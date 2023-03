"A la poesía amorosa le sienta bien la juventud, al menos la de espíritu"

La mirada cómplice de Martín López-Vega (Poo de Llanes, 1975) avezado a los versos en cualquier idioma, como traductor, y propagados en algún lugar del planeta, como viajero incansable, se detiene en su libro "Y el todo lo que nos queda. Poemas de amor". El espacio lírico apunta a la diana del amante, como génesis y fin, en la nueva creación del escritor asturiano, ex director general de Cultura: "Eres más hermosa que el centro de la tierra, más / que el sonido dieciocho de Shakespeare".

Martín López-Vega, doctor en Literatura por The University of Iowa, ha sido director de Cultura del Instituto Cervantes (sigue formando parte del equipo directivo de Luis García Montero) y director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias. Es autor de una extensa obra literaria, principalmente poética, a la que ahora se añade el nuevo libro.

–Con el propósito de huir de tópicos y adquirir cierta profundidad, ¿ha de escribirse un poemario amoroso con una edad y estado de ánimo determinado?

–Neruda decía que había que llegar a cierta edad para escribir poesía política, pero a la poesía amorosa suele sentarle mejor la juventud, al menos la de espíritu; según envejecemos solemos volvernos más resabiados, más cínicos, más cautos. Amar rejuvenece. El único estado de ánimo determinado para escribir poemas de amor es estar enamorado, y entregarse a ello. Amar es un acto revolucionario. Salvo si amas a medias: entonces, en vez de la revolución te sale la independencia catalana. "Y el todo que nos queda" es un libro de poemas de amor sin mácula, sin reverso oscuro, sin canción desesperada. Es posible un amor así: solo hay que trabajarlo y cuidarlo. Yo he querido hacer un libro de instrucciones para mí mismo. El amor es una planta que se riega también con poesía.

–Se conjugan amor y viaje, dos grandes inspiraciones para el poeta. ¿Cómo ha hilado este hecho?

–En este caso, lo hila a menudo la distancia; algunos poemas de "Y el todo que nos queda" son cartas escritas desde lejos, desde lugares a los que uno viaja solo por trabajo, aunque también hay algunos de viajes en compañía. La distancia a veces intensifica la sensación de amar: o al menos provoca esa dolencia que "no se cura sino con la presencia y la figura", como dijo San Juan. De todos modos, nunca he creído que el viaje sea un tema de mi poesía, aunque algunos de mis poemas tengan lugares lejanos como escenario. Me ha tocado (y en buena medida he buscado) una vida de ir de aquí para allá, así que lo cierto es que para mí son poemas de lo cotidiano, no los veo como un elemento exótico.

–Los versos se rotulan de diferentes referencias literarias, musicales o pictóricas, ¿son partes de un todo que es un sentimiento universal?

–Son tan parte de la vida como la vida misma y además realidad aumentada: después de ver la luz en un cuadro de Vermeer es imposible contemplar el mundo como antes, y hay versos que subtitulan la vida. Y yo canturreo todo el tiempo, así que si mis poemas no tuvieran música, serían como una película muda. Me gustan los poemas que suenan y que convocan imágenes, pero también que huelen, que inducen al tacto, que tienden puentes secretos a otras obras y otros tiempos.

–Habla en su poesía de una mujer inverosímil, ¿la buena poesía ha de ser verosímil?

–La mujer inverosímil es la de la dedicatoria, que nunca deja de sorprenderme. En ese sentido la poesía de verdad lo es también; un buen poema nos despierta como un big bang portátil. Pero la buena poesía ha de ser buena, y acepta pocas normas más. Ha de estar siempre alerta ante lo posible, como quería Denise Levertov, y eso sí, recordar que aunque un poema puede querer decir muchas cosas, no quiere decir cualquier cosa.

–La guerra de Ucrania ha sucedido a la gran crisis que trajo la pandemia, con una gran demanda de lectores de poesía. ¿Qué ha de ocurrir para que el poeta tenga el prestigio que se merece en la sociedad?

–No creo que los poetas no tengan prestigio; el que tienen está muy por encima del que les correspondería si atendiésemos a sus ventas. No sé si la poesía está condenada a ser un género minoritario, porque es exigente como todo lo que nos hace mejores. Aunque ya que hablas de guerra, siempre es bueno no ser grandilocuentes: Mao Zedong y Radovan Karadzic eran poetas. Yo quiero siempre más y mejores poemas, pero que los poetas tengan más o menos prestigio no es un asunto que me parezca importante. Preferiría que tuvieran prestigio los políticos, que los mejores quisieran dedicarse a la política, que desapareciera esta miasma del todo vale y el tú más y la desinformación tendenciosa de la extrema derecha, que es mucha, y que a la gente le importase cómo la gobiernan. Siempre han sido malos tiempos para la lírica, pero es mucho más preocupante que lo sean para la cosa pública.