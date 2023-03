"Asturias no puede encogerse sobre sí misma", advirtió el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el arranque de su intervención en el evento "Asturias, rumbo norte hacia la revolución verde", organizado por Prensa Ibérica, LA NUEVA ESPAÑA y El Periódico de España este jueves en el hotel Westin Palace de Madrid. El presidente autonómico inició su discurso con un repaso a lo agitado de una legislatura sacudida "por la pandemia, una crisis de materias primas, una guerra en los confines de Europa y un repunte de la inflación sin precedentes en décadas" y aprovechó la presencia en el foro capitalino de representantes del mundo empresarial para lanzar un mensaje nítido en clave de futuro inmediato: "Asturias es tierra de oportunidades, es la hora de invertir", animó.

Barbón puso el foco de su intervención en la transformación económica, social y ecológica de un territorio en la que está empeñado su Gobierno que, subrayó, "ha optado por desterrar los viejos tópicos de Asturias". El presidente autonómico destacó la trascendencia para esa "metamorfosis" regional de los fondos Next Generation, que "fueron un cambio en la respuesta de Europa a la crisis". E hizo hincapié en que la demanda de esos recursos adicionales "nació en una Conferencia de Presidentes durante la pandemia".

Revolución económica

En su discurso inicial, Adrián Barbón llamó la atención sobre la importancia de que Asturias "no se enganche tarde a la nueva revolución económica" y sostuvo que "por primera vez" la región "reúne todas las condiciones" para no perder ese tren, tras recordar el impacto que supusieron la reconversión minera, metalúrgica y naval para la economía regional en los últimos 30 años. El presidente del Principado puso especial énfasis en la apuesta decidida por Asturias de empresas y multinacionales, como la de la siderurgia verde de Arcelor que, a su juicio, representa "como para Tomás el valor de la herida de Cristo en el costado", por lo que supone de despejar dudas sobre los efectos de la transición energética en Asturias, al igual que la inversión de EDP en Aboño, en el llamado "valle del hidrógeno".

"Los fondos europeos van a permitir que la inversión sea una constante en los próximos años en Asturias"

A la intervención del presidente del Principado siguió un diálogo a tres bandas, en formato entrevista, con Gemma Robles, directora de El Periódico de España, y con Gonzalo Martínez Peón director de LA NUEVA ESPAÑA, en el que Barbón celebró la aprobación de dos leyes fundamentales para la reforma de la administración autonómica, sacadas adelante con socios diferentes en este esprint final de la XI legislatura. "Pacto con quien se ponga a tiro", admitió el presidente del Principado, que lamentó no haber impulsado esa reforma nada más llegar al Gobierno, en 2019. Llegado a este punto, Barbón elogió la labor del vicepresidente, Juan Cofiño, del que dijo aprender cada día que pasa a su lado. La alianza con otras comunidades autónomas, la más reciente con Euskadi, también fue objeto de análisis. "Hay elementos suficientes para tejer una alianza sólida con el País Vasco. Para Asturias es clave estar interconectados con Francia y al País Vasco le interesa el polo del hidrógeno y que tengan recorrido el Corredor Atlántico y el Noroeste", valoró Barbón, que dijo no temer que "el pez grande", en alusión a la comunidad vasca, "se coma al pez chico". El presidente defendió la importancia de encontrar socios autonómicos por encima de las siglas políticas, para las grandes debates y cuestiones de Estado, como la financiación autonómica o la definición de los corredores para el transporte de mercancías y viajeros. "Solos no podemos, con amigos sí", dijo parafraseando una cita del recordado programa infantil-juvenil de los años ochenta, "La bola de Cristal".

"El único plan de Diego Canga tras el 28-M es la fuga. Me parece grave que no conteste a qué hará si no gana porque puede modificar el sentido del voto"

El Presidente aprovechó la presencia en este foro en la capital de España para animar a la inversión empresarial en el Principado. "Asturias es tierra de oportunidades, porque ya es base de sectores de futuro importantes, porque estamos ganando en interconectividad, por nuestra salida al mar y porque los fondos europeos van a permitir que la inversión sea una constante en los próximos años. Es el momento de invertir en Asturias", planteó Barbón, quien incluso animó a adquirir vivienda en la región como refugio climático "porque en unas décadas", señaló en tono irónico, "no vamos a permitir que haya más de dos millones de personas".

Pulla en clave electoral

Adrián Barbón también se mojó sobre el día después de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo y aseguró que en el caso de que pierda esos comicios "voy a seguir en la oposición", un mensaje que aprovechó para, de paso, lanzar una pulla a su principal rival, el candidato del PP en el 28-M. "El único plan de Diego Canga es la fuga. Se resiste a decir qué hará los cuatro años siguientes si no gana. Me parece grave que no conteste a esa pregunta porque puede modificar el sentido del voto, la gente tiene derecho a saber algo así", planteó el Presidente ya al final de la entrevista.