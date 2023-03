Éramos pocos y apareció Julio Iglesias. El cantante no se deja ver ni oír en los últimos tiempos, pero ha decidido dar un paso al frente en plan "caballero" para defender a su exmujer Isabel Preysler de todas las acusaciones, infundios y ataques que sufre en los últimos tiempos. "Es totalmente injusto lo que está pasando", resume Julio, quien se planta en la portada de "Hola" -que habló con él por teléfono desde su casa de Miami- y se deshace en elogios hacia la madre de sus tres hijos mayores de paso que da un rejonazo a Mario Vargas Llosa por todo lo que ha soltado (él y sus allegados) de Preysler. Le viene a decir que un caballero rompe una relación sentimental y hace mutis por el foro, al tiempo que ata en corto a su entorno para que no abra la boca. Todo lo contrario que ha hecho el Premio Nobel. El cantante pone de ejemplo a él mismo e Isabel, quienes se divorciaron de forma elegante, y también habla de los dos maridos que vinieron después y que ahora están muertos. No duda que defenderían a Isabel, a quien también ha atacado Laura Boyer, hija de Miguel Boyer, en una entrevista póstuma en la que sostiene que la apartó de su padre. "Como mujer es un diez", espeta Julio Iglesias. Ea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom) En "Hola" también tienen sitio en portada para Aitana y Sebastián Yatra, quien viven su amor de juventud en Miami, donde se lo pasan de lo lo lindo bajo el sol en el mar. Sara Ferguson también está de vuelta, como Julio Iglesias. En su caso posa con los perros corgis que heredó de Isabel II. Ten de suegra a todo una reina de Inglaterra para que luego te deje en herencia unos perros. No obstante, Fergie está contenta y habla, cómo no, de su familia política y de sus líos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas) Lío el que tiene Anabel Pantoja, quien recién llegada de hacer las Américas con su tía Isabel se encontró a su novio con la maleta hecha dispuesto a abandonarla. "No te eché de menos", le espetó Yulen, quien al parecer lleva un par de meses con otra, tal y como cuentan en "Lecturas". Anabel siempre puede seguir el ejemplo de Shakira y pedir a su tía (que tiene experiencia) que le dedique una canción de despecho. La colombiana ha ingresado cifras millonarias por el ya célebre rap (o lo que sea). A Cuenca se ha ido a Risto Mejide a cortejar. El presentador tiene nueva pareja veinteañera. Y a España ha vuelto Hiba Abouk, "destrozada" cuenta la revista, tras la denuncia a su marido por violación. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista) En "Semana" se apuntan exclusiva: la de la nueva pareja de Cayetano Rivera Ordóñez. Es María, una presentadora de televisión portuguesa con quien se reunió días atrás en Sevilla para comer y pasar unas horas juntos. David Bisbal ha hecho pública la enfermedad de su padre. "Ya no me reconoce", dice el cantante con mucho pesar. Iñaki Urdangarín anda algo bajo de moral, pues no acaba de pasar página y encarrilar su vida con un trabajo. El deporte es su refugio para superar la angustia que sufre, según la revista. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos) A Risto Mejide también lo han elegido en "Diez Minutos" para su portada, en la que cuentan que está "enamorado". Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, celebra que está curado del cáncer. Aitana y su novio por Miami hacen doblete en la portada, en la que la revista desvela que Luis Miguel tiene problemas en México. Resulta que afronta una orden de arresto por una demanda de su ex. Mejor se queda en España con Paloma Cuevas.