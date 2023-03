Gol de Lineker a la BBC: cómo un tuit derivó en un boicot histórico

Gary Lineker fue un delantero de época. Aunque defendió los colores de clubes como Leicester, Tottenham o Barcelona, sus mayores logros los firmó con la elástica de la selección nacional de Inglaterra, a la que lideró en los mundiales de 1986 y 1990. Aún hoy, Lineker es el máximo goleador inglés en la historia de los mundiales. Pero a diferencia de otros mitos del deporte, Lineker logró aún más notoriedad en su "segunda vida" profesional como presentador del programa deportivo más popular del Reino Unido: "Match of the Day", de la cadena pública BBC.

No se trata de un programa cualquiera: lleva emitiéndose de forma ininterrumpida, con cada jornada de la liga inglesa, desde1964. Y Lineker es el presentador más longevo y exitoso de su historia, liderando el programa desde 1999. Una posición de la que fue apartado este viernes, en una controvertida decisión de la cadena motivada por las presiones del Gobierno conservador que encabeza Rishi Sunak, y que ha derivado en un boicot histórico en el seno de la propia BBC.

El origen del conflicto fue un simple tuit. Lo escribió Lineker, el pasado martes, poco después de las dos de la tarde: "Santo cielo, esto es más que horrible". Acompañando al tuit, Lineker fijó un vídeo en el que Suella Braverman, la ministra del Interior, explicaba la controvertida ley conocida como "Stop the boats", aprobada entre férreas críticas por el gobierno de Sunak, y que básicamente habilita al Gobierno británico a deportar, negándoles la posibilidad de pedir asilo, a todos los migrantes que lleguen a sus costas en pequeñas embarcaciones. Siguiendo el hilo, en respuesta a otro usuario, Lineker era más explícito: "Aceptamos muchos menos refugiados que otros países europeos importantes. Esta es solo una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30".

La alusión indirecta al nazismo enfureció a los "tories", y el Gobierno de Sunak comenzó a presionar con dureza a la BBC, con el apoyo de su aparato mediático afín. La cadena pública sucumbió a las presiones el viernes, cuando decidió apartar a Lineker alegando que había inclumplido las normas internas de la cadena, que exigen a los empleados en nómina una total neutralidad en sus opiniones políticas en redes sociales.

Técnicamente, Lineker no estaría sujeto a esas normas, toda vez que su contrato (muy jugoso por otra parte: sobre más de un millón de euros por temporada) sería como colaborador experto. Pero esto no evitó que los directivos de la cadena, procedentes de las filas "tories", decidiesen apartarlo hasta que se disculpase.

Con lo que no contaba la cadena era con el boicot masivo que siguió a su decisión. Alan Shearer e Ian Wright, antiguos astros del fútbol británico y comentaristas estrella de "Match of the Day", rechazaron salir en el programa por solidaridad con Lineker, una decisión que tomaron el resto de colaboradores deportivos de la BBC. Era el origen de un boicot que ha sacudido a la cadena, obligando a sustituir programas en directo por otros "enlatados" ante la negativa de presentadores y colaboradores a participar, y que ha convulsionado el fútbol y la política británicas. En medio de la escalada, hasta los tabloides conservadores ha moderado sus críticas a Lineker, mientras crecen las voces que piden el cese de Tim Davie, director general de la BBC, e incluso de Richard Sharp, presidente de la cadena, ambos con fuertes vínculos con el Partido Conservador.

Por primera vez en su longeva historia, "Match of the Day" se emitió ayer sin comentarios: fueron apenas 20 minutos de resúmenes con sonido ambiente. Unas horas antes, Lineker había acudido al King Power Stadium, el hogar de su amado Leicester, que jugaba contra el Chelsea. Un estadio que rugió su nombre como en los tiempos en los que perforaba las porterías rivales.