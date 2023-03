Raquel Fernández: "Hay que perder el miedo a probar, caer y levantarse"

Empezamos hablando de la infancia con Raquel Fernández, jefa de comunicación de Unicef en Vietnam. De "su infancia": era una Asturias "con vitalidad, en crecimiento cultural y económico, entrando en democracia –recuerdo oír hablar en casa de manifestaciones y de ‘los grises’. En Salinas jugábamos en la calle sin supervisión de adultos porque los ‘únicos’ riesgos eran partirte una rodilla o un diente por una caída en bici. La mejor madre del mundo, siempre sonriendo y apoyando a pesar de las muchas dificultades que pasó; una infancia de juegos, bici y playa, de maestros a los que todavía veo y nos saludamos. Cualquier pedazo de mar me transporta a Salinas".

Asturias aprendió de los errores, sí, pero "una asignatura pendiente puede ser la dinámica de mirar hacia adelante y trabajar todos a una por el bien común, permitiéndonos cometer errores y aprender de ellos colectivamente. A lo mejor suena un poco inocente el planteamiento, pero parece que funciona en otros países y ámbitos. En mi trabajo estamos constantemente analizando los resultados de lo que hacemos y evaluando nuestras actividades para ver qué funcionó y qué no funcionó. También estamos constantemente buscando puntos de vista diferentes y cómo innovar para no quedarnos atrás. Este ejercicio es vital para ajustar los planes de manera que podamos hacerlo siempre lo mejor que podemos. Y tenemos planes ambiciosos en su visión y en los objetivos a largo plazo porque tenemos que aspirar a que ni un solo niño o niña muera por causas prevenibles como tener vacunas o antibióticos, pero nuestros planes para el corto plazo son realistas y se trabaja todos a una".

Tiene "el enorme privilegio de haber trabajado en unos quince países. En todos ellos hay un puñado de cosas en común que no dejan de impresionarme y que no dejo de admirar: la dignidad, la valentía y la lucha por la vida de padres y madres que tratan de sacar a sus familias adelante en las peores condiciones de la Tierra. Recuerdo a Agnes, una señora muy mayor que conocí en una aldea pobrísima de Burundi, donde Unicef enseñaba a la comunidad cómo gestionar sus recursos de manera que les fueran más rentables individual y colectivamente y además se pudiera garantizar la protección de los miembros de la comunidad que necesitaban ayuda incluyendo niños huérfanos o con alguna discapacidad. Le pedí a Agnes que me explicara para qué servía la ayuda de Unicef y me dijo simplemente: ‘Ahora ya no tenemos que mendigar en las ventanillas del Gobierno para sostener a nuestra comunidad y nuestros niños’. Un señor que acababa de perder todo en el terremoto de Haití en 2010 me preguntó qué tal España, le conté que la economía no andaba muy bien y que había mucha gente desempleada. No sé cuántas veces me repitió este señor que dependía absolutamente de la ayuda humanitaria que le estábamos proporcionando, cuánto lo sentía por todas esas personas desempleadas en España...".

Y los niños que menos tienen "pero que si están sanos, protegidos y van a la escuela son terriblemente felices y regalan sonrisas y juegos. Una niña siria que conocí en el Líbano vivía bajo una carpa con su familia, despojados de todo por la guerra. Pero ella solo quería una cosa: ir a la escuela, como repitió mil veces en el rato que estuve con ella".

Tener una estrategia a largo plazo "para incentivar a nuestros jóvenes es una gran asignatura pendiente. No es tarea fácil ni hay manera de hacerlo de un día para otro, desde luego, pero la emigración de los jóvenes tiene un impacto costoso a muchos niveles y en el largo plazo. No se me ocurre nada que pueda ser más urgente que encontrar soluciones que incentiven la permanencia y el desarrollo de nuestros jóvenes y del talento en general".

Los obstáculos más limitantes "están dentro de nosotros. Aunque parezca mentira, quedarme en el paro en los 90 fue un obstáculo que me hizo crecer como profesional y como persona. Cuando ya no tenía a donde enviar currículums ni más puertas que tocar, me lancé a todo lo que se me ocurría. Por ejemplo, tenía una amiga en San Diego, California, y me puse a escribir a universidades de allí en busca de becas o cualquier tipo de oportunidad y, mira, un profesor de la Universidad de California en San Diego me respondió invitándome a dar una charla en su departamento. No era trabajo, pero esa charla está en mi currículum y también un artículo en la revista de esa Universidad que me pidieron más adelante. Y, además, dio la casualidad de que, mientras estaba en San Diego por esto de la charla y en busca de otras oportunidades, ocurrió una tragedia en Tijuana (en la frontera con México) y los medios españoles tenían interés, así que me convertí en enviada especial de una cadena de radio para cubrir aquel asunto...".

Cuando vio la vacante de Unicef para el puesto de director de comunicación en España, "lo primero que pensé fue ‘ná, con la cantidad de estupendos profesionales que se presentarán...’. Me presenté porque me animó Pablo, mi pareja, y porque aprendí de mi madre y de personas como Graciano García que no hay nada imposible". Estando en el paro a principios de este siglo "un amigo me avisó de un anuncio de una ONG buscando jefes de prensa en distintas partes del mundo, me presenté y me llamaron para una entrevista en Barcelona. Tenía que ir en el tren nocturno y ese día estaba en la playa con un amigo y pensé en no ir –‘total, no tengo experiencia en esto, no me van a coger’–. Mi amigo me convenció y, mira, me eligieron para India y no solo así empecé a trabajar en este sector que me ha traído hasta aquí, sino que además allí conocí a mi marido, Pablo Rebaque, que es de Gijón".

"¡Asturias tiene tantas ventajas! En un mundo en el que el clima se calienta", afirma, "habrá más sequías y menos agua, más calor y más turistas buscando destinos refrescantes, más contaminación y más gente buscando lugares saludables para vivir. El paisaje, el clima y los recursos naturales de Asturias tienen un potencial importante, pensando en una estrategia que respete y preserve los recursos, y apoye pequeñas iniciativas locales. Si no se frena la crisis climática, habrá cambios demoledores con un impacto en el paraíso asturiano, así que investigar e invertir en posibles soluciones para mantener y generar recursos como el agua –como hacen países que cultivan en desiertos– parece importante. Es como tener una mina riquísima por descubrir". Tomemos nota: "Ser creativos, positivos, constructivos, trabajar con expertos, dejar de estar a la defensiva –nada de lo que hacemos gustará a todo el mundo– y mirar hacia adelante". Y a los jóvenes, un mensaje: "Hay que saber que nada es imposible y se debe perder el miedo a salir, a probar, a caer y levantarse".