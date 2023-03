La RAE, en guerra por la tilde: Pérez-Reverte arremete contra el académico asturiano Salvador Gutiérrez

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte ha acusado a la Real Academia Española (RAE) de dar información "sesgada e inexacta" sobre el acuerdo adoptado en su último pleno sobre el uso de la tilde en el adverbio "solo" y en los pronombres demostrativos "este", "ese" y "aquel", con sus femeninos y plurales correspondientes. El antiguo corresponsal del guerra ha arremetido específicamente contra el responsable del departamento de "Español al día", el filólogo asturiano Salvador Gutiérrez, al que califica de "académico anti-tildista", y ha anunciado que el próximo pleno de la institución, que se celebrará el 9 de marzo, será "tormentoso".

Arturo Pérez-Reverte ha cuestionado en las redes sociales las últimas explicaciones que la RAE ha difundido sobre el uso de la tilde, dando cuenta de lo aprobado en el pleno del 2 de marzo, un acuerdo que "no modifica" la doctrina de la ortografía del año 2010 e incluso expresa su utilización "de una forma más clara", según la institución.

La Academia indicó que "se mantiene la obligatoriedad" de no tildar el adverbio "solo" y los pronombres administrativos demostrativos "cuando no existe riego de ambigüedad". En un segunda entrada, añadía que "se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad" e introducía la expresión "a juicio del que es escribe", de modo que es quien escribe quien debe valorar "si existe ambigüedad o no" y si pone una tilde o no lo hace.

Quien redacte un texto "tendrá que justificar" el uso de la tilde si percibe el riesgo de ambigüedad". "La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio ‘solo’ ni los pronombres administrativos, que es la opción más aconsejable", concluían los mensajes de la RAE en las redes sociales.

Horas después, Arturo Pérez-Reverte afeaba las explicaciones de la RAE en su cuenta de Twitter. "¿No se añade nada nuevo? ¿Lo tendrá que justificar? Lamento decir que la RAE, dirigida por un académico antitildista, está dando información sesgada e inexacta", escribió y en un tuit posterior aclaró que estaba haciendo referencia al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, sino "al director del departamento de español al día de la RAE, que es quien con su equipo controla el servicio de consultas en @RAEinforma".

Ese cargo está ocupado por el filólogo Salvador Gutiérrez, natural de Bimenes, discípulo de Emilio Alarcos Llorach, formado en la Universidad de Oviedo y catedrático de Lingüística General de la Universidad de León desde 1983. Gutiérrez ingresó en la Academia Española en el año 2008 y dirige el departamento de "Español al día" desde entonces.

Arturo Pérez-Reverte sostiene en sus mensajes en las redes que la RAE sí que "aprobó una modificación importante" respecto a la utilización de la tilde en "solo" en su última sesión plenaria y anuncia que "el pleno del próximo jueves será tormentoso". La guerra entre los escritores y los lingüístas se dirimirá en él.