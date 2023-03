"Lo que me resulta más inspirador es el cambio de horizonte"

La escritora Azahara Alonso (Oviedo, 1988) publicó en 2016 su primer libro, "Bajas presiones", aforismos recibidos con altos halagos de la crítica y que la llevaron a estar en la antología "Bajo el signo de Atenea" junto a las diez escritoras del siglo XX más representativas del género en España. Su segundo libro fue el poemario "Gestar un tópico", en 2020. Alonso fue coordinadora en la escuela de escritura Hotel Kafka y gestora cultural en la Fundación Centro de Poesía José Hierro.

Ahora publica "Gozo" (Siruela), novela muy personal y nada convencional recibida con gran expectación. "¿En qué momento mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones?", se pregunta la narradora, quien recrea su experiencia en una isla del archipiélago de Malta con reflexiones sobre asuntos tan actuales como la invasión del turismo masivo o las arenas movedizas del trabajo. La cita que aparece en su umbral es elocuente: "Las islas son el regalo hecho al mundo en días de paz para su gozo" (María Zambrano).

–Ensayo, crónica, diario, novela fragmentada… ¿qué nos espera en "Gozo"?

–Una combinación de todo ello para narrar la vida en una isla mediterránea de un personaje extraño en aquel medio. El relato de lo que surge al pensar en el trabajo, en la prisa, en la ahora vertiginosa práctica del turismo. La oportunidad de frenar la inercia y –ojalá– hacer de la lectura un pequeño acto de resistencia y recreo.

–¿De qué nos protege guardar las distancias?

–Imagino que nos protege, sobre todo, de ser demasiado vulnerables.

–¿Qué ha descubierto de sí misma escribiendo este libro?

–Escribir "Gozo" me ha permitido investigar acerca de varios temas que me atañen de manera muy directa e íntima, como la vocación. Una vocación laboral, desde luego, pero también una vital, más abarcadora. También acerca de mi relación con los espacios y los territorios, con las amistades, con el lenguaje, con los objetos que de algún modo marcan la biografía, con las expectativas, con el dinero, con la forma en la que al indagar en la memoria me cuento a mí misma…

–¿Cómo llegó a esa isla de Malta y que aprendió en ella?

–Llegué por el deseo de vivir en una isla y un poco a ciegas, solo con una maleta y una mochila, con toda la curiosidad y el miedo sano que nos acompañan cuando empezamos una vida en otro lugar. Allí aprendí a pensar en otros idiomas, a reconocer la familiaridad lejos de casa y a dejar las cosas atrás, aunque, si me examinasen, en esto último no tendría muy buena nota.

–¿El cuerpo además de sentir, piensa?

–Sí, eso creo. La división entre el cuerpo y el alma ha quedado obsoleta hace ya tiempo, y los estímulos que nuestro cuerpo recibe –que nosotros y nosotras por completo recibimos– determinan parte del pensamiento. Al menos contribuyen a que su disposición sea distinta: no pensamos igual en diferentes climas, por ejemplo, algo que en Asturias sabemos muy bien…

–¿Escribir es trabajo o vacaciones?

–Un trabajo es aquello que hacemos por dinero, que tiene horarios y límites, y que si a la larga disfrutamos es por pura casualidad, escribo en "Gozo" y sigo pensando ahora. Puedo hablar solo por mí, y mi manera de vivir la escritura depende de algunas cosas: no concibo un libro como un trabajo, pero escribir una clase o una reseña o un informe, sí. Lo bueno es que me acompaña esa casualidad: disfruto esos textos igualmente, porque es un trabajo elegido, no solo alimenticio.

–¿Se llevaría bien con Bartleby, el escribiente creado por Herman Melville que siempre respondía "preferiría no hacerlo"?

–¿Quién podría no llevarse bien con él –también a cierta distancia–?

–¿No hacer nada es una forma de trabajar?

–La lógica dice que no, pero la realidad nos muestra a personas y personajes que cobran y cotizan por no hacer nada, así que no sé qué pensar de forma concluyente.

–¿El paisaje mediterráneo inspira más que el asturiano?

–En absoluto; no a mí, al menos. Lo que me resulta más inspirador es el cambio de horizonte, llegar a añorar uno y otro, reencontrarlos.

–¿Hay vacuna contra el virus del turismo masivo?

–Si no la hay, empezaría a ser urgente inventarla. Cuesta imaginar un mundo que no gire como lo hace ahora, pero sería estupendo tener la valentía de tomar decisiones políticas que no hagan de los territorios parques de atracciones al servicio de quien puede permitírselos.

–Está mal visto no ser hiperproductivos…

–Sí, por una parte se espera que seamos productivos, proactivos, que estemos siempre ocupados… Pero, al mismo tiempo, nos bombardean con una corriente de "pensamiento positivo", con invitaciones a la slow life, nos hablan de nuestra responsabilidad de mantener la salud sin caer en el estrés… Aunque todo lleva a lo mismo: cuanto mejor salud tengamos, más años podremos trabajar.

–¿Cuál es su duda favorita?

–La duda metódica y la que lleva mayúscula, "Duda", la perrina que vive conmigo.