. Personas que me han inspirado y motivado. La familia, los amigos. Una ciudad con escala humana, cercana a la naturaleza. Y los sueños que se han hecho realidad.