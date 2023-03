Asturias marca tendencia: esquí y playa en el mismo día y en un puñado de horas

Ramón Tuero se despertó este pasado domingo y decidió acercarse hasta la playa de San Lorenzo, en Gijón, a darse un baño. Aproximadamente una hora después cambió el Cantábrico por la Cordillera, el mar por la montaña, y disfrutó de otra de sus aficiones, el esquí, en Pajares. Semanas atrás, Jorge G. Sáenz de Santa María salió de su guardia en el HUCA, en Oviedo, a las ocho de la mañana y a las nueve estaba en su coche camino de la estación de San Isidro para esquiar. Eso hizo de 10 a 15 horas y, tras un tentempié, sobre las cinco de la tarde se le pudo ver surfeando en la playa de Xagó (Gozón), a tiro de piedra de su casa en Luanco.

"En una hora mar y montaña", presume Tuero. "Nieve a una hora del mar. Asturias, calidad de vida", reseña Sáenz de Santa María. Y es que ambos sin quererlo han hecho una de las mejores campañas de promoción de su tierra natal en cuanto a las ventajas para residir, trabajar, descansar, disfrutar de sus recursos naturales... Esquiar y surfear, o caminar por la montaña y luego tomar el sol a pie de playa, en un solo día o incluso en un puñado de horas, no es algo que se pueda hacer en muchas comunidades. De hecho, Ramón Tuero, que fue director general de Deporte del Principado, lo miró en su día. "Hicimos una campaña basada precisamente en esta posibilidad y creo recordar que de toda Europa es solo Sierra Nevada la que da la oportunidad de llegar a la costa en una hora o así", explica.

"Me gusta que se vea la gran calidad de vida que tenemos", señala Jorge Sáenz de Santa María, luanquín de 27 años y médico residente (MIR) en el HUCA en Traumatología. Estudió la carrera en Bilbao y no dudó en regresar a su tierra para la residencia, precisamente por las facilidades que tiene para desarrollar sus dos grandes aficiones. "Cuando difundí esa jornada de esquí y surf fue para animar a los médicos residentes a elegir Asturias como destino, pues eran las fechas en las que tenían que hacerlo. Quiero que se fijen en nosotros, pues aparte de poder ejercer a gusto la profesión, también se garantiza una calidad de vida que no hay en otros lugares, y es además un lugar más asequible que otros", dice.

En su convencimiento y entusiasmo ha arrastrado a otros compañeros de hospital, en este caso de fuera de Asturias, con los que comparte afición por el mar y la nieve. "Ese doble plan es algo que solemos hacer bastante. En la región tenemos tres estaciones de esquí –San Isidro es leonesa, pero está justo en la frontera– a una hora y media como mucho de la costa, con buenas playas para el surf. Lo tenemos muy fácil para organizarnos. Disponemos de un sinfín de posibilidades que permiten tener una calidad de vida difícil de igualar, especialmente importante en una etapa vital como es la residencia médica, con mucho estrés y horas de trabajo", apunta el traumatólogo.

A Ramón Tuero, concejal de Deportes en Gijón, el domingo le dio hasta para dos estrenos. En San Lorenzo usó la nueva ducha de la escalera número 2 y en la estación de Pajares disfrutó de la "espectacular" telecabina.

Con todo, a ambos y a los muchos aficionados al esquí les queda más bien poco tiempo para disfrutar de la nieve, ya que mucha se ha ido de las cumbres estos días y el aumento de las temperaturas pone, de momento, difícil que vuelva un gran manto blanco. Pero la primavera es caprichosa y todo puede pasar. Tan pronto llueve o nieva como que hace sol. Y en este caso, en el Paraíso Natural, ambas cosas se pueden aprovechar en pocas horas y sin mucho esfuerzo.