La NASA, pendiente de un meteorito del tamaño de la torre de Pisa

La agencia espacial estadounidense (NASA) ha informado de que ha detectado un nuevo asteroide, al que ha bautizado 2023 DW, que tiene el tamaño de la famosa torre de Pisa y que podría caer en la Tierra en 2046. Los primeros cálculos apuntan una fecha: 14 de febrero, día de San Valentín.

El nuevo asteroide fue descubierto el 26 de febrero en el observatorio en Atacama, Chile. Tiene un diametro de aproximadamente 50 metros y existe una probabilidad entre 560 de impactar el 14 de febrero de 2046. Sin embargo, aún no se sabe en qué parte de la Tierra golpearía.

"Se necesitan varias semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir adecuadamente sus órbitas en el futuro", advirtió el informe de la NASA.

Medios internacionales advirtieron que la probabilidad de impacto contra la Tierra ha cambiado en la última semana. El 1 de marzo, un astrónomo italiano compartió con la NASA que la probabilidad era de una entre 12.000, pero las probabilidades aumentaron un día después a una entre 710, y ahora es de una entre 560. Según la NASA, esta probabilidad es, de momento, pequeña.

El astrofísico asturiano Alberto Fernández-Soto sostiene que "hay muchos asteroides que están en órbitas tales que, potencialmente, podrían cruzarse con la Tierra. Cuando tienes la órbita bien calculada lo normal es que veas que no se van a tocar; pero cuando la órbita no está bien calculada tienes un margen de error muy grande y entonces no puedes descartar que exista la posibilidad de que se crucen y haya una colisión".

En el caso concreto del 2023DW, "parece que este objeto está recién descubierto, los parámetros de su órbita no son precisos, y por eso se ha puesto esa señal sobre la posibilidad bastante remota de choque en 2046. Seguramente en los próximos meses, como es un objeto interesante, lo van a medir con mucha más precisión y lo normal será que esa probabilidad poco a poco se haga menor, hasta dejar de ser un riesgo aparente", recalca Fernández-Soto. Igual que ha pasado hasta ahora "con todos los objetos detectados", recuerda.

Para situaciones como la actual, recuerda Alberto Fernández-Soto que se ha trabajado en proyecto como "la misión DART de la NASA, o la Don Quijote que había diseñado la ESA, que podrán ser útiles y necesarias", y que han demostrado eficacia provocando impactos que generan cambios de trayectorias de esos meteoritos. En todo caso, dice el astrofísico asturiano, lo que está claro es que es necesario seguir desarrollando "mucho de nuestra capacidad de ‘vigilar’ el cielo de modo más o menos continuo"